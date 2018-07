Etsijäkoira löytää kadonneita lemmikkejä kissoista kilpikonniin – ihmiset tekevät etsinnöissä usein virheitä

Kesä on lemmikkien katoamisen sesonkiaikaa - etsijäkoirat ja mikrosiru auttavat monen karkulaisen takaisin kotiin

Kesän lomakausi on sesonkiaikaa lemmikkien karkailulle. Kesähoitoon viety lemmikki voi luulla tulleensa hylätyksi, kotona ovia ja ikkunoita pidetään auki, ja mökillä tai pihapiirissä kulkee vieraita tavallista enemmän.

– Toinen sesonki on uutena vuonna, kun tulee rakettikarkureita, kertoo etsijäkoirakouluttaja Scharon Malmsten.

Malmsten ja hänen koiransa Ada vierailivat Ylen aamu-tv:ssä esittelemässä etsijäkoiratoimintaa (siirryt toiseen palveluun).

Malmsten muistuttaa, että monenlaiset lemmikit voivat karata.

– Esimerkiksi nyt kesällä karkaa paljon kilpikonnia, ne ovat hyvinkin vikkeliä vipeltäjiä, Malmsten naurahtaa.

Karannutta lemmikkiä ei pidä etsiä huutelemalla

Malmsten kertoo, että ihmisten ensimmäiset reaktiot lemmikin karatessa vievät usein harhaan.

– Tärkeintä on, että rauhoittuu. Kannattaa ottaa yhteyttä etsijäkoiraliiton neuvontaan (siirryt toiseen palveluun) ja pyytää ohjeita.

Huonoin taktiikka on lähteä lemmikin perään huudellen sen nimeä. Eläin kokee sen usein niin, että sitä ajetaan pois.

– Nyt ei etsitä ihmistä vaan eläintä ja pitää mennä eläimen ehdoilla, Malmsten muistuttaa.

Jos eläintä ei muuten löydetä, apuun saapuu etsijäkoirakko, eli koira ja sen mukana kulkeva ihminen.

– Kun eläin karkaa, siitä jää aina hajujälki, jota voi seurata.

Hajujälki voidaan saada esimerkiksi lemmikin nukkumapaikasta. Omistaja voi myös ottaa hajua ennalta talteen, esimerkiksi keräämällä lemmikin karvaa muovipussiin.

Etsijäkoira ei koskaan johdata suoraan lemmikin luo, jottei se pelästy, vaan merkkaa alueen, jolla eläin piileksii.

Karkulaisen löytymistä voi helpottaa mikrosirulla

Karkaamisia voi myös ehkäistä ennalta. Omistajan kannattaa esimerkiksi muistuttaa vieraita lemmikistä etukäteen.

Jos eläin kuitenkin pääsee karkuun, voi sen löytymistä helpottaa asentamalla siihen sirun.

– Kaikkiin eläimiin, jotka ovat omistajilleen tärkeitä, pitäisi saada siru, kertoo Annulii Koponen.

Koponen on mukana kampanjassa, jonka tavoitteena on siruttaa miljoona lemmikkiä Suomessa (siirryt toiseen palveluun). Toistaiseksi tavoitteesta ollaan kaukana – kampanja on toiminut vajaan vuoden verran ja siruttanut tähän mennessä 4600 lemmikkiä.

Eläimeen asennettavalla mikrosirulla on numerosarja, jonka eläinlääkäri voi lukea. Rekisteröidyn sirun perusteella löydetään lemmikin omistaja.

Miljoona mikrosirua -kampanja siruttaa eläimiä vapaaehtoisvoimin. Noin 3600 kampanjan siruttamista lemmikeistä on ollut kissoja. Toiseksi yleisin sirutettu lemmikki on ollut koira.

– On ollut ihan muutama fretti, muutama kani ja sitten meillä kävi ihanat pohjalaiset minipossut, Koponen muistelee.

Sirun asentaminen eläimeen on rokotukseen verrattava toimenpide. Osalle lemmikeistä, esimerkiksi kilpikonnille, siru asennetaan eläinlääkärissä.