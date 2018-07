Asukkaat pakenevat rajuja metsäpaloja Ateenan lähellä Kreikassa

Rajut metsäpalot ovat vaikeuttaneet elämää Kreikassa maanantaina. Metsäpaloja riehuu kahdella puolella pääkaupunkia Ateenaa.

Viranomaiset komensivat Ateenan länsipuolella rannikolla sijaitsevan Kinetan pikkukaupungin asukkaita pakenemaan kodeistaan, kun metsäpalo uhkasi heidän talojaan. Palo syttyi pinjametsikössä läheisten vuorten rinteillä.

Palot ovat tuhonneet noin satakunta kotia ja satoja autoja, katkaisseet tärkeitä moottoriteitä ja junayhteyksiä sekä aiheuttaneet paksun savun Ateenan ylle.

Ainakin 150 palomiestä sekä viisi sammutuslentokonetta ja seitsemän helikopteria on ollut sammuttamassa Kinetan paloa.

Toinen metsäpalo syttyi maanantaina iltapäivällä Ateenan koillispuolella Pentelin alueella. Viranomaiset evakuoivat muun muassa lasten kesäleirin alueelta. Kymmeniä koteja on tuhoutunut.

Kreikan rannikkovartiosto on lähettänyt pelastusaluksen apuun, sillä ihmisiä on jäänyt jumiin rannoille Kinetan palon vuoksi. Paloja sammuttamaan on tullut satoja pelastajia myös muualta Kreikasta. Myös armeijan oli määrä tulla apuun myöhemmin maanantaina.

Paikallinen palopäällikkö vetosi televisiossa, jotta ihmiset vain jättäisivät kotinsa ja lähtisivät pakoon. Jotkut ovat yrittäneet suojella omaisuuttaan puutarhaletkujen avulla. Toistaiseksi palojen ei tiedetä vaatineen ihmisuhreja.

Sammutustöitä on haitannut kuumuuden lisäksi kova, puuskainen ja pyörteilevä tuuli.

Lähteet: Reuters, AP, AFP