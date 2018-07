Liittyykö Pyhärannan suureen maastopaloon rikos? Poliisi tutkii yleisvaaran tuottamuksena

Poliisi tiedottaa, että tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen vuoksi Pyhärannan maastopalosta on käynnistetty esitutkinta rikosnimikkeellä yleisvaaran tuottamus.

Syttymisalueella on tehty metsätöitä paloa edeltäneen viikon ajan. Esitutkinnassa selvitetään työn mahdollista osuutta palon syttymiseen.

– Alueella on ollut metsäkoneita, joista on mahdollisesti päässyt kipinä metsään, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hanna Lejonqvist.

– Tutkinta on hyvin alkuvaiheessa. Ei ole tietoa, keitä kaikkia metsässä on ollut. Metsätöitä on tehty yhdellä tai useammalla ajoneuvolla.

Lejonqvistin mukaan poliisilla on melko tarkkaan selvillä palon syttymispaikka.

Esitutkinta kestää viikkoja

Pyhärannan suurta maastopaloa sammutti viime viikolla noin 150 pelastustyöntekijää. Viime keskiviikkona syttyneessä maastopalossa tuhoutui noin sata hehtaaria metsää.

Yleisvaaran tuottamus on rikoslain mukaan (siirryt toiseen palveluun) joko tahallaan tai huolimattomuudesta tehty tuhotyö tai terveyttä vaarantava teko. Siitä voidaan tuomita sakkoihin tai enintään vuodeksi vankeuteen.

– Tutkinta etenee nyt ihmisten kuulemisella ja asioiden selvittämisellä, tutkinnanjohtaja Hanna Lejonqvist sanoo.

Hän arvioi esitutkinnan vievän muutaman viikon. Poliisi tiedottaa asiasta esitutkinnan valmistuttua.

Juttua muokattu klo 12.26, lisätty tutkinnanjohtajan kommentit.

