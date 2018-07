Pakistanilaiset äänestävät parlamenttivaaleissa, ehdokkaita myös ääri-islamilaisista ryhmistä

Lahoressa jonotettiin äänestämään. Kolmas vasemmalta, vihreäpaitainen mies, on Muslimiliigan puheenjohtaja, Shehbaz Sharif. Puolueen todellinen johtaja on heinäkuun alussa korruptiosta vankeuteen tuomittu Shehbazin veli, entinen pääministeri Nawaz Sharif.

Pakistanin parlamentti- ja aluevaaleissa on tähän mennessä äänestetty vilkkaasti.

Vaaliväkivallalta ei ole nytkään säästytty, Länsi-Pakistanissa Quettassa tehtiin äänestyspaikan ulkopuolella itsemurhapommi-isku, jossa kuoli ainakin 24 ihmistä. Ääri-islamilainen Isis-järjestö ilmoittaa tehneensä iskun.

– Iskun tekijä yritti päästä sisälle äänestyspaikalle. Kun poliisi pysäytti hänet, hän räjäytti itsensä, kertoi uutistoimisto AFP:lle paikallisviranomainen Hashim Ghilzai.

Äänestyspaikoille on komennettu vartioimaan 350 000 sotilasta.

Vaalien merkitys on laajempi kuin vain Pakistanin sisäpoliittinen. Pakistan on väkiluvultaan maailman kuudenneksi suurin maa ja sillä on ydinase. Se on toistuvasti ajautunut selkkauksiin naapurimaan, niin ikään ydinaseen omaavan Intian kanssa.

Keskushallinto on vuosia pyrkinyt kukistamaan ääri-islamilaisia ryhmittymiä, varsinkin Afganistanin rajan tuntumassa sijaitsevilla heimoalueilla, mutta edelleen turvallisuustilanne on niillä hyvin heikko.

Ääri-islamilaiset ryhmät asettaneet ehdokkaita

Vaaleissa on ehdokkaana myös edustajia ääri-islamilaisista ryhmittymistä, (siirryt toiseen palveluun) joilla on yhteyksiä terrorismiin.

Pääpuolueita on kuitenkin kolme: entisen krikettitähden, Imran Khanin johtama keskustaoikeistolainen ja populistinen Pakistan Tehreek-e-Insaf-puolue eli PTI; vankilassa istuvan entisen pääministerin, Nawaz Sharifin luotsaama keskustaoikeistolainen Pakistanin Muslimiliiga sekä keskustavasemmistolainen Pakistanin Kansanpuolue, PPP. Viimeksimainitun kärkihahmo on Pakistanin murhatun pääministerin, Benazir Bhutton poika Bilawal Bhutto.

Eniten jännitetään PTI:n ja Muslimiliigan voimasuhteita. On mahdollista, että kumpikaan ei nouse selkeäksi voittajaksi, minkä seurauksena hallituksen muodostamisesta voi tulla vaikea urakka. PTI:n Imran Khan on sanonut, ettei suostu yhteistyöhön ainakaan PPP:n kanssa.

Uuden hallituksen edessä on vaikeita haasteita: terrorismi, talouden ongelmat, vesipula, korruptio ja heikentyneet suhteet Yhdysvaltoihin.

Naisten pääsy äänestämään yritetään taata

Nyt järjestettävät vaalit ovat vasta toiset demokraattiset vaalit sen jälkeen, kun armeija enemmän tai vähemmän ohjaili vuosikymmeniä Pakistanin hallintoa.

Nytkin on esitetty epäilyjä siitä, missä määrin armeija yrittää vaikuttaa politiikkaan, muun muassa Nawaz Sharifin heinäkuun alussa saaman 10 vuoden vankeustuomion sekä ääri-islamilaisten ehdokkaiden sallimisen kautta.

Vaaleissa valitaan 270 edustajaa parlamentin lakiasäätävään alahuoneeseen ja 577 edustajaa neljään alueparlamenttiin. Muutaman paikan valinta on lykätty ehdokkaisiin kohdistuneen väkivallan tai ehdokkaiden hylkäysten takia. Muun muassa Baluchistanissa tehtiin pari viikkoa sitten vaalitilaisuuteen verinen pommi-isku, jossa kuoli 149 ihmistä.

Äänioikeutettuja on liki 106 miljoonaa, ja ensimmäistä kertaa vaaleissa on naisäänestäjien osuuden noustava vähintään 10 prosenttiin, muutoin vaalitulos hylätään. Vaatimus otettiin käyttöön edellisten, vuoden 2013 vaalien jälkeen. Silloin varsinkin konservatiivisessa Luoteis-Pakistanissa monella alueella oli estetty naisten pääsy äänestyspaikoille kokonaan.

Äänestys päättyy iltapäivällä Suomen aikaa klo 16 ja vaalituloksen ennustetaan olevan tiedossa puoliltaöin.

