Voimakas tuuli levitti Kreikan maastopaloa tappavan nopeasti – "Tämä on painajainen"

Voimakas tuuli teki Kreikan pääkaupungin Ateenan lähistöllä riehuvista metsäpaloista tappavia. Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja yli 100 loukkaantunut.

Ateenan läheisessä Nea Makrin kaupungissa asuva Marios Rekas kertoo Ylelle, ettei ole eläessään kokenut vastaavaa. Nea Makri sijaitsee aivan Rafinan paloalueen vieressä.

– Taloja, autoja ja moottoripyöriä on palanut. Tämä on kauheaa. Tämä on painajainen, kreikkalainen kertoo järkyttyneenä.

Rekas kertoo olevansa itse nyt turvassa, eikä sukulaisillakaan ole hätää. Rekaksen veljen ystävä on kuitenkin kadonnut, ja ystävän tyttöystävä menehtynyt.

– Tuntuu todella pahalta, sydämessäni ja sielussani on tuskaa. Minulla on lapsuusmuistoja jokaisesta kadunkulmasta ja kaikki on tuhoutunut. Katastrofi on valtava.

Tuulennopeus nousi 22 metriin sekunnissa ja tuuli levitti paloa sellaisella nopeudella, että kymmenet ihmiset jäivät loukkuun palon keskelle.

– Olimme epäonnisia. Tuulensuunta muuttui ja palo tuli meitä päin sellaisella voimalla, että se hävitti rannikkoalueen maan tasalle minuuteissa, Rafinan satamakaupungin pormestari Evangelos Bournous sanoi uutistoimisto AP:lle.

Palojen alkusyystä ei ole vielä tietoa.

Talo paloi yöllä Matissa, Ateenan koillisessa esikaupungissa. Yannis Kolesidis / EPA

Pahimmat palot sitten vuoden 2007

Ateenaa ympäröivät alueet olivat kuin ruutitynnyri, koska Kreikassa talvi oli kuiva ja kesällä maata on koetellut helleaalto, jossa lämpötilat ovat nousseet yli 40 asteen.

Euroopan pahimpia maastopaloja Portugali: Ainakin 64 ihmistä kuoli ja 250 loukkaantui kesäkuussa 2017 Leirian alueella maan keskiosassa. Monet uhreista jäivät loukkuun autoihinsa yrittäessään paeta. Vuonna 2003 laajamittaiset palot tappoivat 20 ihmistä Portugalin keski- ja eteläosissa. Vuonna 1966 Sintran metsässä 25 sotilasta kuoli yrittäessään sammuttaa liekkejä. Venäjä: Vuoden 2015 huhtikuussa Kaakkois-Siperiasta alkaneet palot levisivät Mongoliaan ja Kiinan rajan tuntumaan ja tappoivat 34 ihmistä. Tuli tuhosi noin 2 000 kotia. Vuonna 2010 metsäpalot levisivät laajoille alueille Länsi-Venäjällä keskellä ennennäkemätöntä helleaaltoa ja kuivuutta. Kreikka: Elokuussa 2007 metsäpalot tappoivat 67 ihmistä. Palot riehuivat 2 500 neliökilometrin alueella eteläisellä Peloponnesoksen niemimaalla ja Evian saarella Ateenasta koilliseen. Ranska: 82 ihmistä kuoli taistellessaan liekkejä vastaan Landesin alueella elokuussa 1949. Palomiehet, vapaaehtoiset ja sotilaat jäivät liekkimeren uhreiksi, kun tuuli yhtäkkiä kääntyi.

Kreikkaa koettelevat maastopalot ovat pahimmat sitten elokuun 2007, jolloin Peloponnesoksen niemimaalla riehuneet maastopalot tappoivat yli 60 ihmistä.

Tappavat maastopalot voi myös nähdä osana laajempaa ilmiötä. Metsäpalot ovat kasvaneet Etelä-Euroopassa Välimeren maissa.

Etelä-Euroopan metsäpaloja pahentaa monien tekijöiden summa.

Kun väki vähenee maaseudulla, metsät levittäytyvät. Välimeren Euroopassa yhä laajempia maa-aloja peittää yhtenäinen, tiheä nuori metsä, joka on otollinen kasvualusta nopeasti leviäville maastopaloille.

Samaan aikaan ilmastonmuutos jyrkentää sääoloja. Kuivuuden, kuumuuden ja tuulisen sään yhdistelmä on räjähdysherkkä yhdistelmä.

