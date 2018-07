Uber-kuljettajia syytetään oksennushuijauksesta Miamissa

Kyydinvälityspalvelu Uber on aiemminkin saanut kritiikkiä kuljettajista, jotka perättömästi väittävät matkustajan aiheuttaneen autoon sotkun.

Kyydinvälityspalvelu Uber on päätynyt vähemmän mairitteleviin otsikoihin Yhdysvalloissa. Joidenkin Uber-kuljettajien väitetään syyllistyneen aiheettomien lisäkulujen veloittamiseen asiakkailta. Asiasta kertoo Miami Herald -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Useat matkustajat kertovat lehden haastattelussa saaneensa kyydin jälkeen ilmoituksen matkalaskuun tehdystä muutoksesta. Kun matkustaja on tiedustellut tarkempia tietoja muutoksen syistä, Uber on lähettänyt selvityksen, jossa matkustajan kerrotaan aiheuttaneen kuljettajalle siivouskuluja. Selvityksen mukana on kuvia todistusaineena vahingosta.

Uberin käyttöehtoihin on kirjattu, että asiakkaalta voidaan veloittaa enimmillään 150 dollarin korvaus aiheutetuista vaurioista tai sotkusta.

Lehden haastattelemat asiakkaat kuitenkin vakuuttavat, etteivät he ole aiheuttaneet sotkuja matkansa aikana. Osa haastatelluista kertoo saaneensa rahansa takaisin pitkän valitusrumban jälkeen.

Samanlaisia tapauksia ilmoitettu ympäri maailmaa

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Uberin asiakkaat ovat valittaneet aiheettomista siivouskuluista. Kaksi vuotta sitten verkkojulkaisu BuzzFeed (siirryt toiseen palveluun) kertoi vastaavanlaisista tapauksista.

Osassa tapauksista kuljettajan toimittamista kuvista ei käynyt ilmi, milloin ne on otettu. Joukossa oli myös kuvia, joissa ei edes näkynyt sotkua.

Yhdysvaltojen lisäksi vastaavanlaisista tapauksista on uutisoitu muun muassa Australiassa (siirryt toiseen palveluun).

Huijaus saattaa jäädä huomaamatta, jos asiakas ei käy läpi sähköpostiin lähetettyjä kuitteja tai luottokorttilaskunsa erittelyä.

Aiheettomien kulujen veloittaminen ei ole ainoa huijauskeino. Esiin on noussut myös tapauksia, joissa matkustajaa ei ole koskaan noudettu, mutta matka on tästä huolimatta veloitettu hänen luottokortiltaan. Pahimmillaan noutamatta jättäminen ja aiheettomat siivouskulut on lyöty yhteen.

Meksikossa sakot Uberille

Uber on tietoinen tapauksista ja yhtiö myöntää, että miljoonien matkojen joukkoon mahtuu myös huijauksia. Uber kertoo Miami Herald -lehdelle seuraavansa aktiivisesti ilmoituksia perättömistä siivouskuluista.

Uber on aikaisemmmin poistanut palveluksestaan kuljettajia, joiden on todettu syyllistyneen perusteettomien kulujen perintään. Usein kuitenkin palvelu asettuu kuljettajiensa puolelle, ja asiakkaan pitää pystyä todistamaan, ettei takapenkille ilmestynyt sotku ole hänen syytään.

Meksikossa kuluttajasuojaviranomaiset määräsivät Uberille 52 000 dollarin sakot ylimääräisten kulujen velottamisesta asiakkailta ilman kuluttajan suostumusta.