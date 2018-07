Satakiloinen kivenjärkäle putosi melkein vanhuksen päälle Jerusalemin Itkumuurilla – "Koko alue on vaaravyöhykettä"

Juutalaisten pyhällä paikalla Itkumuurilla koettiin varhain maanantaiaamuna vaaratilanne, kun vanhasta muurista irtosi sata kiloa painava kiven järkäle.

79-vuotias Daniella Goldberg jäi melkein putoavan kiven alle. Jerusalemilainen nainen oli muurilla rukoilemassa.

– En kuullut tai tuntenut mitään ennen kuin se putosi jalkojen juureen, Goldberg sanoi uutistoimisto Reutersille.

Jerusalemin vanhassakaupungissa sijaitseva Itkumuuri on juutalaisille pyhin paikka, jossa he voivat rukoilla. He uskovat, että Temppelivuoren kupeessa sijaitseva muuri on viimeinen jäännös pyhästä temppelistä, jonka roomalaiset tuhosivat lähes kaksi vuosituhatta sitten.

Kivi ei pudonnut turistien suosiman pääaukion kohdalla, vaan muurin eteläpäässä Robinsonin kaareksi kutsutulla alueella. Kaupungin viranomaiset sulkivat alueen, jossa kivi irtosi.

– Suuri ihme tapahtui, kun noin sata kiloa painava kivi putosi rukoilijan lähelle, eikä vahingoittanut häntä, Jerusalemin pormestari Nir Barkat sanoi lausunnossaan.

Itkumuuri oli ollut vasta viikonloppuna täynnä ihmisiä, kun Israelissa vietettiin juutalaisten pyhäpäivää Tisha be’avia. Juutalaiset muistelevat silloin Jerusalemin kahden temppelin tuhoamista.

Israelilainen sotilas tarkkailee Jerusalemin vanhaakaupunkia ja Itkumuuria kattotasanteelta. Abir Sultan / EPA

Arkeologi israelilaislehdelle: Muurista voi irrota lisää kiviä

Israelin viranomaisten mukaan kasvillisuus tai kosteus saattoivat olla irtoamisen syynä.

Jerusalemin heprealainen yliopisto varoitti jo vuonna 2014 eroosiosta kalkkikivessä, jostamuuri on rakennettu. Tutkimuksen mukaan insinöörit ovat huolissaan muurin vakaudesta, kertoi Reuters.

Arkeologi Zachi Dvira kutsui maanantaina muuria vaaravyöhykkeeksi uutissivusto The Times of Israelin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Dvira oli tehnyt muurilla tarkastuksen maanantaina. Hän kertoo havainneensa useita murtumia muissakin kivissä. Hänen mielestään ihmisiä ei pitäisi päästää kahden tai kolmen metrin päähän muurista.

– Kyse on elämästä ja kuolemasta, Dvira sanoi.

Dviran mukaan muurista voi irrota lisää kiviä milloin tahansa.

– Israel ei tee kunnon korjaustöitä poliittisista syistä, Dvira syytti The Times of Israelille.

Alue on poliittisesti ja uskonnollisesti hyvin tulenarka, sillä siellä sijatsevat niin muslimien kuin juutalaisten pyhät paikat. Itkumuurin yläpuolella sijaitsevat muslimeille pyhät Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija.

Lähteet: Reuters, Yle