Kun Eurooppa paahtuu, jossain on oltava viileää – Minne kylmä on kadonnut?

Skandinavian maat ja Luoteis-Eurooppa ovat viime päivinä olleet ankaran helleaallon kourissa. Helle johtuu paikoillaan jumittavasta korkeapaineesta, joka syöttää jatkuvasti etelän lämmintä ilmaa kohti koillista.

Ilmatieteen perustotuuksia on, että jos jossain tuuli käy etelästä, niin jossain toisaalla sen on käytävä pohjoisesta. Jossain on oltava alueita, jotka saavat pohjoisilta napa-alueilta viileää ilmaa, ja ovat siis tavanomaista viileämpiä.

Mistä löytyy seutuja, jotka nyt ovat viileitä? Alla olevaan pohjoisen pallonpuoliskon karttaan on merkitty punaisella alueet, jotka ovat nyt ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpiä, ja sinisellä alueet, jotka ovat tavanomaista viileämpiä.

Yle Uutisgrafiikka, Metdesk, WXCHARTS.EU

Keskimääräistä viileämpiä seutuja löytyy muun muassa Pohjois-Amerikan keskiosista sekä Keski-Venäjältä ja Kazakstanista.

Karttaan on myös merkitty paikkakuntia, joiden lämpötilat poikkevat tavanomaisesta. Esimerkiksi Utsjoella ja Kanadan pohjoisosassa, Inuvikissa lämpötilat ovat olleet hyvin korkeat. Samalla Mauritanian pääkaupungin Nouakchottin 27 asteen lämpötila on hieman tämän ajankohdan keskimääräistä arvoa alempi.

Lappeenrantalainen Santra Hostikka meloi sup-laudalla helteisellä Pallasjärvellä Kittilän ja Muonion rajalla keskiviikkona 18. heinäkuuta. Otto Ponto / Lehtikuva

Säätä säätelevä suihkuvirtaus muuttaa muotoaan

Pohjoisen pallonpuoliskon säähän vaikuttaa voimakkaasti korkealla ilmakehässä, 8 - 12 kilometrin korkeudessa puhaltava suihkuvirtaus.

Maapallo saa auringon lämpösäteilyä eri alueilla eri määriä. Tropiikissa ilma lämpenee auringon vaikutuksesta voimakkaasti, mutta pohjoisessa vähemmän. Tämä lämpöero saa ilman virtaamaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta.

Virtaus liikkuu lännestä itään.

Pohjoista napa-aluetta kiertävä suihkuvirtaus toimii lämmönjakajana: sen pohjoispuolella on kylmää napa-alueen ilmaa, eteläpuolella ilma on lämmennyt. Suihkuvirtauksen paikka määrittelee säätilaa vahvasti. Esimerkiksi viime kesänä suihkuvirtaus kulki Suomen eteläpuolitse ja kesä oli kolea. Tänä vuonna se on kulkenut Suomen pohjoispuolella ja olemme saaneet melkoisen annoksen etelän lämpöä.

Suihkuvirtaus ei koskaan ole tasainen ympyrä, siinä on aina mutkia ja muita poikkeamia. Suihkuvirtauksen mutkat puhaltavat kylmää ilmaa etelään ja lämmintä ilmaa pohjoiseen.

Kesällä tropiikin ja napa-alueen lämpötilaero on pieni. Tästä seuraa, että suihkuvirtaus on heikko ja se mutkittelee voimakkaasti.

Ilmaston lämpeneminen voi tehdä sääilmiöistä pitkäkestoisempia

On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan suihkuvirtaus heikkenisi ja sen mutkaisuus kasvaisi myös ilmastonmuutoksen seurauksena. Ajatus perustuu siihen, että maapallon ilmasto lämpenee voimakkaimmin juuri pohjoisilla leveysasteilla. Pohjoisen ja etelän välinen lämpötilaero kutistuu. Tutkimustyö tästä aiheesta on vielä kesken, kertoo Tuomenvirta.

Lapset viilentyvät suihkulähteessä. Kimimasa Mayama / EPA

On lisäksi nähtävissä, että suihkuvirtauksen mutkat ovat melko pitkäaikaisia ilmiöitä. Esimerkiksi Suomeen juuri tällä hetkellä lämmintä säätä tuova mutka voi pysyä paikoillaan useita viikkoja.

– Vaikuttaisi siltä, että tämä virtauksen hidastuminen [mutkat] toisi mukanaan enemmän paikallaan pysyviä säätyyppejä kuin aiemmassa ilmastossa, Tuomenvirta sanoo.

Heikki Tuomenvirta muistuttaa, ettei suihkuvirtaus toki ole ainoa säähämme vaikuttava seikka, sillä ilmakehä on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Pohjoisella pallonpuoliskolla sekoittavia tekijöitä ovat mm. meri- ja manneralueiden vaihtelu.

Animaatiosta voit katsoa aluksi ennusteen, kuinka suihkuvirtaus kiemurtelee Suomen pohjoispuolella lähipäivinä. Tämän jälkeen näkyy ennuste lämpötiloista, joiden jakautuminen pitkälti noudattelee suihkuvirtauksen muodostamaa linjaa.