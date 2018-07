Viestintävirasto varoittaa "hälärihuijauksista" – Takaisinsoitto ulkomaiseen numeroon voi aiheuttaa mojovan laskun

Niin sanottuja "hälärihuijauksia", eli ulkomaan numeroista soitettuja lyhyitä huijauspuheluita on tullut paljon viime päivinä, kertoo Viestintävirasto (siirryt toiseen palveluun).

Tyypillisessä hälärihuijauksessa, joka tunnetaan myös nimellä "one ring and cut", puhelin soi kerran tai pari ja sitten puhelu katkaistaan. Huijareiden pyrkimyksenä on saada uhri soittamaan takaisin vastaamattomien puheluiden listalle jääneeseen numeroon, joka vasta puhelinlaskussa paljastuu maksulliseksi.

Näin toimitaan siksi, koska puheluun vastaamisesta ei kerry laskua, vaan ainoastaan soittamisesta voidaan laskuttaa.

Vaikka lisämaksullisten palvelunumeroiden laskutus ei välity televerkon yli ulkomailta Suomeen, pelkästä tavalliseen ulkomaan numeroon soittamisesta voi kertyä suuri summa huijareiden taskuun.

– EU-alueen ulkopuoliseen puhelinnumeroon soittaminen voi maksaa useita euroja minuutilta ja satelliittipuhelinnumeroon soittaminen jopa yli kymmenen euroa minuutilta, Viestintävirasto kertoo.

Tietyt ulkomaan koodit tunnisteina – "Älä soita outoihin numeroihin"

Viestintäviraston mukaan huijauspuheluita on tullut viime aikoina paljon esimerkiksi Papua-Uusi-Guinean (+675), Samoan (+685) ja Bosnia-Herzegovinan (+387) kansainvälisistä suuntanumeroista sekä +8818 ja +8819 -alkuisista Global Star -numeroista. Puheluita voi tulla myös muista suuntanumeroista.

Koska huijaus vaatii onnistuakseen soiton, Viestintävirasto ohjeistaa, että tuntemattomiin ulkomaisiin numeroihin ei kannata soittaa takaisin.

– Jos et odota puhelua kaukomailta, tai et usko että sinulle voisi olla asiaa esimerkiksi Samoalta tai Papua-Uudesta-Guineasta, niin älä tee mitään, virasto painottaa.

Ratkaisuksi tarjotaan kaikkien ulkomaannumeroiden estoa

Mikäli soittoja tulee paljon ja ne häiritsevät elämää, numeron voi lisätä estolistalle omassa puhelimessaan. Järeämpi keino on estää puhelut kokonaan ulkomaille ja palvelunumeroihin oman operaattorin kautta.

Viestintävirasto painottaa, että teleyritykset eivät voi periä estojen kytkennästä maksua, vaan sen pitää olla maksutonta liittymän haltijalle. Maksua asiakkaalta voidaan periä ainoastaan estojen purkamisesta.

Viestintäviraston mukaan Suomeen tulee vuosittain toista miljoonaa hälärihuijauspuhelua. Arvioi perustuu teleyritysten antamiin tietoihin.

– Vain noin yhteen tai kahteen prosenttiin huijauspuheluista yritetään soittaa takaisin, eli suomalaiset ovat kohtuullisen valveutuneita asian suhteen, virasto kertoo.

