Sähkön hinta nousee Suomessa, koska Norjassa ei sada – nyt ei ole hyvä hetki solmia pitkää sähkösopimusta

Sähkön tukkuhinta on noussut yli kahden vuoden ajan. Vasta uuden ydinvoimalan käyttöönotto laskee hintaa tulevaisuudessa, ennustaa sähköyhtiön johtaja.

Sähkön tukkuhinta nousee jyrkästi Suomessa kuivan kevään ja kesän vuoksi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähkön pörssihinta on ollut noin 50 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Suomen hintoihin vaikuttaa erityisesti se, että myös Norjassa on satanut poikkeuksellisen vähän.

Noin puolet Pohjoismaiden sähköstä tuotetaan vesivoimalla, joka on edullista. Kun sitä ei ole saatavilla, vajetta korvataan kalliimmilla tuotantomuodoilla ja sähkön tuonnilla Keski-Euroopasta. Sähkömarkkinat ovat Pohjoismaissa yhteiset.

– Norjassa vesivoimalla tuotetaan noin 90 prosenttia sähköstä. Kuivan ja sateisen vuoden ero voi olla Suomen koko vuoden sähkönkulutusta vastaava määrä, sanoo johtaja Antti Paananen Energiavirastosta.

Sähkölaskussa roima korotus

Sähkön tukkuhinnan nousu näkyy kuluttajan sähkölaskussa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Sähkön sähkösopimuksessa, jossa hinta määräytyy kuukausittain, sähkön hinta elokuulle on yli kolmanneksen kalliimpi kuin vuosi sitten elokuussa. Suurin piirtein saman verran hintoja on nostanut myös esimerkiksi sähköyhtiö Helen. Myös määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet samaa tahtia sähkön tukkuhinnan kanssa.

– Sähkön tukkuhinta ja sitä kautta kuluttajahinnat olivat alimmillaan alkuvuodesta 2016. En usko, että sellaisia hintoja nähdään uudelleen kovin pian, sanoo sähkökaupan liiketoimintajohtaja Heikki Rantamäki Pohjois-Karjalan Sähköstä.

Kuluttajan sähkölasku koostuu monista elementeistä, joista vain osan eli sähkön osuuden voi kilpailuttaa. Myös sähkön siirron kalleus ja hintaerot ovat puhuttaneet viime aikoina. Siirtohintoja ei voi kilpailuttaa, mutta niitä valvoo Energiavirasto.

Kuivan sään lisäksi sähkön tukkuhintaa nostaa myös päästöoikeuksien hinnannousu EU:ssa. Päästökaupalla pyritään rajoittamaan haitallisia päästöjä. Hiilidioksidipäästöistä maksettavien päästöoikeuksien hinnat EU:ssa ovat kolminkertaistuneet vuodessa (siirryt toiseen palveluun).

Hinnat ovat nousseet, koska EU on pienentänyt päästöoikeuskiintiötä. Lisäksi sähköntuotannossa on jouduttu käyttämään aiempaa enemmän fossiilisia polttoaineita vedenpuutteen vuoksi, mikä on myös vaikuttanut päästökauppaan.

Laskeeko uusi ydinvoimala sähkön hintaa?

Energiavirasto ei tee arvioita sähkön hintakehityksestä tulevaisuudessa. Liiketoimintajohtaja Heikki Rantamäki Pohjois-Karjalan Sähköstä ennustaa, etteivät kuluttajahinnat käänny laskuun ainakaan lähiaikoina. Talvea kohden sähkön tukkuhinta yleensä nousee.

Toisaalta Rantamäki uskoo, että pidemmän ajan kuluessa hinnat laskevat.

– Missään tapauksessa nykyinen hintataso ei ole pysyvä. Jos Olkiluoto 3 -ydinvoimala saadaan suunnitellusti käyttöön ensi vuonna, sähkön hinta laskee 10–30 prosenttia, Rantamäki arvioi.

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat nyt korkealla

– Jos kuluttajalle haluaa jotakin vinkkiä antaa, niin ehkä juuri nyt ei ole hyvä hetki solmia esimerkiksi kaksivuotista määräaikaista kiinteähintaista sopimusta, Heikki Rantamäki Pohjois-Karjalan Sähköstä sanoo.

Suomi on osa yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, joilla vallitsee vapaa kilpailu. Sähkö tukkuhinta Suomessa määräytyy voimakkaasti muiden Pohjoismaiden, erityisesti Norjan tuotantotilanteen mukaan. EU:ssa pyritään pikkuhiljaa kohti yhtenäisiä sähkömarkkinoita.

– Paljon on kiinni myös siirtoyhteyksistä. Niiden rakentaminen on kallista, huomauttaa Antti Paananen Energiavirastosta.