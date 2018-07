Laosissa murtunutta patoa oli yritetty korjata, mutta kova sade oli estänyt työt – tulvavesi on peittänyt alleen useita kyliä

Laosin hallitus on julistanut alueelle hätätilan. Kovan sateen ja tuulen on ennustettu jatkuvan monen päivän ajan.

Tulvavesi on peittänyt alleen seitsemän alueen kahdestatoista kylästä Attapeun maakunnassa Kaakkois-Laosissa.

Paikallinen pato petti maanantaina illalla tuhoisin seurauksin. Se vaurioitui jo sunnuntaina kovien sateiden seurauksena, mutta tilanne paheni maanantaina, vaikka patoa oli yritetty korjata. Eri tietojen mukaan nouseva vesi on murtanut padon tai tulvinut sen yli.

Pelastajat yrittävät nyt noukkia eloonjääneitä veneisiin. Laosilaislehti Vientiane Timesin mukaan kuolleita olisi vahvistettu olevan ainakin kaksi. Kateissa on satoja ihmisiä.

Laosin uutistoimiston mukaan talojen yli tulvinut vesi olisi jättänyt peräti 6 600 ihmistä kodittomaksi.

Ihmiset pakenevat talojen katoille

Maan hallitus on julistanut alueelle hätätilan. Kovan sateen ja tuulen on ennustettu jatkuvan monen päivän ajan.

Alueelta otettujen kuvien ja videoiden perusteella ihmiset ovat paenneet nousevaa vettä talojen katoille ja veneisiin. Laosin median mukaan ihmisten pelastamiseen on käytetty myös helikoptereita.

Alueen viranomaiset ovat pyytäneet kaikkia mahdollisia tahoja lahjoittamaan vettä, ruokaa, lääkkeitä ja vaatteita.

Voimalan oli määrä avautua ensi vuonna

Pato oli osa vesivoimahanketta, jossa on mukana yrityksiä useista Aasian maista. Sen rakennustyöt olivat kesken ja voimalan oli määrä avautua ensi vuonna.

Pato oli eteläkorealaisen yrityksen rakennuttama.

Monet Laosin alueista ovat kärsineet viime aikoina voimakkaista tulvista sadekauden vuoksi.

Laos on yrittänyt vaurastua vesivoimahankkeilla, joista se myy energiaa alueen maille. Järjestöt ovat olleet jo pitkään huolissaan hankkeiden vaikutuksista ympäristölle ja paikallisille yhteisöille.

Maa on yksi Aasian köyhimmistä. Laosissa on käytännössä vain yksi puolue, ja kansalaisten vapauksia on rajoitettu. Ulkomaisten toimittajien työskentelyä maassa on tiukasti säädelty.

