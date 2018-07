Sputnik-kissa jäi robottiruohonleikkurin alle – eläinlääkärille tapaus oli ensimmäinen

Sputnik viihtyy ulkona, mutta joutuu nyt odottamaan sisällä haavojensa paranemista sekä sitä, että infektioriski on ohi.

Sputnik viihtyy ulkona, mutta joutuu nyt odottamaan sisällä haavojensa paranemista sekä sitä, että infektioriski on ohi. Markus Bergfors/Yle

Kun uusikaarlepyyläinen Maria Frände palasi tiistaina töistä kotiin, hän löysi Sputnik-kissansa loukkaantuneena pihalta.

– Sputnik makasi maassa liikkumattomana ja verisenä. Ajattelin ensin, että se oli jäänyt auton alle, sillä asumme aika lähellä tietä, Frände kertoo.

Kissa vietiin tutkittavaksi päivystävälle eläinlääkärille. Tämä totesi, että Sputnik ei ollut jäänyt auton alle. Kissalla oli viiltohaavoja muistuttavia haavoja kolmessa jalassa ja vaikutti siltä, kuin joku olisi viiltänyt sitä partakoneen terillä, Frände kertoo.

– Tajusimme melko nopeasti, että ainoa mahdollisuus [haavojen syntymiseen] oli, että Sputnik oli jäänyt robottiruohonleikkurin alle, Frände sanoo.

– Oli lämmin ilta ja oletamme kissan loikoilleen nurmikolla. Ehkä se oli nukkunut eikä kuullut ruohonleikkurin tulemista. Sehän on melko äänetön. Luultavasti Sputnik on havainnut koneen vasta, kun sen jalka on jäänyt koneen alle.

Yllättävää, että onnettomuus pääsi tapahtumaan

Sputnik selvisi onnettomuudesta hengissä. Sen yksi jalka kuitenkin vahingoittui melko pahasti ja siihen ommeltiin seitsemän tikkiä.

– Onni, etteivät valtimot tai lihakset vahingoittuneet. Parantumisen arvioidaan olevan melko nopeaa, Maria Frände sanoo.

Robottiruohonleikkuri on ollut perheessä vasta muutaman viikon. Frände kertoo olevansa yllättynyt siitä, että onnettomuus pääsi tapahtumaan.

– Olemme huomanneet, että kissat pysyttelevät etäällä robottiruohonleikkurista. Emme arvanneet, että näin voisi edes tapahtua.

– Valmistajalla on myös melko selkeät turvallisuusohjeet ja niissä luvataan, että lapset ja eläimet eivät ole vaarassa. Jos kone sattuisi törmäämään johonkin, se vaihtaa suuntaa ja jos kansi aukeaa, sen pitäisi pysähtyä.

Maria Frände kertoo testanneensa onnettomuuden jälkeen robottiruohonleikkuria laittamalla kepin sen eteen. Leikkuri ei pysähtynyt ennen kuin terä oli jo tarttunut kiinni keppiin.

Yle kertoi huhtikuussa saksalaistestistä, jonka mukaan osa robottiruohonleikkureista ei tunnistanut leikkiviä lapsia. Testin mukaan maassa makaava lapsi on robottileikkurille vaikea havaittava. Yksikään testatuista laitteista ei pysähtynyt testissä käytettyyn keinokäteen, vaan leikkurin terä kulki sormien yli.

Maria Fränden Sputnik-kissa paranee haavoista, jotka se sai jäätyään todennäköisesti robottiruohonleikkurin alle. Markus Bergfors/Yle

Eläinlääkärille ensimmäinen kerta

Eläinlääkäri Satu Rajala WasaVetistä kertoo, että usein ei tiedetä, mitä on tapahtunut, kun loukkaantuneita kissoja tuodaan hoitoon.

– Kissoilla voi olla haavoja jaloissa tai päässä, ne ovat saaneet iskun jostain tai pahimmillaan esimerkiksi jalka voi olla murtunut. Mutta useimmiten emme tiedä, mitä on tapahtunut, Rajala sanoo.

Rajala ei ole 20-vuotisen uransa aikana aiemmin törmännyt tapaukseen, jossa robottiruohonleikkurin epäillään aiheuttaneen vammat.

Myöskään eläinlääkäri Maria Losvik Losvikin eläinklinikalta ei tiedä vastaavasta. Hänen mukaansa siilit ovat tyypillisemmin vaarassa, sillä ne eivät juokse karkuun vaaraa, vaan käpertyvät kerälle suojellakseen itseään ja voivat sitten jäädä robottiruohonleikkurin alle.

Tarkkana käytettäessä

Satu Rajala suosittelee, että lemmikit opetettaisiin pelkäämään robottiruohonleikkureita. Näin vältyttäisiin ehkä onnettomuuksilta.

– Kissalle täytyy näyttää, että robotin luo meneminen on kiellettyä. Samalla tavalla kuin autojen luo, Rajala sanoo.

Maria Losvik lisää, että robottiruohonleikkureita on hyvä pitää silmällä ja pitää kissat ja koirat sisällä silloin, kun ne ovat käynnissä.

Jos haluaa suojella onnettomuuksilta siilejä, ei robottiruohonleikkuria kannata käyttää niiden ollessa aktiivisia eli yöllä tai hämärän ja sarastuksen aikaan.

Sputnikin onnettomuuden jälkeen Fränden perheessä ei käytetty robottiruohonleikkuria hetkeen.

– Ensimmäiset päivät onnettomuuden jälkeen olimme vihaisia robotille ja se sai vain seistä hiljaa paikallaan. Nyt olemme taas alkaneet käyttää sitä, mutta vahdimme jatkossa sitä tarkemmin emmekä pidä sitä käynnissä silloin, kun kolme kissaamme ovat ulkona, Maria Frände sanoo.

Sputnik-kissan onnettomuudesta kertoi ensimmäisenä Markus Bergfors Yle Österbottenilta: Katten Sputnik sargades av robotgräsklippare – ovanligt att det händer säger veterinären (siirryt toiseen palveluun)