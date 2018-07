Ennätyskuivuus tappaa villihevosia Yhdysvaltojen villissä lännessä – "Emme ole koskaan nähneet tälläistä"

Kuivuus ja kuumuus vaarantaa villihevosten henkiä Yhdysvaltojen lännessä. Vapaaehtoiset ovat joutuneet miettimään äärimmäisiä toimenpiteitä suojellakseen kymmeniä tuhansia villihevosia janokuolemalta.

Arizonan ja Coloradon osavaltioissa vapaaehtoiset ovat keränneet kymmeniä tuhansia litroja vettä ja rekkakuormittain rehua alueille, joissa lähteet ovat kuivuneet ja laitumet kadonneet.

Utahin ja Nevadan osavaltioissa puolestaan osavaltioiden viranomaiset ovat lakaneet ajaa villihevosia kokoon aavikkoalueilta hätätoimenpiteenä.

– Emme ole koskaan nähneet mitään tälläistä, sanoi Salt River Wild Horse Management -ryhmän johtaja Simone Netherlands Arizonasta.

Toukokuussa kymmeniä hevosia löytyi kuolleena kuivuneen vesilähteen ääreltä Arizonan koillisosasta. Kevään käännyttyä kesäksi kuivuus on pelkästään pahentunut.

Historiallinen kuivuus

Osat Utahia, Coloradioa, Arizonaa ja New Mexicoa ovat kärsineet mitta-asteikon vakavimmasta kuivuudesta. Vaikeaa kuivuutta on ollut koko lännessä aina Kaliforniasta Missouriin. Osalla alueista kuivuustilanne on ollut kaikkien aikojen pahin sitten mittausten aloittamisen.

– Lähteet, jotka eivät koskaan ole kuivuneet, ovat nyt kuivia. sanoo Coloradosta Cindy Wright, yksi Wild Horse Warriors -järjestön perustajista.

Alueella on yhä noin 67 000 villihevosta. Yksi osa ongelmaa on se, että hevosia on itse asiassa liikaa alueella.

Presidentti Donald Trump on ehdottanut villihevosten tappolupia, mutta järjestöt haluaisivat mieluummin käyttää syntyvyyden ehkäisymenetelmiä hevoslaumoissa.

Kuivat olot ovat lisäksi aiheuttaneet metsä- ja maastopaloja monin paikoin. Palot ovat tuhonneet satoja rakennuksia eri puolilla länttä. Yksi suurimmista paloista raivoaa Kaliforniassa lähellä Yosemiten kansallispuistoa.

Asukkaita varoitetaan helteestä

Samaan aikaan myös alueen ihmisasukkaat kärsivät helteestä. Samoille seuduille annettiin maanantaina hellevaroitus. Esimerkiksi eteläisessä Arizonassa odotetaan lähipäiviksi 44–48 asteen lämpötiloja.

Ennusteiden mukaan tämä viikko voi tuoda mukanaan vuoden kuumimmat lämpötilat.

Hellevaroitus annettiin myös Kalifornian kaakkoisosiin, erityisesti aavikkokaupunkeihin kuten Palm Springsiin, sekä pohjoisemmaksi Nevadan alueelle, muun muassa Las Vegasiin, ja myös osaan Utahin osavaltiota.

Kuumimpia säitä odotetaan Phoenixin kaupunkiin Arizonassa. Asukkaita varoitettiin pysymään sisätiloissa ja välttämään nestehukkaa. Viranomaisten tweetin mukaan "ei voi korostaa tarpeeksi sitä, että alkuviikosta tulee vaarallisen kuuma".

Lähteet: AP