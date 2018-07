Tiskit ja pyykit koneeseen keskiyöllä – vesilaitokset kehottavat tasaamaan kulutuspiikkejä

Pitkään jatkunut sateeton ja lämmin sää on aiheuttanut sen, että ainakin Etelä-Pohjanmaalla ensimmäiset vesilaitokset ovat kehottaneet asiakkaitaan vastuulliseen vedenkäyttöön. Kehotuksen taustalla on kuivuus, joka on laskenut vesistöjen, purojen ja pohjavesien pintoja. Myös vedenkulutus on helteillä noussut huippulukemiin.

Kauhajoen Vesihuolto Oy (siirryt toiseen palveluun) antoi tiistaina asiakkailleen kehotuksen käyttää vettä sekä harkiten että eri vuorokaudenaikoihin.

– Tällä hetkellä vedenkulutus on noin 25 prosenttia enemmän kuin esimerkiksi viime kesänä. Se on paljon, sanoo toimitusjohtaja Pekka Mäkinen Kauhajoen Vesihuolto Oy:sta.

Myös Ilmajoen, Kurikan ja Seinäjoen alueella toimiva Lakeuden Vesi Oy kehottaa asiakkaitaan harkittuun vedenkäyttöön.

– Vettä kuluu nyt huomattavasti enemmän kuin tavallisesti. Meillä on lähes koko pohjavesikapasiteetti käytössä, sanoo Lakeuden Vesi Oy:n käyttöpäällikkö Johanna Päkkilä.

Pyykinpesulle puoliltaöin

Harkitulla käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että piha-alueita ja nurmikkoja ei kasteltaisi tai autoja pestäisi vesijohtovedellä.

Lisäksi toivotaan, että esimerkiksi pyykki- ja tiskikoneita käytettäisiin vasta kello 23 jälkeen, mikä vaikuttaisi sekä vesijohtoverkostojen toimivuuteen että lähteiden hetkittäisen antoisuuden riittävyyteen.

– Jos ihmiset pistäisivät pesukoneet päälle puolen yön maissa, saisimme tasattua verkoston vesimäärää, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan vedenkulutuksen huipputunnit ovat noin kello 15-22, minä aikana vesihuoltolaitoksen kapasiteetti on täyskäytössä. Silloin teollisuus käyttää vielä vettä ja henkilöasiakkaat kotiutuvat töistä. Asiakkaille vesijohtoverkon käyminen täydellä kapasiteetilla näkyy esimerkiksi tavallista heikompana vedenpaineena tai paineenvaihteluna.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hydrogeologi Anne Petäjä-Ronkaisen mukaan isoilla pohjavesialueilla vettä on tällä hetkellä keskimäärin normaalisti tai jopa yli normaalin tason. Isot pohjavesialueet reagoivat sateisiin ja sateettomuuteen pitkälläkin viiveellä.

Kuluvan kesän sateettomuus saattaa kuitenkin aiheuttaa sen, että sellaisetkin pienemmät kaivot kuivuvat, joissa vesi tavallisesti riittää koko kesäksi.

Petäjä-Ronkaisen mukaan pohjaveden riittävyys ei ole ongelma, mutta vesilaitosten käyttökehotuksilla ja tiedotuksella tavoitellaan harkintaa kuluttajien vedenkäyttöön ja veden arvostusta.

– Meillä vesi on hyvälaatuista ja hanavettäkin voi juoda, Petäjä-Ronkainen muistuttaa.

Pohjavesiongelmat viiveellä

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n kehotus harkittuun vedenkäyttöön on annettu toistaiseksi. Sen loppuminen edellyttää yhtiön mukaan pidempijaksoista sadetta.

– Pohjaveden tason nousu vie kuukausia. Jos tulee kuiva syksy ja talvi, niin ensi keväänä ollaan ihmeissämme sen kanssa, miten vesi riittää, toteaa Pekka Mäkinen.

Hydrogeologi Anne Petäjä-Ronkainen muistaa edellisen poikkeuksellisen kuivan vuoden 2002-2003. SIlloin sadetta ei saatu kunnolla kesällä eikä syksyllä. Nyt, jos syksyn sateet ovat normaalit, pohjavesitilanne pysynee normaalina.