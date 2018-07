Kreikan maastopaloissa kuollut jo ainakin 74 – palomiehet etsivät uhreja edelleen

Kreikan pääkaupungin Ateenan lähellä riehuvissa maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut jo 74:ään, kertovat Kreikan pelastusviranomaiset.

Sen lisäksi ainakin 187 on loukkaantunut. Heistä 23 on lapsia. Kadoksissa olevien ihmisten määrä on edelleen epävarma.

Pelastusviranomaisten tiedottajan Stavroula Malirin mukaan kuolleiden määrä voi vielä nousta, koska palomiehet etsivät uhreja edelleen.

Palojen alkusyystä ei ole vielä tietoa.

Pahimmat palot Rafinassa

Palot saivat tiettävästi alkunsa maanantaina iltapäivällä Matin kylästä Ateenan itäpuolelta. Tiistaina tuli on levinnyt muun muassa voimakkaan tuulen vuoksi.

Pelastajat löysivät huvilan sisäpihalta 26 kärventynyttä ruumista. He olivat jääneet loukkuun vain pienen etäisyyden päähän merestä.

– Nähdessään lopun lähestyvän he ovat vaistomaisesti halanneet toisiaan, Kreikan Punaisen ristin johtaja Nikos Economopoulos sanoi televisioyhtiö Skai TV:n haastattelussa.

Maastopaloja on yritetty sammuttaa ilmasta käsin myös Rafinan ja Kinetan kylissä. Molemmista paikoista evakuoitiin myöhään yöllä satoja ihmisiä, jotka olivat paenneet paloja rannoille.

Maastopalojen on arvioitu iskeneen kaikkein pahiten Rafinaan.

Lähihistorian pahimpia maastopaloja

Kreikan maastopalot ovat pahimmat sitten elokuun 2007, jolloin noin 70 ihmistä kuoli Etelä-Kreikassa sijaitsevan Peloponnesoksen niemimaan rajuissa maastopaloissa.

Maastopalot lukeutuvat kuolonuhrien määrässä mitattuina myös Euroopan lähihistorian pahimpiin.

Viimeksi kuluneen sadan vuoden pahimmat palot on koettu Kreikan ohella Portugalissa, Venäjällä ja Ranskassa. Kesäkuussa 2017 64 ihmistä kuoli ja 250 loukkaantui Portugalin historian pahimmissa maastopaloissa.

Kreikkaan on luvattu kansainvälistä apua. Ainakin Espanja, Turkki, Italia, Saksa ja Kroatia ovat tarjonneet lentokoneitaan avuksi sammutustöihin.

