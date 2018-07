Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla "vakava häiriötilanne" – syynä tuntematon teollisuuden päästö

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Helsingissä on vakava toimintahäiriö, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Biologisen typenpoiston häiriötilanne alkoi varhain eilen maanantaiaamuna ja jatkuu edelleen.

HSY:n mukaan häiriön syynä on todennäköisesti viikonlopun aikana tapahtunut tuntematon teollisuuden päästö. Päästö on häirinnyt puhdistusprosessia, minkä vuoksi typpikuorma vesistöön on kasvanut voimakkaasti.

Tällä hetkellä typpeä ei juurikaan poisteta, sanoo HSY:n osastonjohtaja Mari Heinonen.

– Tämä on meillä selkeä vakava häiriötilanne.

– Ikäväksi tämän tekee se, että meille ei ole tullut päästöilmoitusta. Emme tiedä, mikä kemikaali tämän on aiheuttanut. Niinpä meidän on hyvin vaikea arvioida, kauanko tilanne kestää, Heinonen jatkaa.

Mitä ympäristön kannalta tarkoittaa se, että "typpikuorma vesistöön on kasvanut voimakkaasti"?

– Puhdistamo toimii muuten normaalisti eli fosforia, joka on ykköspahis merialueilla, poistetaan edelleen erittäin tehokkaasti. Siinä mielessä ensisijainen rehevöittävä ravinne on edelleen hyvin hoidossa, mutta typpikuorma hetkellisesti kasvaa, Heinonen vastaa.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo, HSY kertoo (siirryt toiseen palveluun). Siellä käsitellään yhteensä noin 800 000 asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet.

Heinonen korostaa, että päästö ei ole voinut syntyä kotitalouksilta eikä tilanne vaikuta juomaveteen millään tavalla.