Sukeltaja kummasteli outoja kuhmuja merenpohjassa – Suomenlahdesta löytyi tuntematon hylky

Tästä on kyse Itäiseltä Suomenlahdelta löytyi heinäkuun alussa tuntematon laivan hylky.

Kotkan edustalle Haapasaaristoon uponeen laivan ikä on alustavien arvioiden mukaan 100 - 300 vuotta.

Kyseessä on mahdollisesti kauppa-alus. Hylyn alkuperän tutkiminen jatkuu harrastajasukeltajien ja Museoviraston yhteistyönä.

Suomenlahdelta on löytynyt aiemmin tuntematon laivan hylky. Jopa satoja vuosia vanhan laivan jäänteet löysivät sukellusseura Kotka Diversin sukeltajat heinäkuun alussa.

Museovirasto yrittää nyt yhdessä hylkyharrastajien kanssa selvittää, mikä alus on kyseessä.

Nyt tehdyssä toisessa sukelluksessa hylystä paljastui uusia yksityiskohtia.

Sukeltajat paikansivat muun muassa laivan peräsimen, ankkurin osia sekä löysivät yhden ruukkua muistuttavan astian.

– Näyttäisi myös siltä, että alus on ollut puutavaralastissa, koska keulassa on siistissä nipussa paksua parrua. Mutta tämä on vain yksi teoria, kertoo hylkysukellusta harrastava Lari Lampila Kotka Diversista.

Saku Partanen / Kotka Divers

Näkyvyyttä meren pohjassa on vain parisen metriä.

– Lisäksi laivassa on ilmeisesti kaksi mastoa pystyssä aluksen keskivaiheilla, lisää hylyn alun perin löytänyt saman seuran Saku Partanen.

Meren pohjassa kuvatulla videolla näkyy myös laivan pohjalla lojuvia tiiliä. Sukeltajien mukaan ne viittaavat laivassa olleeseen uuniin.

Haapasaaren eteläpuolella 30 metrin syvyydessä makaava hylky löytyi Kotka Diversin sukellusleirin yhteydessä. Laivan jäännösten löytymisestä kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Iän ja alkuperän selvittäminen meneillään

Kaksi sukellusta äskettäin löytyneeseen hylkyyn eivät vielä riitä varmistamaan laivan alkuperää.

Tähän mennessä saadun kuvamateriaalin ja hylkysukellusharrastajien raporttien mukaan alus on ollut meren pohjassa arviolta ainakin 100 vuotta. Kyseessä on noin 25-metrinen purjealus.

– Ikää on todella vaikea arvioida. Mutta voi se olla jopa 1700-luvulta, mietiskelevät toiselle sukellukselle osallistuneet Lari Lampila ja Saku Partanen.

Miehet kuitenkin muistuttavat, että he ovat sukeltamisen, eivät merihistorian asiantuntijoita.

Onhan se hylkysukellusta harrastavan päiväuni, että pääsee hylylle, jonne kukaan muu ei aiemmin ole sukeltanut. Saku Partanen

Hylyn löytäneiden sukeltajien ja Museoviraston mukaan perusteltua on myös olettaa, että laiva on ollut kauppa-alus. Osittain hajonneen laivan jäänteiden läheisyydestä ei ole löytynyt esimerkiksi tykkejä tai ammuksia.

– Jatkossakin hylyn kanssa tehdään töitä Kotka Diversin kanssa. Tavoitteena on, että myös meriarkeologit tutkivat kohdetta, jotta alus voitaisiin kirjata muinaisjäännösrekisteriin (siirryt toiseen palveluun), kertoo intendentti Maija Matikka Museovirastosta.

Suomessa on yli 2000 vedenalaista kulttuuriperinnön kohdetta, jotka ovat suurimmaksi osaksi laivan hylkyjä. Joukossa on myös vanhoja laitureiden ja siltojen rakenteita.

Haapasaaren hylyn löytöalueen lähistöllä Kymenlaaksossa, itäisellä Suomenlahdella kohteita on noin 100. Näistä noin puolet on arvioitu vedenalaisiksi muinaisjäännöksiksi.

Yle

Muinaisjäännöskohteeksi hylky voidaan kirjata, kun siitä on riittävästi tietoa, jonka perusteella hylyn voidaan olettaa olleen uponneena yli sadan vuoden ajan. Tietojen keräämiseen ja varmistamiseen voi mennä pitkäkin aika.

– Joskus tiedot tarkentuvat yhden kesän aikana, jos kohde ei ole kovin iso eikä siellä ole paljon yksityiskohtia. Sen sijaan jos hylky sijaitsee esimerkiksi ulkosaaristossa tuulille alttiissa paikassa, sääolosuhteet voivat vaikuttaa siihen, että tiedon hankinta viivästyy, kuvailee Matikka.

Tänä kesänä Museovirasto selvittää lisätietoja neljästä muustakin vedenalaisesta kohteesta, jotka voitaisiin rekisteröidä muinaisjäännöksiksi. Kaikki kohteet ovat laivoja. Yksi hylyistä sijaitsee Perämerellä, loput Suomenlahdella Uudenmaan rannikolla.

Vihje hylystä jo kaksi vuotta sitten

Saku Partanen kiinnitti huomionsa veneen kaikuluotaimen piirtämiin löytöpaikan pohjan kohoumiin jo pari vuotta sitten. Tuolloin asia jäi vielä hautumaan.

Viime talvena hän katsoi luotaimen kuvia uudestaan ja tuli vakuuttuneeksi, että pohjassa on jotain ylimääräistä.

– Onhan se jokaisen hylkysukellusta harrastavan päiväuni, että pääsee hylylle, jonne kukaan muu ei aiemmin ole sukeltanut. Ainutlaatuinen kokemus, kuvailee Partanen kokemustaan tyytyväisenä.

Sukellus hylylle 30 metrin syvyyteen kesti kokonaisuudessaan noin 45 minuuttia. Valtaosa ajasta kului laskeutumiseen ja nousemiseen. Parin metrin näkyvyydessä hylyllä sukeltajat ehtivät olla noin vartin. Vesa Grekula / Yle

Tyytyväisiä ollaan Museovirastossakin.

– Tuntemattoman vanhan hylyn löytyminen on aina hieno uutinen. Vesiliikenne on ollut ratkaisevan tärkeää kaupalle, elinkeinoille ja ihmisten yhteydenpidolle, ja hylyistä saatavilla tiedoilla kuvamme ihmisen toiminnasta täydentyy, iloitsee Maija Matikka.

Lisää kuvamateriaalia Haapasaaren hylystä voi kertyä vielä tämän kesän aikana. Intoa uuteen kohteeseen Kotka Diversin (siirryt toiseen palveluun) sukeltajilla ainakin riittäisi.

– Jos vaikka kerran ehtisi vielä tänä kesänä sukeltamaan ennen kuin syksy ja työkiireet alkavat, visioivat lähiviikkoja Saku Partanen ja Lari Lampila.