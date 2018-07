Maisa Torppa opettaa Jari-Matti Latvalalle itseluottamusta: "Hänellä ei ole sitä itsekkyyttä"

Maisa Torppa sanoo, että rankka kausi näkyy myös pariskunnan arjessa. Välillä on tärkeää kääntää ajatukset kokonaan pois rallista.

Isto Janhunen / Yle

Kun urheilijalla on hankalaa, paine näkyy myös kotona. Sen tietää myös Jari-Matti Latvalan puoliso Maisa Torppa, jonka elämä muuttui täysin, kun hänen elämäänsä tuli rallikuski.

Julkisuuden valokeilassa tiuhaan paistatellut nainen ei enää hakeudu kameroiden eteen, päinvastoin. Hänet tapaa useammin ralliradan kupeesta perisuomalaisesta metsäpöheiköstä lantsarit jalassa tai kisamatkalta miehensä kanssa.

Jokin aika sitten Torppa teki päätöksen ja antoi koko valokeilan miehelleen. Päätös oli yllättävän helppo. Torpan mielestä tällä hetkellä asioiden kuuluu olla juuri näin.

– Olen pyrkinyt rauhoittamaan omaa elämääni ja poistumaan julkisuudesta, Torppa sanoo tyynesti.

– Meitä oli kaksi reissutyötä tekevää ihmistä: minä kuvasin ympäri maailmaa ja Jari-Matti ajoi. Se sai miettimään, kumman ura on tärkeämpi. Ja ehdottomasti se on Jari-Matin. Minä olen halunnut tukea häntä, hän selventää.

Kaksi vuotta täysin uudenlaisessa ja pöllyävän soran täyteisessä maailmassa ovat olleet avartavia. Nyt Torppa tietää, mitä "rallivaimot" puuhaavat, kun kuskit painavat kaasua pöpelikössä, ja kuinka Ouninpohjan erikoiskoe voi testata hermojen lisäksi parisuhdetta.

Hän antoi MM-rallin alla Ylen pyynnöstä erikoishaastattelun.

"Täytyy sanoa, ettei minusta olisi siihen"

Maisa Torppa on tullut suuremmalle yleisölle tunnetuksi tosi-tv -kaunottarena ja iltapäivälehtien sivuilta. Parisuhde toisen julkisuuden henkilön kanssa ei ollut aluksi helppo pala purtavaksi. Torppa tiesi, että pyöritystä on luvassa.

– Aluksi ajattelin, etten uskalla lähteä Jari-Matin kelkkaan. Sitten vastassa oli niin hyvä tyyppi, että oli pakko niellä pieni negatiivinen lisä siinä ja lähteä katsomaan, mitä tulee. Ja hyvä on tullut.

Videolla Maisa Torppa kertoo, miten Ouninpohjan erikoiskokeesta muodostui hänen ja Jari-Matti Latvalan ensimmäinen parisuhdekriisi.

Nyt Maisa Torppa on jälleen keskellä kuuminta rallisirkusta. Jyväskylässä kisataan MM-rallin voitosta, ja Torppa kulkee ralliväen seassa kuin kala vedessä, vaikkei vielä pari vuotta sitten tiennyt moottoriurheilusta mitään.

– Minun pitää myöntää, että ennen Jari-Matin tapaamista moottoriurheilu ei kiinnostanut minua, hyväntuulinen nainen kertoo istuessaan satamaan parkkeeratussa ravintolalaivassa.

– Isoisäni on ollut aina kova fani. Aina kun ralli tai formula rupesi pauhaamaan televisiosta, luistin paikalta aika nopeasti. Mutta tästä on tullut tuttu laji ja ihan huikea laji onkin, hän jatkaa.

Rallimaailman ja kilpaurheilijamiehen arjen seuraaminen on Torpan sanoin ollut huimaa. Keskimäärin rallikuski on 250 päivää pois Suomesta ja kisatahti on hektinen.

– Kauhean pitkiä taukoja ei ole ja paine on kova. Täytyy sanoa, että minusta ei olisi siihen, Torppa sanoo.

Torppa myöntää, että Jari-Matin työ tulee usein mukana kotiin ja on vahvasti läsnä arjessa.

– Puhun kyllä ralliin liittyvistä asioista hänen kanssaan, mutta yritän viedä keskustelua siihen suuntaan, ettei aihe olisi 24/7 rallissa.

Torpan mukaan se ei ole aina helppoa, mutta usein ajatusten vieminen muualle kannattaa.

– Hänestä tulee aivan eri ihminen silloin, kun saan hänet hetkeksi pois siitä maailmasta. Se on tehnyt hyvää.

Torppa opettaa miehelleen itseluottamusta

Tänään torstaina alkava Jyväskylän MM-ralli on Jari-Matti Latvalalle jopa uran jatkon kannalta ratkaiseva. Latvalan kuluva kausi on ollut tähän mennessä katastrofaalinen.

Voittamaan tottunut suomalainen on onnistunut nousemaan palkintokorokkeelle vain kerran, kauden ensimmäisestä osakilpailusta Monte Carlosta heltisi kolmas sija. Edellisestä MM-osakilpailun voitosta on kulunut jo puolitoista vuotta.

Vastoinkäymisiä on riittänyt vastoinkäymisten jälkeen. Välillä kannustavat ja lohduttavat sloganit ovat olleet puolisollakin lopussa.

– On ollut niin paljon huonoa tuuria ja välillä huonoa ajamista, joka kuuluu lajiin. Mietin välillä, etten tiedä mitä sanon, ja millä tästä noustaan. Sieltä se itseluottamus vaan kuitenkin aina kasataan pikkuhiljaa. Se ei tapahdu muutamassa päivässä.

Maisa Torppa nauttii itse autolla ajamisesta. Se on hänelle rentoutumiskeino. Isto Janhunen / Yle

Toppa sanoo, ettei näe miestään ensisijaisesti yksilöurheilijana, koska kyseessä on henkisesti rankka laji, jossa urheilija joutuu myös tiukan kritiikin kohteeksi.

– Hän on niin empaattinen ja välittävä ihminen. Hänellä ei ole sitä itsekkyyttä, mitä tuollaisissa tilanteissa tarvittaisiin, kun painetta kasautuu niskaan kisa toisen jälkeen. Hänelle ei ole luontaista nostaa nokkaa pystyyn ja jatkaa eteenpäin. Sitä olemme harjoitelleet.

Paras lääke haavoihin on aivan tavallinen, mutta heidän näköisensä arki. Tällä pariskunnalla arki ei vain ole pelkästään koti-Suomessa, vaan ympäri maailmaa ja kahden kodin välillä. Latvala asuu Monacossa ja Torppa Helsingissä omien töidensä ja opiskelujensa vuoksi. Torpalla on myös lapsi edellisestä suhteesta.

Rallikuskin naisystävä näkee, että miehellä on Jyväskylässä kaikki menestymisen mahdollisuudet, eikä kilpailusta lähdetä hakemaan vähempää kuin voittoa.

Ouninpohjasta parisuhdekriisi: "Vitun hullu"

Maisa Torppa on itse ollut kerran ralliauton kyydissä vain kerran. Tuo kyseinen ajelu Jämsän Ouninpohjan pikataipaleella riitti.

Torppa kutsuu leikkisästi ajelun jälkeisiä tunnelmia hänen ja Latvalan suhteen ensimmäiseksi kunnon kriisiksi.

– Olimme silloin olleet jo jonkin aikaa yhdessä. Jari-Matti sanoi, että kyllä sinun täytyy tulla kyytiin. Kieltäydyin monesti, mutta yleisön painostuksesta menin mukaan Ouninpohjan erikoiskokeeseen tietämättä, mikä se on. Hiekkatie kuin hiekkatie.

Kun toista ihmistä rakastaa maailman eniten, hänen unelmastaan on tullut myös minun unelmani, eli rallin maailmanmestaruus. Maisa Torppa

Totuus valkeni, kun Torppa istahti kyytiin. Meno oli hurjaa. Erikoiskoereitti on 34,38 kilometriä pitkä ja tunnettu haastavuudestaan.

– Ajoimme testipätkän toiseen päätyyn ja takaisin. Toiseen päätyyn saakka olin hiljaa. Jari-Matti ajatteli, että minulla on todella siistiä ja kivaa. Oikeasti en pystynyt puhumaan mitään. Ensimmäiset sanat, ja ainoat sinä päivänä, olivat: ”Vitun hullu”.

– Ajattelin, että kuinka sekopää ihmisen täytyy olla ajaakseen tuolla tavalla.

Torppa myöntää olevansa koukussa adrenaliiniin, mutta Ouninpohja sai hänet kauhusta kankeaksi.

Vauhti, kuopat ja hypyt. Silmissä vilistävät kivet ja puut. Torpasta tuntui, ettei hän ehdi reagoida kaikkeen näkemäänsä.

– Se ei ollut yhtään minun juttuni. Se oli ensimmäinen ja viimeinen kertani ralliauton kyydissä.

Tunne oli siinäkin mielessä yllättävä ja uusi, sillä Maisa Torppa nauttii itse autolla ajamisesta. Se on hänelle rentoutumiskeino.

Juu, en minä missään kyydissä istuskele, minä itse ajan. Maisa Torppa

Torppa myöntääkin, että usein liikenteessä hänen oma kaasujalkansa on painavampi kuin miehellänsä. Hän kurvailee mielellään pariskunnan tallista löytyvällä Lexuksella tai omalla ”koppakuoriaisellaan”, eli Toyotan CHR:llä.

– Jopa Jari-Mattikin voi sanoa, että olen taitava kuski.

Naiset ovat ralliauton ratissa vielä harvinaisuus, ja se ihmetyttää Maisa Torppaakin.

– Ihmettelen sitä paljon. Puuttuuko rohkeutta? Karttureina on Suomessakin paljon naisia. Olen seurannut, ja aina odotankin innolla näkeväni todella taitavien kartanlukijoiden, Reeta Hämäläisen ja Noora Saarisen, työskentelyä. Olisi kyllä hienoa, jos saataisiin jokunen kuskikin.

Torppa vitsailee välillä, että kun miehen ura on ohi, hän alkaa painaa kaasua.

– Juu, en minä missään kyydissä istuskele, minä itse ajan, Torppa sanoo päättäväisesti.

Kun miehet ajavat rallia, naiset viettävät aikaa yhdessä: "Teemme roadtrippejä!"

Urheilijan puolisoista puhuttaessa monille tulevat ensimmäisenä ja stereotypisestikin mieleen ”lätkävaimot”, jotka viettävät aikaansa yhdessä. Mitä sitten tekevät "rallivaimot"?

Kun miehet ajavat rallia, hiovat tekniikkaa tai muuten vaan kertaavat kisatapahtumia, naiset eivät ole ihan aina metsäteiden varsilla ottamassa sorasadetta päällensä.

– Teemme roadtrippejä! Torppa sanoo hetken mietittyään ja nauraa hyväntuulisesti.

– Pakkaudumme autoon ja tutustumme paikkoihin. Pitää myöntää, että lämpimissä maissa nautimme uima-altaista, hän jatkaa.

Maisa Torppa ei ole sulkenut täysin ovia tv-uralle palaamiseen. Isto Janhunen / Yle

Omasta tiimistä ja koko rallimaailmasta on muodostunut myös yhdenlainen perhe. Torppa kokee, että hänet on otettu avosylin sen jäseneksi.

Torpan mukaan rallissa on yksi erityisen hieno piirre, joka joukkuelajeista usein puuttuu. Se vähentää kyräilyä varikolla ja ratojen varrella ja auttaa tutustumaan muiden moottoriurheilijoiden läheisiin.

– Minusta ralli on siitä hieno laji, että ajat taistelevat toisiaan vastaan, ihmiset eivät. Voidaan olla tekemisissä ja ystävystyä muiden tiimien jäsenten kanssa.

Paluu tv-uralle?

Suhteen myötä Maisa Torpan suhtautuminen julkisuuteen on muuttunut valtavasti.

Hän on tehnyt tv-työtä jo kymmenen vuotta. Se on ammatti, jota hän rakastaa. Siksi hän ei sulje mielessään portteja mahdolliseen paluuseen.

– Never say never, hän toteaa.

– Ehkä sitten, kun elämämme rauhoittuu. Jossain vaiheessa tuo meidän ”veteraani” lopettaa väkisinkin uransa. Voi olla, että silloin on taas minun aikani liikkua.

Siihen saakka Torppa on mielellään miehensä tukena, mukana matkalla ja pitämässä kädestä varikolla.

Torpan mukaan se on molempien toive.

– Kun toista ihmistä rakastaa maailman eniten, hänen unelmastaan on tullut myös minun unelmani, eli rallin maailmanmestaruus. Olen valmis tekemään mitä vaan sen eteen, että Jari-Matti saa toteuttaa oman unelmansa.