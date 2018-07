Työllisyys kohenee ennätysvauhtia – tamperelaisessa vientiyrityksessä riittää töitä niin ihmisille kuin roboteillekin

Toimitusjohtaja Matti Sippolan takana on iso siipipyörä, joka on puhaltimen sydän. Nimi Koja on sorvattu yhtiön perustajien nimistä. Insinööri Oskari Koivunen ja rakennusmestari Väinö Aalto perustivat yhtiön vuonna 1935. Nykyisin yritys on Aallon perheen omistuksessa. Marjut Suomi / Yle