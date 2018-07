Eurooppalaiskuoro ensi kertaa Suomessa: yllätyskeikka helsinkiläisessä merikylpylässä – katso video

EuroChoir-kuorossa on jäseniä 18 maasta. Pop up -konsertissa kultiin muun muassa Myrskyluodon Maija.

Kuuma on kuin Jerikossa. Sopii kuvaan, sillä eurooppalaiskuoro EuroChoir laulaa tuttua spirituaalia Joshua fought the Battle of Jericho. Vain paikka on tavallisuudesta poikkeava: helsinkiläinen merikylpylä.

EurChoir harjoittelee ja konsertoi ensimmäistä kertaa Suomessa. Helsingissä kuoron tapahtumaan osallistuu 45 nuorta laulajaa 18 maasta. Kaukaisin vieras on Uudesta-Seelannista, muut Euroopasta.

Runsaan viikon mittaiseen kuorotapaamiseen kuuluu tiukkaa harjoittelua, pari virallista konserttia ja pop up -esiintymisiä eri puolilla Helsinkiä. Juuri sellaisesta on kyse nytkin.

EuroChoir Euroopan kuoroliiton projektikuoro, joka on perustettu 1982. Kokoaa vuosittain yhteen viitisenkymmentä 18–30-vuotiasta eurooppalaista kuorolaulajaa. Harjoittelee ja esittää runsaan viikon ajan haastavaa eurooppalaista ohjelmistoa. Tänä vuonna johtajina toimivat Maria van Nieukerken (Alankomaat) ja Mikko Sidoroff (Suomi/Saksa). Helsingin jakson jälkeen kuoro esiintyy Tallinnassa Europa Cantat XX -festivaalilla. Helsingissä isäntänä toimii Suomen laulajain ja soittajain liitto (Sulasol).

Allas Sea Pool -kylpylän asiakkaat eivät ole moksiskaan, kun kuoro vetäisee supisuomalaisen Myrskyluodon Maijan – ruotsiksi. Kieli on etukäteen tuottanut päänvaivaa 20-vuotiaalle italialaiselle altolle Anna Pontaltille.

– Yritän jäljitellä ääntämystä, mennä joukon mukana ja teeskennellä, että osaan ruotsia. Se on minun kikkani, hän nauraa.

Bulgarialainen basso-baritoni Petar Dimov, 25, on odottanut Myrskyluodon Maijan esittämistä. Hän on kuullut, että tarina on suomalaisista erityisen liikuttava.

– Kuoronjohtajamme kertoi, että jos esitämme se hyvin, yleisö liikuttuu kyyneliin, Dimov sanoo.

EuroChoir-kuoron nuoret laulajat pitivät pop up -konsertin merikylpylä Allas Sea Poolilla Helsingissä. Ahti Viluksela / Sulasol

Sallisen tuuliteos soi helteisessä Helsingissä

Kuoro harjoittelee Helsingissä ohjelmistoa, johon kuuluu Myrskyluodon Maijan ja spirituaalien kaltaisia kevyitä kappaleita, mutta myös haastavampaa ohjelmistoa. Suomessa, kun ollaan, mukana on myös suomalaisia teoksia kuten Aulis Sallisen The Beuafort Scale.

Se on saanut nimensä tuulen voimakkuutta mittaavasta bofori-asteikosta. Sävellys on tehnyt vaikutuksen myös toiseen kuoronjohtajista, hollantilaiseen Maria van Nieukerkeniin.

– Hurrikaanin lähestymisen voi aistia teoksessa. Sallisen sävellys on todella kaunis. Tuuli suhisee ja lopulta kuuluu s.s.o.o.s.s. Teos on erittäin hyvin sävelletty, Nieukerken kehuu.

Saksassa asuva suomalainen kuoronjohtaja Mikko Sidoroff näkee tapahtuman hyvänä tilaisuutena tehdä suomalaista musiikkia tunnetuksi eurooppalaisille.

– Meillä on mielettömän hieno kuorotraditio. Teemme paljon uutta musiikkia ja se on meidän valttikorttimme. Sitä sietää viedä rajojen ulkopuolellekin.

Sidoroffin mielestä suomalainen musiikki on omaleimaista ja eroaa esimerkiksi saksalaisesta romantiikasta.

– Suomalainen kuoromusiikki on kevyempää, kuulaampaa ja kirkkaampaa. Tietysti suomen kieli, vokaalivärit ja laulutapa tuovat oman erikoisuutensa.

Italialainen Anna Pontalti, 20, opiskelee taloustieteitä Bozenissa ja harrastaa laulamista. – Kuorolaulaminen kehittää muistia, antaa eväitä tehdä töitä, jakaa ajatuksia ja tunteita muiden kanssa. Ne ovat kaikki tärkeitä taitoja työelämässä ja yliopistoympyröissä, hän sanoo. Markku Rantala / Yle

Taloustieteilijä ja säveltäjä rinta rinnan

On syytäkin tehdä pr:ää suomalaismusiikin puolesta, sillä ainakaan Pontalti ja Dimov eivät ennen Helsinkiä tunteneet ensimmäistäkään meikäläistä kuorokappaletta. Nyt he opettelevat suomalaisteoksia, jotka ovat tehneet säväyksen.

– Musiikki kuulostaa erilaiselta, oikein kivalta, melodiselta, mielenkiintoiselta ja hyvin erilaiselta verrattuna siihen, mihin olen tottunut. Italiassa meillä ei ole tällaista musiikkia ja on aina hyvä opetella uutta, Pontalti sanoo.

– Musiikki on saanut vaikutteita läntisestä kulttuuriperinteestä, että sikäli se kuulostaa tutulta, mutta kieli on tietysti erilaista ja se on mielenkiintoista, Dimov muotoilee.

Sekä Pontaltilla että Dimovilla on pitkä tausta musiikkiin. Pontalti on laulanut 15 vuotta. Se on hänelle harrastus, sillä hän opiskelee taloustieteitä Pohjois-Italiassa Bozenissa.

Dimoville musiikki on tuleva ammatti. Basso-baritoni opiskelee parhaillaan sävellystä Sofian valtiollisessa musiikkiakatemiassa, josta hänellä on jo pianonsoiton tutkinto.

Bulgarialainen Petar Dimov, 25, (keskellä) opiskelee sävellystä Sofian valtiollisessa musiikkiakatemiassa, josta hänellä on jo pianonsoiton tutkinto. – Kuoro voi auttaa muusikoksi kehittymisessä monella tapaa. Se että pystyy tulkitsemaan erilaisia teoksia laajentaa musiikillista sanastoa, hän toteaa. Markku Rantala / Yle

Rutiinit rikki Suomessa

Tänä vuonna EuroChoir-tapaamisen teemana on Sing outside the Box, laulamisen ajatteleminen luovasti ja uudelta kantilta. Rutiineja rikotaan muun muassa viemällä kuoro esiintymään merikylpylän kaltaisiin epätavallisiin paikkoihin.

Maria van Niuekirken on laittanut ihmiset laulamaan selin makuulla silmät kiinni ja esiintymään liikkuvassa, aina vain tiiviimmäksi käyvässä ympyrässä.

– Ympyrä on yleisölle hauskan näköinen, mutta se on myös laulajille erikoinen kokemus. Heidän täytyy luottaa toisiinsa, jatkaa laulamista, muistaa tekniikka ja tuntea musiikki, Nieukerken perustelee.

Merilylpylä on liian ahdas liikkuville ympyröille, mutta muuten normaali seisova rivistökin on Helsingin helteessä katsojalle erityinen kokemus. Mutta miten yllätyskeikka meni laulajien mielestä. Kysytään heiltä.

– Se oli hauskaa. Nautimme esiintymisestä. Sääkin suosi meitä, joten taisimme olla onnekkaita, Anna Pontalti sanoo.

– Improvisoidut esitykset ovat aina hyvin energisiä. Uskon kuitenkin, että tästä tulee vielä parempi Temppeliaukion kivisen kirkon akustiikassa, Dimov summaa.

EuroChoir 2018 konsertoi Helsingin Temppeliaukion kirkossa 26.7. kello 19.30.