Analyysi: Jalkapalloilija Mesut Özil erosi Saksan maajoukkueesta – Turkin presidentti Erdoğan ottaa kohusta kaiken irti

Saksalainen tähtijalkapalloilija Mesut Özil ilmoitti sunnuntaina, ettei jatka uraansa Saksan maajoukkueessa. Hän kertoi, että ero johtui rasismista.

Özilin ero on paisunut selkkaukseksi, jota ovat kommentoineet jo useat poliitikot aina Turkin ja Saksan valtionjohtajiin asti.

– On pöyristyttävää, että nuorta miestä, joka antoi kaikkensa maajoukkueelle, kohdellaan uskontonsa takia rasistisesti, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi turkkilaismedioille tiistaina Ankarassa.

Özilin sunnuntainen ilmoitus on lyönyt aaltoja paljon jalkapallopiirien ja Saksan rajojen ulkopuolelle. Syynä ovat paitsi Özilin rasismisyytökset, myös jalkapalloilijan kritiikitön suhtautuminen Turkin johtoon.

Turkissa otetaan kaikki irti kohusta

Özil joutui toukokuussa kohun keskelle, kun hän poseerasi valokuvaa varten yhdessä Turkin presidentin Erdoğanin kanssa.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14. toukokuuta 2018

Arsenalin keskikenttäpelaaja Özil vakuutti, että hän ei halunnut tehdä poliittista lausuntoa esiintymällä Erdoğanin kanssa ennen Turkin kesäkuisia presidentinvaaleja. Silti monet tulkitsivat kuvan nimenomaan tueksi Erdoğanin ehdokkuudelle.

Erdoğanin ja Saksan suhteet ovat tulenarat. Erdoğania on kielletty aiemmin (siirryt toiseen palveluun) kampanjoimasta Saksassa, jossa asuu lähes 1,5 miljoonaa äänioikeutettua Turkin kansalaista.

Kesäkuussa Erdoğania äänestettiin Saksassa kampanjakiellosta huolimatta innokkaasti. Kaksi kolmesta saksanturkkilaisesta äänestä (siirryt toiseen palveluun) annettiin istuvalle presidentille.

Özil vaikeni kuvan aiheuttamasta kohusta vielä MM-kisojen aikana. Sunnuntaisessa eroilmoituksessaan Özil puolusti ensimmäistä kertaa (siirryt toiseen palveluun) yhteistä kuvaa ja esitti Turkin presidentin kunniallisena valtionpäämiehenä.

Hallintoa myötäilevät turkkilaismediat ja Erdoğanin hallitus ovat ottaneet kaiken irti kohusta.

– Veljemme Mesut Özil on käyttäynyt kunniallisesti, Turkin urheiluministeri Mehmet Kasapoglu sanoi.

– Mesut Özil ampui hienoimman maalinsa, tällä kertaa fasismin virusta vastaan, Turkin oikeusministeri Abdulhamit Gül kommentoi.

Viime vuosien aikana Turkin hallitus on toistuvasti kritisoinut (siirryt toiseen palveluun) Saksan politiikkaa viittaamalla fasismiin.

Nostaako rasismi päätään Saksassa?

Özil on saksanturkkilainen, joka on pelannut ennätysmäärän maajoukkuepelejä. Özilillä on 31 miljoonaa seuraajaa Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) ja 23 miljoonaa seuraajaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Hän on esikuva kaikentaustaisille jalkapallonuorille – erityisesti niille, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat muuttaneet Turkista muualle Eurooppaan.

Eroilmoituksessaan Özil syytti Saksan jalkapalloliiton johtajaa Reinhard Grindeliä siitä, että hänet jätettiin vastaamaan yksin rasismiksi yltyneeseen kritiikkiin. Grindel oli sanonut haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Özil oli pettänyt maajoukkueen fanit.

Mesut Özilin omien sanojen mukaan eron pääasiallinen syy oli rasistisessa kommentoinnissa, jota hän sai osakseen maailmanmestaruuskisojen jälkeen.

Saksassa on viime päivien aikana esitetty huolestuneita kommentteja siitä, mitä kuuluisan jalkapalloilijan kommentit kertovat saksalaisesta yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.

– Vuonna 2018 saksalainen maajoukkuepelaaja eroaa rasismin takia. Mikä tätä maata vaivaa? Die Zeit -lehti (siirryt toiseen palveluun) kysyi.

Myös oikeusministeri Katarina Barley kutsui Özilin eroilmoitusta "hälyttäväksi" ja ilmaisi huolensa Saksan kiristyneestä ilmapiiristä.

– En ymmärrä, miten Saksan jalkapalloliitto ja sen johtaja Grindel voivat tämän kohun jälkeen vielä esiintyä avoimuuden ja rasisminvastaisuuden soihdunkantajina, vihreiden puheenjohtaja Robert Habeck sanoi Süddeutsche Zeitung (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle.

Liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja kertoi, että Merkel arvosti Öziliä suurenmoisena jalkapalloilijana. Tiedottaja ei kommentoinut rasismisyytöksiä.

Uutissivusto t-onlinen kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtaosa saksalaisista kannattaa Grindelin eroa Saksan jalkapalloliiton johdosta.

