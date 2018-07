Muistatko kesän 2010 ja kuuman Puumalan, jolle kävi sitten köpelösti? Nämä asiat kannattaa tietää Suomen lämpötilaennätyksistä

Suomen ”kuumimman kunnan” mittarin paikkaa vaihdettiin 2013, koska se oli liian kuumassa paikassa. Kaikkien aikojen ennätyspaikoista vain muutama on jäljellä.

Puumalan kuumuus onkin harhaa, raportoitiin heinäkuussa 2010. Puumalan mittausasema sijaitsee liian suojaisessa paikassa.

Sinä kesänä kuumin oli kuitenkin vasta edessäpäin. Lopulta 8. elokuuta 2010 niin Puumalassa, Heinolassa kuin Lahdessakin mitattiin 33,8 astetta.

Tuo Puumalan ennätys on jäänyt historiaan elokuun kaikkien aikojen lämpöennätyksenä Suomessa. Se ennätys oli kuitenkin dopingtulos.

Kun jälleen seuraavana kesänä Puumala oli useana päivänä Suomen kuumin paikka, Ilmatieteen laitokselle riitti. Viisi vuotta sitten Puumalan virallinen automattinen säähavaintoasema muutti viileämpään paikkaan.

Utsjoki Kevo on talvella poikkeuksellisen kylmä ja kesällä kuuma

Osa virallisista havaintoasemista on erityisen pitkäikäisiä. Helsingin Kaisaniemen sääasema on pysytellyt paikoillaan vuodesta 1844. Se on Suomen vanhin.

Ilmatieteen laitos siirtelee havaintoasemien paikkoja keskimäärin yhden mittauspaikan vuosivauhdilla. Usein siirron taustalla on, että ympäristö on anturin ympärillä muuttunut. Lämpölukemia verrataan muihin lähialueen mittauspaikkoihin. Jos yksittäisellä asemalla lämpö alkaa karata omiin lukemiin, tekee Ilmatieteen laitos ratkaisunsa.

Heinäkuussa ollut -5,0 – 37,2 °C, tammikuussa -51,5 – 10,9 °C Ilmatieteen laitoksen rekisteröimät lämpötilaennätykset (siirryt toiseen palveluun) kertovat vain virallisen mittauspaikan lämpötilan. On todennäköistä, että jossakin päin on samaan aikaan ollut kylmempää tai lämpimämpää. Monet havaintoasemat on jo lakkautettu. Esimerkiksi Helsingissä 28. helmikuuta 1943 mitattu kaikkien aikojen ennätyslämmin helmikuun lukema 11,8 °C mitattiin jo lakkautetulla Ilmalan havaintoasemalla. Myöskään Jyväskylän kaupungin havaintoasema, jossa mitattiin huhtikuun lämpöennätys 25,5 °C vuonna 1921, on lopetettu. Nykyinen lentoaseman virallinen mittauspaikka on kaupunkia viileämpi. Ennätyslämpimistä havaintoasemista Lapinjärvi Ingermaninkylä, Ähtäri, Puumala ja Rauma eivät ole enää samassa paikassa kuin lämpöennätyksen aikana. Helsinki Malmi oli välillä pois, mutta avattiin uudelleen. Kylmistä ennätyksenhaltijoista Suomen alimman lämpötilan sääasema Kittilän Pokka voi edelleen hyvin. Myös Sodankylä, jonka helmikuun ennätys -49,0 °C mitattiin 1912, on yhä olemassa. Sen sijaan Sallan Tuntsa, Sallan Naruskajärvi, Inarin Laanila, Enontekiön Kalmankaltio sekä Pielisjärven havaintoasemat eivät ole enää käytössä. Pitkistä ja kylmistä Lapin talvista huolimatta -50 °C kylmemmälle puolelle on Suomessa päästy ainoastaan tammikuussa. Kittilän Pokassa -51,5 °C mitattiin 28. tammikuuta 1999. Lähde: Ilmatieteen laitos

Muutos on tietenkin siinä mielestä pahasta, että katkaisee yhtenäisen historiallisen mittaussarjan. Puumalastakin tuli uuden mittauspaikan myötä ihan tavallinen paikka.

Osa Ilmatieteen laitoksen mittauspaikoista näyttää tietoisesti jonkinlaisia ääri-ilmiöitä. Esimerkiksi Lappeenrannan Konnunsuon asema sijaitsee sen verran omanlaisessaan ympäristössä, että siellä saattaa muuhun Lappeenrantaan verrattuna olla poikkeuksellisen lämmintä.

Toisena esimerkkinä käy Kevon sääasema Utsjoella. Se sijaitsee kanjonissa, jossa talvella on poikkeuksellisen kylmää ja kesällä taas todella lämmintä.

Ja sehän tiedetään, että Lapissa on välillä ennätyskuuma. Välillä se vaan unohtuu.

Kesän korkein mitattiin edellisen kerran vasta elokuussa vuonna 2007

Vuonna 2010 kesä oli kuuma. Joensuun lentoasemalla mitattiin 29. heinäkuuta Suomen kaikkien aikojen kuumin virallinen lukema 37,2 °C.

Hieman yli puolessa eli tarkasti ottaen 55 prosentissa kesistä, kesän korkein mitataan heinäkuussa. Kuumin vaihe alkaa Suomessa perinteisesti heinäkuun 20. päivän kohdalla.

Niinpä lämpöä riittää usein vielä elokuussakin. Edellisen kerran kesän lämpöennätys meni rikki vasta elokuun puolella 11 kesää sitten.

Mutta mitä kuuluu Puumalalle, jolta mittauspaikan vaihto riisui itse keksityn Suomen kuumimman kunnan tittelin?

Ainakin Puumalan satamassa oleva epävirallinen Puuma-lämpömittari toimii edelleen ja myös näyttää edelleen vähintään kolme astetta liikaa.

Internetissä Puumala on jäänyt vanhan maineensa vangiksi. Kun Googlesta hakee Puumalaa, ponnahtaa hakutuloksien kärkeen vuosien takainen slogan ”Saimaan kaunein, Suomen kuumin”.

Kunnan nettisivuilta lukee kuitenkin nykyään pelkästään ”Saimaan kaunein”. Kuumasta Puumalasta ei hiiskuta enää mitään.