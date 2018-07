Taivaan voima sulatti peilin ja särki kattolamput Ivalossa – "Kyllä se pisti ukkosen pelon päälle"

IVALO. Sen piti olla tavallinen ukkonen, pari jyrähdystä, ehkä pari kaukaa havaittua salaman välähdystä ja sitten ärjähtely vaimenee.

Ivalolainen Minka Laiti-Kosonen oli alakerrassa tyttärensä kanssa kun voimakas ääni, kuin pommin jysähdys, säikäytti. Laiti-Kosonen ei edes muista tärähtelikö talo, hän muistaa vain äärimmäisen rajun äänen.

– Kun säikähdykseltäni selvisin, juoksin ulos katsomaan palaako talo. Ulkona tuli vettä kuin aisaa. Juoksin takaisin taloon katsomaan, palaako se toisella puolen. Huomasin kattolampun räjähtäneen makuhuoneen sängylle.

Samalla hetkellä Laiti-Kosonen tajusi poikansa huoneen olevan makuuhuoneensa yläpuolella. Hän kiiruhti portaat ylös ja siellä odotti suuremmat vahingot.

Lähistölle iskenyt salama hajotti sähkölaitteita ja johtoja Minka Laiti-Kososen talossa. Kaija Länsman / Yle

– Yläkerrassa olivat kaikki lamput räjähtäneet, samoin pistorasiat. Yläkerran vessassa oli peili osaksi sulanut reunoilta ja peilissä oli reikä, ja lavuaarin reunaan ukkonen oli jättänyt kaksi palojälkeä.

– Luojalle kiitos etteivät lapset olleet juuri silloin yläkerrassa, huokaisee Laiti-Kosonen.

Perheenäiti pelkäsi, että perhe joutuu jättämään kotinsa

Pian Laiti-Kosonen huomasi suurimman vahingon. Takapiha ei lainehtinutkaan rankkasateen vuoksi vaan ukkosen voima oli katkaissut maan alla kulkeneen vesijohdon.

Apuun hälytetyt sähkömiehet olivat yhtä ällistyneitä kuin Laiti-Kosonenkin. He eivät olleet tällaista ennen nähneet.

Illalla Laiti-Kososelle hiipi huoli tulevasta.

– Eilen illalla olimme varmoja, että joudutaan muuttamaan tästä pois. Tämä on vanha talo. Mietittiin, jos niitä sähköjohtoja olisi sulanut tuonne eristeisiin. Tänään sähkömiehet ovat mitanneet kaikki pistorasiat ja tarkistaneet ettei siellä ole vuotoja. Kai tässä on sitten turvallista olla.

– Kaivinkone on kaivanut pihaa ja vedetkin on saatu takaisin taloon, kertoo Laiti-Kosonen.

Viime yönä asiat oli kuitenkin toisin. Laiti-Kososella ei meinannut uni tullut silmään.

– Nukuin sohvalla. Puin vielä pitkän yöpaidan päälleni. Ajattelin, jos tulipalo ja lähtö tulee, niin pääsen äkkiä ulos. Sähkömies vielä illalla lähtiessään muistutti, että kannattaa nukkua toinen silmä auki.

Ukkoskuuro antoi karua kyytiä ivalolaisen Minka Laiti-Kososen yläkerran wc:n peilille. Kaija Länsman / Yle

– Nyt iski ukkosen pelko. Tästä lähtien kyllä vetäisen irti kaikki mahdolliset laitteet pistorasioista. Samaa suosittelen muillekin, oli se sen verran kamala kokemus, neuvoo Laiti-Kosonen.

Päivystävä palomestari: Ylä-Lapissa harvinainen tapahtuma

Inarin päivystävällä palomestarilla, Reino Mattuksella on heinäkuussa piisannut kiireitä. Viime viikolla pelastuslaitos sammutti metsäpaloja Muotkatunturin erämaa-alueella Pohjois-Inarissa ja Venäjän rajalla Raja-Joosepissa.

Mattuksen kiireet eivät loppuneet metsäpalojen sammutustöihin. Tällä viikolla pelastuslaitosta on työllistänyt ukkonen, sillä maanantaina Ivalossa ukkonen katkaisi tietoliikenneyhteydet (siirryt toiseen palveluun) muutamaksi tunniksi.

Ivalolaisen Laiti-Kososen perheen tapaus on pelastuslaitoksen tiedossa. Päivystävä palomestari Mattus pitää tapausta harvinaisena.

– Ei se tuollainen mitenkään jokakesäistä ole. Minun urani on alkanut vuonna 1984 ja minun tietojeni mukaan tällä alueella on ollut neljä sellaista tapausta, jossa salama on iskenyt rakennukseen, kertoo Mattus.

Mattuksen mukaan luonnonvoimille ihminen ei voi paljon vaikuttaa. Itseään ja omaisuuttaan voi yrittää suojella esimerkisi irrottamalla sähkölaitteet seinästä.

– Luonnonvoimat ovat niin arvaamattomia. Tokihan on olemassa jonkunlaisia maadoitusjärjestelmiä, mutta ovatko ne sitten välttämättä kannattavia. Jos se salama iskee kerran neljässäkymmenessä vuodessa rakennukseen, niin kuka sen tietää, mihin se salama iskee, sanoo Mattus.