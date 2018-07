Helsingin opetusviraston ex-päällikön laaja korruptiotutkinta syyteharkintaan – Myös viraston esimiehiä epäillään virka- ja kavallusrikoksista

Helsingin opetusviraston entinen tietohallintopäällikkö ja turvallisuuspäällikkö Hannu Suoniemi irtisanottiin keväällä 2017, kun hänen epäiltiin saaneen vuosien aikana useiden miljoonien eurojen taloudellisen hyödyn viraston tietoteknisiin hankintoihin liittyen.

Opetusviraston mukaan Suoniemi oli tehnyt lukuisia alle 30 000 euron hankintoja kilpailuttamatta ja pilkkomalla pieniin osiin. Kokonaissummaksi kertyi yli neljä miljoonaa vuosina 2012–2016.

Helsingin poliisi on myös epäillyt, että Suoniemi on myynyt opetusviraston laitteita eteenpäin. Esitutkinnassa käytiin läpi laitetilauksia vuosilta 2006–2016, joiden arvo oli lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

Tänään poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että Suoniemeä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

Tutkinnanjohtaja Urpo Mäkelän mukaan tapaus on poikkeuksellisen laaja.

– Tässä on huomattavat rikosvahingot ja epäilty on korkeassa asemassa ollut kaupungin virkamies. Kun on kyse vielä tämmöisestä korruptiorikoksesta, niin on se Suomessa aika poikkeuksellista.

Myös Suoniemen neljää esimiestä epäillään virkarikoksista. Heistä kahta epäillään lisäksi kavallusrikoksista.

Tutkinnanjohtaja Urpo Mäkelän mukaan epäilyt liittyvät muun muassa siihen, että Suoniemen epäilty toiminta laitetilausten parissa pystyi jatkumaan kymmenen vuotta niin, että kukaan ei puuttunut siihen.

Esitutkinta: Laitteita välitettiin eri puolille maata

Esitutkinnan perusteella epäillään, että muutama henkilö on välittänyt laitteet ostajille, jotka ovat eri puolilla Suomea asuvia yksityishenkilöitä.

Poliisin mukaan laitteet ovat esimerkiksi tietokoneita ja muita it-laitteita, puhelimia ja viihde-elektroniikkaa. Ne oli tilattu useilta eri toimittajilta, joista kaikki eivät ole Helsingin kaupungin sopimustoimittajia.

Yhtä laitetoimittajaa epäillään törkeästä petoksesta. Lisäksi viittä henkilöä, jotka poliisin mukaan ovat välittäneet laitteita, epäillään törkeästä kätkemisrikoksesta tai avunannosta törkeään petokseen. Yhtä henkilöä epäillään myös törkeästä rahanpesurikoksesta.

Esitutkinnan mukaan Helsingin opetusviraston tietohallinnossa on hankittu ja lunastettu laitteita kaupungin sääntelyn vastaisesti.

Työntekijöiden hallusta on myös löydetty opetusvirastolle hankittuja laitteita. Tämän vuoksi kaikiaan kuuttatoista opetusviraston entistä ja nykyistä työntekijää epäillään petos- ja kavallusrikoksista.

Yhdeksän miljoonan rikoshyödystä on saatu esitutkinnan aikana takaisin noin 900 000 euroa. Poliisi on palauttanut opetusvirastolle laitteita noin 340 000 euron edestä.

Esitutkinnassa kuulusteltiin kaikkiaan 66:tta henkilöä.

