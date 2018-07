Rantamökin saa aiempaa halvemmalla – Nyt on yhä ostajan markkinat

Rantamökkien hintataso on tullut viime vuosina alaspäin ja myyntiin on tullut aiempaa halvempia kohteita. Näin näyttää olevan tänäkin kesänä. Tosin alkuvuonna tehdyistä kaupoista ei voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Yleisesti ottaen viime vuosina mediaanihinnat [keskimmäisin hinta tehdyistä kaupoista] ovat olleet laskussa kaikissa maakunnissa. Todennäköisesti myyntiin on tullut halvempia kohteita. Ja samaan aikaan kauppamäärät ovat olleet hienoisessa kasvussa eli tällä hetkellä vaikuttaa olevan ostajan markkinat, kertoo rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Maanmittauslaitoksesta.

Kokeneella kiinteistövälittäjällä on sama havainto.

– Hinnat ovat kyllä vakiintuneet ja varmasti myöskin tulleet alaspäin. Muutama vuosi sitten, kun mökkejä oli vähän tarjolla voi oikeastaan pyytää mitä kehtasi, kertoo yrittäjä Ulla-Maija Honkanen Kiinteistömaailma Porvoosta.

Kauppa on käynyt alkuvuodesta maakuntakeskuksien läheisyydessä, missä rantamökkikauppa käy yleensä hyvin. Jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulta mennään pari tuntia tai noin 200 kilometriä poispäin ja maakuntakeskukseen on 50-100 kilometriä matkaa, kauppa yleensä hiljenee.

Sisävesistössä suosittuja mökkirantoja ovat Saimaa Etelä-Savossa, Päijänne Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa sekä Kallavesi Kuopion lähettyvillä.

Kysyttyjä merenrantapaikkoja löytyy Varsinais-Suomesta rannikolta ja Turun saaristosta, Uudeltamaalta sekä idästä että lännestä.

Hintavertailua eri maakuntien välillä tehtäessä on syytä muistaa, että rantamökin olosuhteet ja taso vaikuttavat hintaan tuntuvasti.

– Uudellamaalla liikutaan 200 000 euron tasolla ja yli, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla 150 000 tienoilla ja Saimaalle tultaessa Etelä-Savossa ollaan jossain 100 000 euron pinnassa, Toppinen sanoo.

Itä-ja Pohjois-Suomessa rantamökit ovat tuntuvasti halvempia.

– Kalleimmat rantamökit ovat Turun saaristossa, Sipoossa, Porvoossa Pellingissä ja Emäsalossa sekä tietysti Saimaan rannalla ja muissa sisävesissä, Honkanen sanoo.

Oheisessa hintatarkastelussa ovat mukana tammikuusta toukokuun loppuun tehdyt kaupat. Vajaan puolen vuoden hintavertailau on vain suuntaa-antava.

Tarkastelusta on jätetty pois kaikki maakunnat, joissa on tehty alle 30 kauppaa. Keskihinta ei tarkoita keskiarvoa, vaan se on mediaani eli keskimmäisin hinta. Ei kannata suhtautua kovin vakavasti Uudenmaan isoon muutosprosenttiin, sillä kauppoja on tehty vasta 31 . Viime vuonna niitä oli 123 ja mediaani asettui 173 000 euroon.

Kaupanteko siirtynyt loppukesään

Tarjolle on tullut paljon 1960–1970-lukujen hirsi- tai lautamökkejä, joiden hinnat ovat halpoja, joten markkinat ovat jakautuneet kahtia. Rantamökeistä on tarjontaa myös aiempia vuosia enemmän, koska vanhempi ikäpolvi luopuu niistä, kertoo Honkanen.

– Välttämättä omassa väessä ei ole lapsia, jotka haluavat lunastaa mökin, vaan se tulee myyntiin, kun ei enää jakseta hoitaa mökkiä.

Kauppoja tehdään Honkasen mukaan hieman myöhemmin kuin aikaisempina vuosina. Ihmiset käyvät kesällä katsomassa kohteita, mutta kaupanteko siirtyy loppukesälle tai syksyn alkuun. Ostajat ovat pääosin keski-ikäisiä eli 40-60 -vuotiaita.

Mökin ostajat harkitsevat entistä tarkemmin mökin hankkimista ja harkitsevat pidempään hankintaa: mietitään remontteja, ympäristöä ja kilpailutetaan lainoja.

Sinilevästä kysellään, kauppoihin se ei vaikuta

Sinilevä on riesana merialueilla ja järvissä levätilanne on ollut keskimääräistä huonompi, kertoi Suomen Ympäristökeskus vastikään.

Maanmittauslaitoksen Toppinen arvioi, että tällä hetkellä meren ja järvien sinilevä ei ole vaikuttanut kauppoihin. Sinilevään on tavallaan totuttu, kun sitä on eri kesinä enemmän tai vähemmän lämpötilasta riippuen. Tulevaisuudessa sinilevä voi kuitenkin hyydyttää rantamökkien kauppaa.

– Jos näitä lämpimiä kesiä jatkuu, se tulee vähentämään kiinnostusta mökkeihin ja luulisi, että hinnat jonkin verran laskevat ja kauppa jonkin verran tyrehtyisi.

Ulla-Maija Honkanenkin kertoo, että asiakkaat kyselevät ja puhuvat sinilevästä, mutta varsinaisesti kauppoihin se ei ole vaikuttanut. Suomessa sinilevään on totuttu, joten siitä ei ainakaan toistaiseksi ole tullut kynnyskysymystä rantapaikkaa ostaessa.

Ulkomaalaisten mökkiostokset ovat vähentyneet viime vuosina huomattavasti. Vuosi 2008 oli huippuvuosi, jolloin venäläiset ostivat täältä noin 900 kiinteistöä vuodessa. Viime vuonna niitä ostettiin enää toistasataa.

Venäläiset ovat pikemminkin alkaneet myydä omistamiaan mökkejä. Venäläiset ovat ostaneet rantapaikkoja lähinnä Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta.

