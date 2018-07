Venäjä paheksuu Suomen Nato-yhteistyötä – Puolustusministeri Niinistö: Lännellä pelottelu voi viedä venäläisten ajatukset pois omista ongelmista

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ei hätkähdä Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun puheita, koska samantyyppistä retoriikkaa on Venäjän puolustushallinnon suunnalta kuultu jo aikaisemmin.

Shoigu paheksui Suomen ja Ruotsin Nato-yhteistyötä tiistaina Venäjän puolustusministeriön kokouksessa. Hän puhui myös vastatoimista, mutta ei kertonut mitä ne olisivat.

– Tätä keinoa on Venäjällä viljelty aiemminkin. Nato ja länsi ovat perinteinen uhkakuva Venäjälle. Venäjä kokee itsensä useasti saarretuksi, Niinistö toteaa.

Niinistö sanoo Shoigun viestin olevan silti hyvin selkeä.

– Ministeri Shoigu tai Venäjä ylipäätään ei halua Suomen tai Ruotsin liittyvän Natoon. Se tämä viesti on, ja tämä viesti on kuultu monta kertaa. Kyllä suomalaiset voivat nukkua yönsä ihan hyvin, hän huomauttaa.

Hän arvelee, että kovalla retoriikalla saadaan siirrettyä huomio pois vaikeista kotimaan asioista.

– Voi olla, että tässä on kyse jonkinlaisesta rivien kokoamisesta. Venäjällä on mittavia sisäisiä ongelmia, josta tällä hetkellä suurin on ehkä eläkereformi. Lännellä pelottelu voi viedä ajatukset muualle, ministeri sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin (vas.) ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu juhlavastaanotolla. EPA-EFE/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Shoigun kommentit koskevat ilmeisesti ainakin kahta Suomen ja Ruotsin tekemää puolustusyhteistyösopimusta: sotilasliitto Naton kanssa vuonna 2014 solmittuja isäntämaasopimuksia sekä toukokuussa Yhdysvaltojen kanssa tehtyä kolmenvälistä aiejulistusta.

Niinistöstä näyttää, että Shoigu on sekoittanut nämä kaksi sopimusta.

– Tämä bilateraalisopimus ei liity mitenkään Natoon, vaan nämä ovat eri asioita. Myös Helsingin hybridiosaamiskeskus näyttää muuntuneen jonkinlaiseksi Yhdysvaltoihin linkkautuneeksi kyberoperaatiokeskukseksi, mitä se ei tietenkään ole, Niinistö korostaa.

– Tässä on jonkin verran asiavirheitä yksityiskohdissa. On mennyt puurot ja vellit sekaisin, Niinistö jatkaa.

Sotilasprofessori: Venäjälle tavallista viitata kerralla useisiin sopimuksiin

Myöskään maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo ei pidä Shoigun Suomi-kommentteja tavallisuudesta poikkeavina.

– Itse näen, että tämä on Venäjältä perinteinen tapa nähdä turvallisuus. Siinä mielessä nämä kommentit Moskovasta eivät tuo mitään merkittävää uutta, vaan vanha argumentaatio sidotaan aikaisempiin tapahtumiin, Raitasalo sanoo.

Raitasalon mukaan on tyypillistä, että Venäjällä katsotaan laajempia kehityslinjoja. Käytännössä siis vedotaan kerralla useampiin tekijöihin, eli tässä tapauksessa useampiin sopimuksiin.

– Harvoin yksittäinen sopimus tai tapahtuma on yksin niin merkittävä, että se merkittävästi muuttaisi turvallisuustilannetta Euroopassa, tai että Venäjä voisi väittää, että se muuttaa, Raitasalo toteaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo. Yle

Lisää vuoropuhelua väärinkäsitysten välttämiseksi

Suomen puolustusvoimat pitää yllä tiiviitä yhteyksiä venäläisiin kollegoihin. Pelkästään tänä kesänä on pidetty kaksi korkean tason tapaamista.

Kesäkuussa Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov tapasi Helsingissä Suomen puolustusvoimien johtoa sekä presidentti Sauli Niinistön. Heinäkuussa Venäjän varapuolustusministeri, kenraali Aleksandr Fomin tapasi puolustusministeriön kansliapäällikön Jukka Juustin, niin ikään Helsingissä.

Professori Raitasalo pitää maiden välistä keskusteluyhteyttä erityislaatuisena.

Ministeri Niinistön mielestä Shoigun puheista voi vetää sen johtopäätöksen, että Suomen ja Venäjän välillä tarvitaan vielä lisää vuoropuhelua, jottei synny väärinkäsityksiä, millaiseen puolustusyhteistyöhön Suomi ja Ruotsi osallistuvat.

– Presidentti Niinistö on tätä hyvin hoitanut presidentti Putinin kanssa, ja tätä työtä täytyy tehdä jatkossakin, hän sanoo.

Jussi Niinistö ei ole tavannut henkilökohtaisesti puolustusministeri Sergei Shoigua, mutta olisi valmis siihen. Tapaamisen estävät EU-pakotteet, jotka asetettiin Venäjälle Krimin valtauksen jälkeen.

– Tämä voisi olla tilaisuus kertoa Shoigulle Suomen kannoista ja selventää millaista yhteistyötä ja kenen kanssa me teemme, Niinistö painottaa.

Niinistö ja Putin tapasivat Helsingissä 16.7.2018. Yle

Presidentti Niinistö Venäjälle elokuussa

Viimeksi Shoigun kommenttien tapaiset puheet kohauttivat vuonna 2012. Venäjän asevoimien esikuntapäällikkö, kenraali Nikolai Makarov kertoi mielipiteensä Suomen lähentymisestä Natoon juuri ennen tapaamista presidentti Niinistön kanssa.

Presidentti Sauli Niinistön on määrä vierailla Venäjällä jälleen elokuussa. Onko Shoigun Nato-puheiden ajoitus vain sattumaa?

Jyri Raitasalo ei pidä Shoigun kommentteja sen kummempana neuvottelutaktiikkana, sillä argumentit ovat jo ennestään tuttuja.

Jussi Niinistö taas katsoo ulostulon ajankohdan olevan erikoinen erityisesti sitä vasten, että presidentti Putin on julkisesti kehunut Suomen ja Venäjän välisiä suhteita.

– Siinä mielessä tämä on yllättävää, mutta tämähän on asia, josta presidenteillä on keskustelun aihetta, jos se heidän mielestään on keskustelun arvoinen, ministeri Niinistö toteaa.