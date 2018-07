Historiallinen edistysaskel malarian hoidossa – Ensimmäinen uusi lääke 60 vuoteen

Yhdysvaltain lääkehallinto on hyväksynyt uuden malarialääkkeen ensimmäistä kertaa 60 vuoteen.

Uuden lääkkeen nimi on Tafenokiini ja se tehoaa erityisesti ihmisen maksaan pesiytyneisiin malarialoisiin.

Malaria on yksi maailman pahimmista terveysongelmista. Malariaan sairastuu vuosittain jopa 200 miljoonaa ihmistä Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Malariaa on useita tyyppejä. Niistä vivax-malarian luonteeseen kuuluu, että tautia aiheuttava loinen voi pesiytyä potilaan maksaan ja elää siellä jopa vuosikausia, vaikka ei aiheuttaisikaan oireita. Sieltä se voi tulla vereen ja aiheuttaa oireisen malarian periaatteessa milloin vain.

Vivax-malaria on yleisin malarian muoto muualla kuin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja siihen sairastuu noin 8,5 miljoonaa ihmistä joka vuosi, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Hoidon jättäminen kesken on suuri ongelma

Vivax-malariaa on voitu hoitaa aikaisemminkin, mutta lääkekuuri on ollut 14 päivää pitkä. Tafenokiinihoitoon riittää kerta-annos. Tämä on suuri edistysaskel vivax-malarian hoidossa, kertoo Helsingin yliopiston infektiosairauksien professori Anu Kantele.

Aikaisempi lääkehoito vivax-malariaan on annettu perushoidon jälkeen, jolloin potilaat ovat olleet jo oireettomia. Tästä syystä lääkkeiden ottaminen on usein lopetettu ennen aikojaan. Jos kuuria ei syödä loppuun, loisia voi jäädä uinuvaan tilaan potilaan maksaan.

– Jos vivax-malarialoisia jää henkilön maksaan, eikä niitä hoideta pois, tauti voi aktivoitua milloin vain. Siinä vaiheessa hyttyset voivat taas levittää sitä eteenpäin, Kantele kertoo.

Malarialoista levittävät verta imevät hyttyset. Jos hyttynen imee verta henkilöltä, jolla malarialoisia veressään, hyttyseen leviää loisia. Hyttynen kantaa näitä loisia ja voi siirtää niitä toiseen ihmiseen, johon hyttynen menee seuraavaksi imemään verta.

– Vivax-malarian häätämisessä tärkeää on saada hävitettyä juuri ne maksamuodot, kertoo professori Kantele.

Maksamuodoilla Kantele viittaa maksassa eläviin malarialoisiin.

Potilaalta otetaan verikoetta mahdollisen malarian toteamiseksi Intiassa. Piyal Adhikary / EPA

Vivax-malariaan sairastuneita Suomessa 5–10 vuodessa

Suurin osa maailman malariapotilaista saa taudin falciparum-muodon. Se on sairautena vakavampi, mutta falciparum-muodot eivät vaikuta maksaan. Myös Suomen malariatapauksista suurin osa on falciparum-muotoa. Vivax-malariaan sairastuneita ihmisiä löydetään Suomessa vuosittain 5–10, kertoo Kantele.

Hän arvelee, että lääke tulee käyttöön myös Suomessa.

Tafenokiini ei sovi aivan kaikille vivax-malarian saaneille. Henkilöt, joilla on tietynlainen entsyymipuutos, muodostavat merkittävän poikkeuksen. Heille tafenokiini aiheuttaa veren punasolujen hajoamista ja hyvinkin vakavaa anemiaa, joten he eivät voi käyttää lääkettä.

Suomalaisilla tätä geneettistä puutosta ei juuri tavata, mutta muualla näihin ihmisryhmiin kuuluu alueesta riippuen 15–20 prosenttia väestöstä. Kantele toteaakin, että vivax-malarian lääkehoito tarvitsee vielä lisätutkimusta.

Lääkettä koskeva tutkimustieto puuttuu myös raskaana olevilta naisilta ja lapsilta.