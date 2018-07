Nuorten turistien autoon tuli vika, Paavo Nokialta pelasti päivän – "Luulin, että te suomalaiset olette ujoja"

Puolalaiset opiskelijat Dominika Sobek ja Max Libera olivat olleet reissussa vasta vähän aikaa, kun heidän kesäautossaan ilmeni ongelmia.

Suomalaisten tölkkinä tuntema auto Volkswagen T3 oli jo Ruotsissa vuotanut öljyä. 22-vuotiaat nuoret löysivät puolalaisen mekaanikon, joka korjasi vanhan auton.

Kaksi viikkoa lähdöstä he saapuivat Tampereelle ja näytti siltä, että polttoainetta vuotaa. Nuori pari pelkäsi, että yli kuukauden mittaiseksi suunniteltu reissu on pilalla.

Dominika Sobek pyysi maanantaina apua Tampereen Facebook-ryhmässä.

– Me olemme nyt Tampereella. Tiedättekö yhtään hyvää mekaanikkoa tai paikkaa, missä auton saisi korjattua mahdollisimman nopeasti? Dominika Sobek kysyi viestissä.

Paavo Nokialta auttoi

Vastausten määrä yllätti. Sobek ja Libera saivat nopeasti kymmenkunta englanninkielistä viestiä Facebookissa sekä lukuisia yksityisviestejä.

– Paavo Nokialta laittoi viestiä, että hän harrastaa vanhoja autoja ja voi katsoa autoa. Eilen maanantaina olimme hänen kanssaan koko päivän. Päivästä tuli fantastinen. Hän korjasi auton ja maksoimme vain vara-osat 20 euroa, Max Libera kertoo.

Max Libera ja Dominika Sobek ovat palanneet lomillaan Suomeen, koska ovat ihastuneet kansallispuistoihin ja suomalaiseen luontoon. Terri Niemi / Yle

– Olimme yllättyneitä, että hän käytti autoomme koko päivän. Saimme vielä ajelun hänen autollaan ja hänen naapurinsa ja ystävänsä tulivat meitä katsomaan, Dominika Sobek sanoo.

Nuoret eivät muista Paavon sukunimeä, eivätkä ole varmoja, haluaako tämä julkisuutta, joten käytämme auttajasta vain etunimeä.

Trumputin-ilmiö Helsingissä

Usein me suomalaiset pidämme itseämme jäyhinä ja tuppisuina, mutta tänä kesänä on kuulunut erilaista viestiä.

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat viime viikon maanantaina Helsingissä, ulkomaiset toimittajat olivat ihmeissään. Järjestelyt ja ihmisten ystävällisyys herättivät kehuja.

– Todella rakastan maatanne, kertoi BBC:llä työskentelevä Harry Low Ylen haastattelussa.

– Täällä on hyvin puhdasta ja kaupunki on järjestyksessä. Ihmiset puhuvat erinomaista englantia, Low jatkoi.

Samaa sai kuulla kiinalaista kuvausryhmää auttanut Mikko Honkala.

– Kuvausryhmä ihmetteli monta kertaa, miten helposti suomalaiset suostuivat katugallupeissa haastatteluihin, Honkala kertoi Ylen haastattelussa.

Samaa viestiä kuului myös nuorten yleisurheilun MM-kisoissa Tampereella.

– Ihmiset ovat olleet ystävällisiä, Helsingissäkin eräs mies lähti meidän mukaamme näyttämään paikkoja, sveitsiläinen kisaturisti Tom Bertenyi kertoi Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Myös urheilijoilta tuli kehuja.

– Ihmiset ovat ystävällisiä, sanon kaupungilla vastaantulijoille ”moi” ja kaikki vastaavat minulle ”moi” takaisin, Bahaman joukkuetta edustava Kyle Alcine kertoi Ylelle.

Ei ensimmäinen kerta

Myös puolalaisilla on Suomesta hyvää kerrottavaa. Dominika Sobek on Suomessa neljättä kertaa, hänen poikaystävänsä jo viidettä.

Max Libera kävi ensimmäisen kerran Suomessa 18-vuotiaana osana Baltian kiertoajelua. Hän päätti tulla uudestaan.

– Viime talvena olimme Rovaniemellä kolme päivää. Halusimme nähdä revontulet, mutta oli koko ajan pilvistä, eikä niitä näkynyt, Dominika Sobek kertoo.

Terri Niemi / Yle

Se ei haitannut. Nuori pari tuli Suomeen viime kesänä liftaamaan kahdeksi viikoksi. Sobek opiskelee psykologiaa ja Libera venäjän ja kiinan kieliä.

– Luulin, että olette ujoja ja että joudumme odottamaan kyytiä kauan. Mitä vielä. Saimme kyydin yleensä 15 minuutissa. Vain kerran piti odottaa kolmisen tuntia, Sobek ja Libera kertovat englanniksi.

Uusi elämäntapa

Tämä yli kolme tuntia odotettu kyyti oli kuitenkin mullistava. Saksalainen pariskunta yöpyi autossaan, ja puolalaiset ihastuivat elämäntapaan.

Sobek ja Libera ostivat syksyllä Puolasta vajaalla 2 000 eurolla Volkswagen Transporter T3:n. Automalli esiteltiin vuonna 1979 ja sitä ei ole ollut tuotannossa pitkään aikaan.

Sobek ja Libera remontoivat autoa, ottivat perustyökalut mukaan ja lähtivät kaksi viikkoa sitten kiertoajelulle.

Suomessa kiehtovat järvet ja kansallispuistot sekä se, että saa ilmaiseksi yöpyä luonnossa. Nuori pari on ollut Eukonkantokisoissa, vanhojen autojen tapahtumassa ja vaikka missä. He päivittävät kokemuksiaan Suomesta blogissaan (siirryt toiseen palveluun) ja Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun).

Autossa saa tehtyä ruokaa. Terri Niemi / Yle

Autossa on ollut aamuisin melkein liiankin kuuma. T3-mallissa saa katon nostettua ja siellä on katolla kiinteä teltta. Katon nosto viilentää autoa, jonka sisälle nuori pari on rakentanut itselleen sängyn.

Edellisen yön he nukkuivat Tampereella Rosendahlin rannan tuntumassa lähellä Pyhäjärveä.

Aina säät eivät ole suosineet yhtä hyvin kuin tänä kesänä.

– Viime kesänä Karhunkierroksella satoi koko ajan ja meidän piti jättää matka kesken. Moni auttoi meitä kuitenkin, Sobek ja Libera sanovat.

Onko helle vaikuttanut?

Ovatko suomalaiset olleet tänä kesänä erityisen avuliaita? Onko hellesää tehnyt suomalaisista avoimia?

Vai onko kyse siitä, että meillä on erilainen kuva itsestämme kuin ulkomaalaisilla?

Siitä tuskin on minkäänlaista tilastoa tai faktaa.

Autossa on pieni jääkaappi ja sohvasta saa sängyn. Terri Niemi / Yle

Brittiläinen Charity Aid Foundation -hyväntekeväisyysjärjestö selvittää joka vuosi, miten noin 140:n eri maan ihmiset auttavat.

Suomi sijoittuu vuoden 2017 listalla(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) sijalle 37. Samasta kyselystä selviää, että suomalaisista 47 prosenttia kertoo auttaneensa tuntematonta kuukauden aikana.

– Ainakin meille Suomi on ollut ystävällinen, Sobek ja Libera sanovat.

Tekisivätkö puolalaiset saman?

– Luulen, että jos joku laittaisi Puolassa avunpyynnön Facebook-ryhmään, hän saisi vastauksia, Sobek arvioi.

On auttamisilmiön takana sitten mitä vaan, yksi asia on varmaa.

Suomi-kuva on saanut uuden valtin.

