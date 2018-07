Ruokakaupat lähtivät mukaan taistoon ruokahävikkiä vastaan – kännykkäsovellukset ja ilta-alet muuttavat roskan rahaksi

Vuoropäällikkö Mari Koskinen näpyttelee älypuhelinta kauppakeskus Ratinan Ciao! Cafféssa Tampereella. Aamurutiineihin kuuluu edellispäivältä ylijääneiden leipien ja leivonnaisten ilmoittaminen hävikkiruokasovellukseen.

Pari kuukautta sitten avautunut kahvila on ollut alusta asti mukana ResQ Club -palvelussa. Mari Koskinen on tyytyväinen, että edellispäivän leipiä ei tarvitse kipata biojätteeseen.

– Kauppa käy tosi hyvin. Huomaa, että ihmiset ovat löytäneet tämän sovelluksen ja haluavat pelastaa meidän leipiämme.

Vuoropäällikkö Mari Koskinen käyttää hävikkiruokasovellusta työssään, mutta myös vapaalla. Jani Aarnio / Yle

ResQ Club -sovelluksella voi ostaa ravintoloista ja kahviloista ylijäänyttä ruokaa noin puoleen hintaan tai vieläkin halvemmalla. Asiakas selaa jatkuvasti muuttuvaa tarjontaa puhelimellaan, tilaa, maksaa ja noutaa annoksensa. Ravintola antaa hinnasta siivun sovelluksen tarjoavalle yritykselle.

Mari Koskisen mukaan sovelluksen käyttäjät ovat yleensä nuoria aikuisia, älypuhelinten käyttäjäkuntaa. Koskinen käyttää sovellusta itsekin.

– Sushia on tullut haettua useamman kerran ja välillä sitten jotain herkkuakin.

Sovelluksille suuret kasvuodotukset

Ravintoloiden hävikkiruokaa voi ostaa tällä hetkellä kahdella sovelluksella. ResQ Club on suurin. Sillä on noin tuhat asiakasyritystä ja 100 000 ostoksen tehnyttä asiakasta Suomessa. Lunchie Marketilla on 400 asiakasravintolaa ja noin 40 000 rekisteröitynyttä asiakasta.

Molemmat yhtiöt mielivät myös ulkomaille. ResQ Club toimii Ruotsissa ja pienimuotoisesti Saksassa ja Hollannissa. Lunchie Market testaa kysyntää Espanjassa ja Hollannissa.

Palveluja pyörittävät yhtiöt ennustavat, että kysyntä jatkaa kasvuaan. ResQ Clubin operatiivinen johtaja Aku-Jaakko Saukkonen kertoo kasvuluvuista.

– Vuonna 2017 meidän kauttamme pelastettiin noin 350 000 annosta. Nyt tuo sama määrä on pelastettu kauttamme tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Hävikkiruokasovelluksilla voi hakea, tilata ja maksaa noutoruokaa. Alennukset ovat noin 40-70 prosenttia normaalihinnoista. Jani Aarnio/Yle

Lunchie Marketin toimitusjohtaja Janne Klix uskoo, että ihmisten kasvava ympäristötietoisuus tuo hävikkiapajille lisää toimijoita.

– Täytyy muistaa, että puhutaan uudesta aluevaltauksesta ja asiat ottavat aikansa. Lunchie ja ResQ hoitavat vasta murto-osan Suomen hävikkiruuasta, Klix sanoo.

Sushit katoavat parempiin suihin

Tamperelainen sushiravintola on ollut mukana hävikkiruokasovelluksessa reilun vuoden. Koko lailla kaikki edellispäivältä jäänyt ruoka menee kaupaksi.

– Me pyrimme siihen ja olemme saaneet yleensä kaiken myytyä. Suosio on kasvanut koko ajan, sanoo Itsudemon ravintolapäällikkö Tikvin Pham.

Phamin mukaan hävikkiruuan myynti edullisesti ei ole pois ravintolan muusta toiminnasta. Osa ruoan pelastajista tulee takaisin syömään ravintolassa.

Edellispäivän ruoat ja yli jääneet annokset myydään selvästi normaalihintaa edullisemmin. Jani Aarnio / Yle

ResQ Club on selvittänyt käyttäjien motiiveja. Myyntijohtaja Antti Tuomola jakaa asiakkaat kolmeen ryhmään.

– On opiskelijat, jotka haluavat säästää rahaa ja kaupunkilaiset, jotka ajattelevat ympäristöä. Lisäksi palvelusta ovat innostuneet nuoret miehet, jotka tykkäävät käyttää teknologiaa.

Ruokakaupan hävikki hallintaan ilta-alella

ResQ Clubin tietojen mukaan ravintolaruoasta kymmenen prosenttia menee hävikkiin. Ruokakauppojen hävikkiprosentti on alle kaksi.

S-ryhmä on vauhdittanut vanhenevien tuotteiden kauppaa viime syksynä aloitetuilla ilta-aleilla. Punaisella laputetut elintarvikkeet myydään illan viimeisinä aukiolotunteina 60 prosentin alennuksella.

S-ryhmän vastuullisuuspäällikön Senja Forsmanin mukaan asiakkailta on tullut paljon myönteistä palautetta.

– Ilta-ale on erittäin pidetty ostosmahdollisuus. Joissain myymälöissä hävikki on pienentynyt sen ansiosta yli kymmenen prosenttia, Forsman sanoo.

S-ryhmän mukaan ilta-ale on kiihdyttänyt selvästi punalaputettujen tuotteiden myyntiä. Heli Mälkiä / Yle

ResQ Club näkee kaupoissa kasvumahdollisuuksia. Sovelluksessa on keväästä alkaen ollut mukana myös K-marketteja. Tarjolla on esimerkiksi juureksia ja edellispäivän leipomotuotteita.

– Ruokakaupat ovat vielä pieni osa, mutta nopeiten kasvava sektori, sanoo myyntijohtaja Antti Tuomola.

Hävikkiruuan kysynnästä kertovat myös muut avaukset. Helsingissä avautuu syksyllä vapaaehtoisvoimin toimiva hävikkiruokakauppa WeFood. Kaupan voitot menevät Kirkon Ulkomaanavun työhön kehitysmaissa. Helsingissä toimii myös Suomen ensimmäinen hävikkiruokaravintola Loop.