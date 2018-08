Koirien päiväkoti löysi toimitilat varastotallista, naapurissa on sirkkakasvattamo, pesula ja prätkäkerho – varasto-osakkeissa pyörii bisnes ja harrastukset

Koirien päiväkodissa Tampereen Hervannassa on aamuyhdeksältä täysi meno päällä. Rottweiler Reino ja amerikanbulldoggi Hertta on hetki sitten tuotu hoitoon. Koirat pyörivät rajulta näyttävässä, mutta lempeässä painileikissä lattialla. Brasilianterrieri Elsa tuppaa itsensä päiväkodin omistajan Suvi Pulkkisen syliin.

Pulkkisen Moonwell's koirapäiväkoti toimii Hervantajärven teollisuusalueella sijaitsevassa varasto-osakkeessa. Ison, harmaan liukuoven takaa löytyvä tila on sisustettu koirien ehdoilla. Kalusteita on vähän ja nekin ovat helposti siirreltävissä.

– Itse tykästyin siihen, että tila on helppo pitää puhtaana. Koirien kanssa täytyy pestä lattioita ja välilä seiniäkin. Lattiakaivoon saa heti vedettyä kaikki pesuvedet, Pulkkinen sanoo.

Brasilianterrieri Elsa yksi tamperelaisen koirien päiväkodin vakioasiakkaista. Jani Aarnio / Yle

Pulkkisella on samassa pihassa vuokralla myös toinen varasto-osake. Siellä hän kasvattaa gerbiilejä ja pitää elintarvikeliikettä.

– Molemmat yritykset ovat samassa pihapiirissä ja lyhyen matkan päässä kotoa.

Pulkkinen kertoo, että naapuritalleissa on muun muassa autokorjaamo, pesula, moottoripyöräkerho ja sirkkakasvattamo.

Varastobuumi alkoi pohjoisesta

Idea varasto-osakkeista rantautui Suomeen vuonna 2010, kun kolme oululaista kaverusta ryhtyi rakennuttamaan pienvarastoja sisältäviä halleja Rovaniemelle ja Ouluun. Ajatus oli ratkaista pienissä kerros- ja rivitaloasunnoissa asuvien ihmisten tilatarpeita, tarjota osakkeita kodin ulkopuolisista varastotalleista.

Tilastotietoja varasto-osakkeiden määrästä ei ole saatavissa, mutta pelkästään markkinoita johtavan Talliosake-brändin alla on eri puolille Suomea noussut satoja halleja, joissa on noin 3 000 varasto-osaketta. Talliosakkeen liiketeoimintajohtajan Kalle Karjulan mukaan parhaillaan työn alla on noin 500 uutta osaketta.

Vilkkaimmin tallihalleja rakennetaan Helsingin, Tampereen ja Turun talousalueilla.

Aluejohtaja Sakari Junes ja liiketoimintajohtaja Kalle Karjula käyvät säännöllisesti Talliosakkeen Pirkkalan toimipisteessä. Talliosake on nykyään osa isoa DEN Groupia, johon kuuluvat mm. Designtalo ja Finnlamelli. Heli Mansikka / Yle

Tyypillisiä asiakkaita ovat kotitaloudet, jotka tarvitsevat varastotilaa, mutta haluavat myös touhuta ja harrastaa. Toisena kasvavana ryhmänä ovat pienet yritykset, juuri sellaiset kuin esimerkiksi Pulkkisen koirahoitola on.

– Kymmenen vuoden aikana uusien asuntojen pinta-alat ovat lähes puolittuneet. Samaan aikaan aliurakointi lisääntyy ja yrityskenttä pirstaloituu. Ne tarvitsevat eri kokoisia toimitiloja, Karjula sanoo.

"Markkina alkaa olla kyllästetty"

Talliosakkeella on Suomessa useita kilpailijoita, joista moni toimii paikallisesti. Esimerkiksi Petraksa Oy on rakentanut varastotalleja Tampereelle ja Jyväskylään. Yhtiö on kuitenkin luopunut uusista hankkeista.

– Niitä alkaa olla vaikea saada kaupaksi, sanoo Petraksan rakennuttamisesta vastaava Risto Riikola.

Samalla kannalla on oululaisen VVR Investin toimitusjohtaja Jukka Vitikka. Aiemmin yhtiö rakennutti myös varasto-osakkeita, mutta on nyt myynyt tämän liiketoiminnan pois.

– Markkina alkaa tietyillä paikkakunnilla olla jo kyllästetty ja bisneksen kärki on tylstynyt. Pienenä toimijana päätimme jättäytyä kisasta pois, Vitikka sanoo.

Alan isoin yritys uskoo kysynnän vain kasvavan.

– Me näemme, että toiminta on vasta alkumetreillä ja taustalla oleva iso ilmiö kestää vielä kymmeniä vuosia, Kalle Karjula sanoo.

Varasto-osakehallit ovat tuttu näky monien valtateiden varsilta. Varastojen varustelutaso vaihtelee, mutta yleensä niissä on valmiudet esimerkiksi vessan ja keittopisteen rakentamiseen. Jani Aarnio / Yle

Vuokraus lisääntyy, hinnat vaihtelevat

Alunperin varasto-osakkeiden ideana oli myydä ne suoraan käyttäjille. Yhä useampi käyttäjä haluaa kuitenkin vuokrata tilan. Varasto-osakkeista on tullut sijoituskohde, joita kaupataan ostajille vuokralaisineen.

– Vuokraus on voimakkaassa kasvussa. Ostajina on paljon sijoittajia, jotka ostavat tilat vuokrattuna ja se on avannut markkinaa, Karjula sanoo.

Kuinka hyvätuottoisia kohteita varasto-osakkeet ovat sijoittajille, riippuu monesta asiasta. Sijainti ja kysyntä ratkaisevat sekä myyntihinnan että vuokratason. Hyville paikoille rakennettujen kiinteistöjen arvot saattavat nousta, mutta siitä ei ole mitään varmuutta, koska markkina on ollut olemassa vasta muutamia vuosia.

– Aika näyttää ja jälkimarkkinat ratkaisevat, kuinka hyvä bisnes se lopulta on, VVR Investin Jukka Vitikka sanoo.

Esimerkiksi Talliosakkeen kohteissa on tyypillisesti 50–65 prosentin yhtiölainoja, joiden maksaminen vaatii oman osansa ja nostaa vuokria.

Suvi Pulkkinen pitää omien tilojensa vuokratasoa sopivana, koska niiden sijainti on hyvä. Vuokrasummia hän ei kuitenkaan suostu paljastamaan.

– Se on liikesalaisuus. Tässä on suurimmaksi osaksi eri vuokraajia, niin tilat ovat eri hintaiset myös. Riippuu keneltä vuokraat, Pulkkinen sanoo.