Sarjakuva-albumi ensi kertaa ehdolla Booker-kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Sanaton sarjakuva-albumi Sabrina on mukana tavoittelemassa Booker-kirjallisuuspalkintoa Britanniassa. Granta Books

Arvostettua englantilaista The Man Booker Prize -kirjallisuuspalkintoa tavoittelee ensi kerran sarjakuvamuotoinen romaani. Palkinnosta kilpailee alkuvaiheessa kaikkiaan 13 teosta.

Sarjakuva-albumi Sabrina kertoo romaaninkokoisen tarinan. Yhdysvaltalaisen sarjakuvataiteilijan Nick Drnason teos on sarjakuvaromaaniksikin erikoinen. Puhekuplat ovat vähissä, tarina kerrotaan melkein pelkästään kuvin.

Sabrina on nuori nainen, joka lähtee kissavahdiksi vanhempiensa taloon. Viimeinen, joka tapaa hänet on sisko Sandra. Siskojen kohtaamisen jälkeen Sabrina katoaa jäljettömiin. Häntä ryhtyvät jäljittämään poikaystävä Teddy ja tämän ystävä, Yhdysvaltain ilmavoimien upseeri Calvin. Etsijät joutuvat harhaan internetin kautta saatavien tiedonmurusten epämääräisyyden vuoksi. Tapahtumat sijoittuvat Drnason kotikaupunkiin Chicagoon.

Finlandia-ehdokkaaksi ei saa valita sarjakuvaa

Sarjakuvan asettaminen ehdolle on ollut uutinen Britanniassa (siirryt toiseen palveluun). Kirjaa kuvataan viistoksi, herkäksi ja minimalistiseksi. Sabrinan sanotaan uudistavan romaanin muotoa.

– Graafinen romaani on viime aikoina noussut esiin yhä enemmän. Se on kiinnostava tarinankerronnan muoto, sanoo tuomaristoon kuuluva kirjailija Val McDermid The Guardian -lehdelle.

– Sabrina tekee lukijalle sen, mitä hyvän kaunokirjallisuuden pitääkin. Koko tuomaristo oli vaikuttunut teoksesta.

Niin sanotulla pitkällä Booker-palkintolistalla on 13 teosta. Niistä karsitaan lyhyempi ehdokaslista syyskuun 20. mennessä. Itse palkinto jaetaan lokakuussa. Man Booker Prize

Suomalaiset sarjakuvataiteilijat eivät ole vielä päässeet osille suurista kirjallisuuspalkinnoista. Esimerkiksi Suomen Kirjasäätiön jakaman Finlandia-palkinnon ehdokkaaksi ei hyväksytä sarjakuvaromaania. Sen estävät palkintoehdokuutta määrittelevät säännöt. Sarjakuva-Finlandia jaetaan erikseen sarjakuvafestivaalin yhteydessä.

Englantilaisen potilaan kirjoittaja uudelleen ehdolla

Man Booker Prize -palkintoa tavoittelee tänä vuonna 13 teosta. Kirjailijoista kuusi on Britanniasta, kolme Yhdysvalloista, kaksi Irlannista ja kaksi Kanadasta. Kanadalainen Michael Ondaatje on ainoa ehdokkaista, joka on voittanut palkinnon ennenkin. Hänet palkittiin vuonna 1992 romaanista Englantilainen potilas, joka tunnetaan myös elokuvana.

Yhdysvaltalainen Richard Powers on ehdolla Booker-kirjallisuuspalkinnon saajaksi romaanillaan The Overstory . Powersin Laulut, joita lauloimme ilmestyi suomeksi vuonna 2009. Gummerus

Suomalaisille tunnettu ehdokas on myös amerikkalainen Richard Powers, jonka romaani Laulut, joita lauloimme ja kaksi muuta teosta on suomennettu. Neljä ehdokkaista on esikoiskirjailijoita.

The Man Booker -palkinto on suuruudeltaan 50 000 puntaa eli runsaat 56 000 euroa. Palkinnon saajasta päättää viisijäseninen raati. Karsittu lista ehdokkaista julkistetaan syyskuussa ja voittaja ilmoitetaan 16. lokakuuta.

Kaikkien ehdolla olevien kirjojen ja kirjailijoiden nimet voi lukea täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Korjaus 25.7. klo 14.49: Jutusta poistettu kohta, jonka mukaan sarjakuva olisi täysin tekstitön. Teoksessa on dialogia, mutta hyvin niukasti.