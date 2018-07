Thaimaan luolasta pelastettujen poikien kiitollisuuden ele: elävät temppelissä munkkeina yhdeksän päivän ajan

Poikien valmentajasta vihitään buddhalaismunkki. Yhtä pojista ei vihitä munkkinoviisiksi, sillä hän on kristitty.

Thaimaassa luolasta pelastetun nuorten jalkapallojoukkueen pojat ovat ottaneet ensimmäisen askeleen kohti buddhalaismunkkiutta.

Pojat haluavat osoittaa munkkinoviiseiksi vihkiytymällä kiitollisuuttaan pelastumisestaan sekä kunnioittaa pelastusoperaatiossa kuollutta thaimaalaista sukeltajaa.

Kaksitoista 11–16-vuotiasta poikaa ja heidän valmentajansa viettivät yli kaksi viikkoa loukussa osin veden täyttämässä luolastossa Pohjois-Thaimassa. Heidät saatiin pelastettua suurta huomiota herättäneen pelastusoperaation jälkeen kaksi viikkoa sitten.

11 poikaa vihitään noviiseiksi keskiviikkona, minkä jälkeen he asuvat yhdeksän päivän ajan buddhalaisessa temppelissä. Temppelissä vietetty aika on sama kuin jonka pojat olivat luolassa ennen kuin heidät löydettiin ensi kertaa.

– Vihkimisen tarkoitus on antaa mielenrauha. Luostarielämä voi jatkua vain yhdeksän päivää, koska sen jälkeen pojan on mentävä takaisin kouluun ja tavalliseen elämään, sanoo Sangiemjit Wongsukchan, joka on luolasta pelastetun 14-vuotiaan pojan äiti.

Pojat osallistuivat temppelissä järjestettyyn siunaustilaisuuteen seuraavana päivänä, kun he pääsivät sairaalasta kotiin. Krit Phromsakla Na Sakolnakorn / AFP

Yhtä pojista ei vihitä munkiksi, sillä hän on kristitty. Poikien 25-vuotias jalkapallovalmentaja on ollut buddhalainen munkkinoviisi jo kymmenen vuotta. Hänet vihitään keskiviikkona munkiksi.

Buddhalaiseen munkkielämään ryhtyminen on yleinen tapa nuorille thaimiehille tiettyyn ikään tultaessa. Noviisiksi vihkiytymällä osoittaa perinteisesti kunnioitusta vanhemmilleen ja perheelleen. Munkkius saa osakseen yhteiskunnallista arvostusta Kaakkois-Aasiassa.

Yli 90 prosenttia thaimaalaisista on buddhalaisia.

Seremonia viikko kotiutumisen jälkeen

Pojat osallistuivat tiistaina kotikylässään Mae Saissa sijaitsevassa temppelissä buddhalaiseen perinteeseen kuuluvaan seremoniaan, jossa he olivat pukeutuneet yksinkertaisiin valkoisiin vaatteisiin. He rukoilivat, sytyttivät kynttilät ja kuuntelivat, kun seremoniaa johtanut munkki kiitti onnistunutta pelastusoperaatiota.

Myöhemmin poikien päät ajellaan hiuksista ennen varsinaista vihkimistilaisuutta keskiviikkona.

Thaipojat kertoivat aikeistaan vihkiytyä munkeiksi viime viikolla sen jälkeen, kun heidät kotiutettiin sairaalatarkkailusta.

Kotiutumisensa jälkeen pojat ovat viettäneet aikaa kotona.

The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Thaimaan hallinto on asettanut medialle kuukauden mittaisen kiellon haastatella poikia.

Lähteet: Reuters, AP