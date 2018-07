Raaka video vankilakidutuksesta järkyttää Venäjällä - Vankien asianajaja: Kidutus on rutiinia

Jaroslavilaisessa vankilassa tapahtuneesta kidutuksesta leviävä video on harvinainen todiste vankien rutiininomaisista kidutuksista, väittää kidutettuja puolustava asianajaja.

Joukko miehiä ympäröi pöytää, jolla Jevgeni Makarov makaa kasvot kohti lattiaa.

Muutama pitelee Makarovia paikallaan ja kaataa välillä tämän päälle vettä. Loput miehistä hakkaavat kukin vuorollaan Makarovin jalkoja pampuin ja nyrkein. Heillä on vanginvartijan univormut.

Makarov vaikeroi tuskasta, ja jossain vaiheessa häneltä riisutaan housut. Silloin Makarov pyytää anteeksiantoa, mutta vartijat jatkavat hakkaamista.

Se, miten tilanne päättyy, ei näy venäläislehti Novaja Gazetan (siirryt toiseen palveluun)julkaisemalla raa'alla videolla (siirryt toiseen palveluun). Tallenne loppuu ja kidutus jatkuu.

Järjestöt vaativat vastauksia

Perjantaina julkaistu video jaroslavilaisesta vankilasta on aiheuttanut poikkeuksellisen voimakkaita reaktioita Venäjällä. Syyllisiä on vaadittu vastuuseen. Venäjän merkittäviä rikoksia selvittävä valtiollinen Tutkiva komitea onkin ottanut asian tutkintaansa ja Jaroslavin alueen vankila numero 1 aiotaan tarkastaa.

Kuusi vanginvartijaa on pidätetty, tosin videolla heitä näkyy toistakymmentä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vaatinut (siirryt toiseen palveluun)maanantaina Venäjää selvittämään kolmen Jaroslavin vankilassa kidutetun terveydentilan. Lisäksi vangeille tulee taata yhteys asianajajiinsa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Makarovin lisäksi vaatimukset koskevat Ruslan Vahapovia sekä Ivan Nepomnjashihia. Nepomnjashih on yksi vuoden 2012 Bolotnajan aukion mielenosoituksen jälkeen tuomituista ja kansalaisjärjestö Julkinen tuomio (siirryt toiseen palveluun) raportoi hänen kidutuksistaan huhtikuussa.

Sama Julkinen tuomio -järjestö antoi Makarovin kidutuksesta tallennetun videon Novaja Gazetalle. Se ei kuitenkaan ole kertonut, miten sai nauhan haltuunsa. Video on mitä ilmeisimmin kuvattu vartijan asuun kiinnitetyllä kameralla, jollaisia vartijoiden kuuluisi lain mukaan käyttää.

Julkinen tuomio -järjestön mukaan kidutus tapahtui vuosi sitten, ja Makarov selvisi siitä hengissä. Vankilan johdon mukaan Makarov oli provosoinut vanginvartijoita.

Videon lehdistölle antanut asianajaja Irina Birjukova on paennut maasta jouduttuaan uhkailun kohteeksi.

Venäjän media kertoo myös kuolemaan johtaneesta kidutuksesta

Vaikka kidutustapauksesta noussut kohu on poikkeuksellinen, itse kidutustapaus ei ole. Tiistaina venäläislehdistö sai tietoonsa toisen kidutustapauksen, jossa vanki oli kuollut kidutuksen aikana brjanskilaisessa vankilassa (siirryt toiseen palveluun).

Makarovin tapauksesta erityisen tekee lähinnä se, että kidutustilanteesta on todistusaineistoa.

– Tilanne vankiloissa on vaikea. Vankiloiden johto pitää kidutusta normaalikäytäntönä, joka on tavallista ja toistuvaa, kertoo asianajaja Oleg Habibrahmanov.

Habibrahmanov työskentelee venäläisessä Kidutuksen vastaisessa komiteassa (siirryt toiseen palveluun), joka on puolustanut useita todistetusti väkivallan kohteeksi joutuneita vankeja. Järjestö auttaa väkivallan uhreja Venäjällä tarjoamalla muun muassa lakiapua – niissä tapauksissa, joissa se on mahdollista.

– Mitä tulee meidän työhömme, kidutustapausten tutkiminen ja todistaminen vankilajärjestelmässä on erittäin vaikeaa, sillä vankien oikeuksien puolustajilla ei ole pääsyä järjestelmän sisään, Habibrahmanov toteaa.

Vangeilla taas ei ole tietoja tai taitoa, joka vaaditaan todistusaineiston oikeaoppiseen keräämiseen. Todistusaineiston puuttuessa syytteitä on mahdotonta nostaa.

Verijäljet auttaisivat tutkinnassa

Habibrahmanovin mukaan Kidutuksen vastainen komitea saa vuosittain satoja avunpyyntöjä poliisin ja vanginvartijoiden käsittelystä valittaneilta ja heidän omaisiltaan.

Koska järjestön palkkalistoilla on vain joitain kymmeniä ihmisiä ja tapaukset ovat työläitä, vain osaa pystytään auttamaan, heitäkin harvoin menestyksekkäästi.

Tilanne on hänen mukaansa silti hiukan parempi, kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin syylliseksi todistetutkaan eivät saaneet kunnon tuomioita.

– Kukaan ei koskaan tiedä etukäteen, että heitä tullaan kiduttamaan. Mutta jos voisin antaa jonkun ohjeen kidutuksen välttämiseksi, niin tärkeää on olla provosoimatta poliiseja.

Tutkinnan kannalta on tärkeää, että uhrit myös hakeutuvat välittömästi lääkärille ja keräävät lääketiteellistä todistusaineistoa tapahtuneesta.

– Olisi tietysti hyvä, jos verta tai hampaan sirpaleita jäisi seiniin tai huonekaluihin poliisin kuulusteluhuoneessa. Silloin poliisi joutuu selittämään, miten veritahrat ja hampaan palaset ovat päätyneet kyseiseen paikkaan.

"Punaiset vankilat" herättävät kauhua vangeissa

Tyypillisen kidutuksen muoto Venäjällä on Habibrahmanovin mukaan juuri sitä, mitä videolla näkyy: vankien ja pidätettyjen hakkaamista.

Hänen mukaansa poliisin ja vanginvartijoiden harrastama kidutus eroaa toisistaan lähinnä siinä, että poliisit koittavat saada pidätetyn tunnustamaan. Vanginvartijoille kyse on kurinpalautuksesta.

Venäjällä vankiloita kutsutaan joko "punaisiksi" tai "mustiksi", riippuen siitä kuka käytännössä käyttää valtaa vankilassa. Mustissa vankiloissa valta on rikollisjengeillä.

Punaisissa se on vankilanjohdolla. Oleg Habibrahmanovin mukaan kidutukset ovat pahempia punaisissa vankiloissa, missä ne ovat tärkeä tapa ylläpitää järjestystä. Laajemmin katsottuna tilanne venäläisissä vankiloissa on hänen mukaansa erittäin huono, koska vanginvartijoita on hyvin vähän suhteessa vankeihin.

Otsikkoa muokattu 20:01