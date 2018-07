Kuvitelmat pahimmasta mahdollisesta tulevaisuudesta ja Murphyn lain Saamenmaa piirtyivät nuoren taiteilijan näyttelyyn

“On vuosi 2118. Kaikki on mennyt huonosti. Saamenmaa on Murphyn lain Saamenmaa – kaikki, mikä voi mennä pieleen, on mennyt pieleen. Ilmastonmuutos on lähtökohta tähän.”

Inarilainen Sunna Kitti, 27, on luonut Márkomeannu -festivaalille Norjaan päänäyttelyn, joka kuvastaa hänen veikkauksiaan siitä, minkälainen Saamenmaa voisi olla sadan vuoden kuluttua – vuonna 2118.

Kitin näyttely koostuu kymmenestä kuvasta, joilla maalaillaan sitä, miten saamelaiset ovat kyenneet järjestämään viimeisen turvapaikan tulevaisuudessa. Tässä jutussa esillä on kuvista kolme. Näyttely on Kitin ensimmäinen.

"On vuosi 2118. Johtajat eivät välitä saamelaisista, he haluavat vain kontrolloida saamelaisia." Sunna Kitti kuvitellusta Saamenmaan tulevaisuudesta

"Yhden ajan loppu ja toisen alku"

Ilmastonmuutos, politiikka ja tulevaisuus pyörivät Kitin mielessä usein. Siksi kymmenen taulun näyttelyn suunnitteleminen ei ollut vieras prosessi, päinvastoin. Hän kertoo Ylen ja NRK:n haastatteluissa pitävänsä ja inspiroituvansa scifistä, science fictionista ja elokuvista, joissa eletään tulevaisuudessa.

Kitin tyyli on japanilaisen ja länsimaisen sarjakuvataiteen fuusio. Tämä tulevaisuuden Saamenmaa tapahtumineen on piirretty tietokoneella.

"Saamenmaa on sadan vuoden kuluttua paikka, jossa saamelaisten täytyy puhaltaa yhteen hiileen, koska demokratiaa ei enää ole. Demokratia katoaa, kun fasisteilla ja diktatuureilla on kaikki valta."

Kitti on käyttänyt teoksiin taiteellista vapautta. Hän kertoo kuvien olevan sellaisia tulevaisuuden kuvaelmia, joissa näkyy osittain jo tänäkin päivänä tapahtuvia asioita. Niissä on taiteellinen näkemys, eivätkä ne ole Kitin omia ajatuksia tulevaisuudesta.

– Jotain tulee aina maailmanlopun jälkeen. Se on yhden ajan loppu ja uuden ajan alku, hän avaa ajatuksiaan pohdiskellen.

Leading family to safety Sunna Kitti

– Pelkään, että demokratia katoaa. Ja ne, joilla on paljon rahaa ja valtaa, ottavat vallan omiin käsiinsä.

Kitti kertoo ajatuksiaan taiteensa takaa: ne ovat ikään kuin pelkoja siitä, että meri valtaa enemmän maata, kaupungit katoavat ja biodiversiteetti eli luonnon monipuolisuus katoaa.

– Täällä olisi vain muutamia eläimiä sadan vuoden päästä, hän pohtii.

“Ongelmien lähtökohta on ilmastonmuutoksessa. Ilmastonmuutoksen vuoksi myös talous on epävakaa, yhteiskuntakin on epävakaa.”

Mitä huonoin mahdollinen tulevaisuus sisältää?

Márkomeannu -festivaalilta tuli Kitille yksi ohje: kuvittele huonoin mahdollinen tulevaisuus.

Ja Kitti kuvitteli. Hän ajatteli, että kaikki lähtee ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos aiheuttaa taloudellisia ongelmia ja se taas vie yhteiskunnan epävakaalle pohjalle.

– Alkuperäiskansoilla ja vähemmistöillä on aina ollut vaikeaa. Kuvittelin tulevaisuudesta sen, että johtajat eivät välitä saamelaisista ja haluavat kontrolloida heitä, sanoo Kitti.

“Kuvissa tapahtuu saamelaisille sadan vuoden kuluttua sellaisia asioita, mitä tapahtuu tälläkin hetkellä paljon. Sellaisia asioita, mitkä koskevat köyhiä ihmisiä nykyään eri puolilla maailmaa. Ne koskisivat tulevaisuudessa myös saamelaisia.” Sunna Kitti kuvitellusta Saamenmaan tulevaisuudesta

Kuvissa nousee esiin sorto ja niiden värimaailma on osittain tummanpuhuva. Kitti kuitenkin muistuttaa, että nämä jutussa näkyvät kolme makupalaa ovat kenties tummimpia näyttelyssä. Kitti on piirtänyt aiemmin kuvia esimerkiksi koulukirjoihin, mutta nyt tyyli on erilainen kuin aiemmin.

– Halusin kuviin toivottomuuden tunteen, mutta en halunnut kuitenkaan olla niin pessimisti kuvien kanssa, ettei mikään olisi hyvin, Kitti pohtii.

De-Chipping Sunna Kitti

“De-Chipping, turvapaikka. Saamelaiset ovat löytäneet yhteisen turvapaikan. Toivon voi löytää pimeimmästäkin paikasta.”

Toivoa ei kuitenkaan sovi menettää, muistuttaa taiteilija. Vaikka ongelmia on, niitä vastaan kannattaa taistella.

– Vaikka on todellisia uhkia, sanoisin, että vielä ei kannata luovuttaa ja vielä kannattaa yrittää tavoittaa paras mahdollinen tulevaisuus, Kitti veistelee.

“Maailmahan ei koskaan lopu, maapallo on aina.”

Näyttely on esillä torstaina 26. heinäkuuta kello 18.00 - 23.59 Márkomeannu -festivaalissa Norjan Evenesissä.