Kreikan laajoissa paloissa ei tiettävästi ole loukkaantunut suomalaisia – suurin osa lomailee kaukana suurpaloista

Ateenan liepeillä riehuvat maastopalot ovat vaatineet jo 50 ihmisen hengen. Lisäksi lukuisat ihmiset ovat loukkaantuneet tulipaloissa Rafinassa, Kinetassa ja Matissa, jotka ovat myös lomakohteita. Ulkoministeriön tiedossa ei ole suomalaisuhreja.

Tiistaiaamuun mennessä ulkoministeriöön ei ole tullut Kreikan maastopaloihin liittyviä yhteydenottoja suomalaisilta. Myöskään suomalaisten suosimiin matkatoimistoihin ei ole oltu yhteydessä palojen takia. Tjäreborgista, TUI Finlandista ja Aurinkomatkoista kerrotaan, että niillä on tällä hetkellä vain yksittäisiä suomalaisia asiakkaita paloalueella eikä yhdenkään asiakkaan tiedetä olevan vaarassa.

Matkustusilmoituksen Kreikkaan on tehnyt ulkoministeriölle noin 850 ihmistä. Heistä 110 on ilmoittanut matkustavansa Ateenaan. Määrä ei kuitenkaan kerro paljoa maassa olevista suomalaisista, sillä vain osa tekee matkustusilmoituksen.

Ministeriö on lähettänyt ilmoituksen tehneille viestin, jossa kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita ja kertomaan oma tilanne omaisille. Suomen Ateenan-suurlähetystö seuraa tilannetta paikan päällä. Edustusto varoittaa suomalaisia maassa olevia suomalaisia myös Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

– Ateenan lähettyvillä edelleen voimakkaita maastopaloja. Kaupungin länsipuolella tilanne on helpottunut eilisestä ja Korintin moottoritie sekä paikallisjunaliikenne on avattu. Kaupungin itäpuolella (Rafina, Mati) tilanne on vakava, Facebook-päivityksessä kerrotaan.

Valtaosa suomalaisten suosimista Kreikan lomakohteista sijaitsee saarilla, joihin Attikan alueen palot eivät vaikuta, esimerkiksi Kreetalla ja Korfulla.

