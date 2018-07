Masentaako maailma? Tässä pika-apu – Viisi poimintaa suoratoistopalveluiden komediahelmistä

Sketsi: Key & Peele

Oscar-voittaja Get Out (2017) on viime vuosien kiitellyimpiä kauhuelokuvia. Nyt Suomessa on mahdollisuus nähdä, miten ohjaaja-käsikirjoittaja Jordan Peele oppi säikyttelijäksi: Tekemällä Yhdysvaltain parasta sketsiviihdettä yli 50 jakson verran Key and Peele -sarjassa. Naurattaminen ja säikäyttäminen perustuvat lopulta hyvin samaan kaavaan: jännitteen luontiin ja sen äkilliseen purkamiseen. Elokuvallisten sketsien fani oli muun muassa Barack Obama, joka toi sketsisarjan hahmon Lutherin (Keegan-Michael Key) mukanaan lavalle Valkoisen talon juhlaillallisella 2015.

Key & Peele katsottavissa Yle Areenassa.

Sitcom: The Good Place

The Good Place -sarjan näyttelijäkaartia: D'Arcy Carden, William Jackson Harper, Ted Danson, Kristen Bell, Jameela Jamil ja Manny Jacinto. Sara De Boer/ AOP

Pidätkö yhdysvaltalaisten Konttori- ja Puisto-osasto-sarjojen lempeän piikittelevästä huumorista? Sitten pidät varmasti myös saman tekijäjoukon The Good Placesta, joka työpaikan dynamiikan sijaan käsittelee taivaspaikan kiroja. Sarjan alussa Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) huomaa kuolleensa ja päätyneensä taivaaseen, vaikka olisi ansainnut joutua helvettiin. Sarjan lähtöasetelma on yhdysvaltalaiseksi valtavirtakomediaksi hauskan vinoutunut sekoitus arkikomediaa, demoneita ja perisyntiä. Ikuiseen turvalliseen samaan perustuvien komedioiden päättymättömässä virrassa on myös ilo, että sarja uskaltaa myös muuttua edetessään merkittävällä tavalla.

The Good Placen ensimmäinen kausi katsottavissa Netflixissä. Toista kautta ei ole vielä Suomessa julkaistu.

Satiiri: Who is America?

Showtime

Koomikko Sacha Baron Cohen saa haastateltavansa todella avautumaan. Who is America? -sarjassa esimerkiksi Yhdysvaltain entinen varapresidentti Dick Cheney muistelee lämmöllä aloittamiaan sotia (suosikiksi paljastuu Persian sota) ja allekirjoittaa hymistellen vesikidutuspullon haastattelun päätteeksi. Aiemmin Da Ali G Showssa ja muun muassa Borat-elokuvassa esiintyneen Cohenin uusin mockumentary-sarja on satiiri, jossa Cohen haastattelee roolihahmojen maskien taakse piiloutuneena Yhdysvaltain valtaapitäviä. Huijattaviin kuuluvat muun muassa Alaskan entinen kuvernööri Sarah Palin ja entinen presidenttiehdokas Bernie Sanders.

Who is America? katsottavissa HBO Nordicissa.

Stand up: Hannah Gadsby: Nanette

Ashley Scott / AOP

Tarjoaako komedia aitoa vapautusta vai juurruttaako vitsailu vain ihmiset paikoilleen hihittelemään? Australian tasmanialaisen Hannah Gadsbyn stand up -spesiaali Nanettealkaa kuten monet muutkin: omaelämäkerrallisilla arkipäivän havainnoilla, mutta se on vain hämäystä. Esitys lopulta kritisoi koko huumorinlajia esittämällä toisesta näkökulmasta kaiken aiemmin sanotun ja Gadsbyn oman uran. Nanetten kaltaista stand upia ei ole hetkeen nähty.

Hannah Gadsby: Nanette katsottavissa Netflixissä. Katso myös nämä: John Mulaney: Kid Gorgeous ja Sarah Silverman: A Speck of Dust.

Podcast: Comedy Bang! Bang!

Scott Aukerman Michael Buckner / AOP

Improvisaatiokomediasta on lopulta tullut valtavirtaa, joka näkyy Suomen tv-tarjonnassa vaikkapa Putouksessa ja Vedetään hatusta -sarjoissa. Yhdysvaltalaisen improvisaation kärkeä pääsee kuuntelemaan komediapodcast Comedy Bang! Bangissa!, joka sekoittaa haastatteluohjelmaa ja improkomediaa: Joka jaksossa juontaja Scott Aukerman haastattelee ainakin yhtä oikeaa vierasta ja yhtä näyteltyä improvisoiden reilun tunnin ajan. Formaatti siirtyi muunneltuna televisioonkin, mutta IFC:n Comedy Bang! Bang! -sarjaa ei nähty Suomessa. Laatu vaihtelee, kuten improvisoidulta ohjelmalta voi odottaakin, mutta tarjonta on luotettavasti outoa ja aina hölmöä. Aukerman tunnetaan myös suositun verkko-ohjelman Between Two Fernsin (siirryt toiseen palveluun) kirjoittajana.

Comedy Bang Bang esimerkiksi Itunesissa ja Spotifyssa.