Kalastuskisa on kasvanut yrityksen ja erehdyksen kautta – "Lupaa hakiessamme poliisi kysyi, missä meillä on vakuutus. Ihmeteltiin, että mikä se sellainen on"

Neljätoista vuotta sitten kuhien kalastuksen kuninkuudesta kilpaili viisikymmentä venekuntaa Paltamossa. Nyt kilpailusta on kasvanut yksi Suomen suurimpia kalastustapahtumia.

Tästä on kyse Paltamossa järjestetään neljättätoista kertaa vetouistinkilpailu Kuhakunkku.

Kävijämäärät ovat tapahtumassa nousseet tasaisesti vaikka tapahtuman sijainti tuottaa haasteita.

Kuhakunkku-tapahtuman ohessa pidetään yhdeksänkymmentäluvun musiikkifestivaali, jonne on tulossa esiintyjiä myös ulkomailta.

Ensimmäisen vuoden pääpalkinto Kuhakunkku-kilpailussa oli perämoottori.

Toisena vuonna kävijämäärä tuplaantui, sillä tapahtuman palkintona mainostettiin olevan hirsikehikko. Honkarakenne sijaitsi Paltamossa ja siksi ihmisiä tuli Keski-Suomesta saakka luullen voivansa voittaa mökin hirsikehikon. Todellisuudessa voittaja vei kotiinsa vessan kehikon.

Tapahtuman kävijämäärä on kasvanut hiljaa, mutta tasaisesti. Haasteena kasvamiselle on tapahtuman sijainti: Kainuussa ja lähiseudulla ei ole harrastajia niin paljon kuin suuremmilla paikkakunnilla. Tapahtuman alkuunpanija Kyösti Karjalainen ei usko, että kilpailijoita tulisi useiden satojen kilometrien takaa yksittäisiä venekuntia lukuunottamatta.

Kainuun vapaa-ajankalastajien kalakummivastaava ja Kainuun Honda cupin järjestäjä Jouni Lukkarinen arvioi kasvun syiksi ainakin oheisohjelman ja ajankohdan. Heinäkuussa useat ihmiset ovat lomalla ja heillä on aikaa osallistua tapahtumaan.

– On ollut myös hyvä tuuri. Ilmat ovat suosineet. Ei ole ollut ukkosmyrskyjä ainakaan vielä. Joskus voi tulla huono ilma ja silloin äkkiä voi sata venettä puuttua.

Suomessa urheilukalastajia on tuhansia. Lukkarisen mukaan Kuhakunkku on kiinnostava kilpailu ja siksi myös yksi tapa saada uusia kilpailijoita mukaan.

Tähtiä Paltamossa

Suuren kalastuskilpailun järjestäminen on vaatinut paljon kantapään kautta oppimista. Kyösti Karjalaisen ja Janne Mikkosen oli tapana järjestää 16–20-kesäisinä nuorina diskoja ennen Kuhakunkku-kilpailun aikakautta, joten tapahtumatuottaminen oli molemmille tuttua. Kuitenkin tapahtuman järjestäminen opettaa jatkuvasti uutta.

– Tulee mieleen esimerkiksi vastuuvakuutus. Lupaa hakiessamme poliisi kysyi, missä meillä on vakuutus. Ihmeteltiin, että mikä se sellainen on. Piti mennä ensin vakuutusyhtiöön hommaamaan asianmukaiset vakuutukset, Karjalainen muistelee.

Kyösti Karjalainen on ollut mukana alusta asti. Elisa Kinnunen / Yle

2014 oli Kuhakunkun juhlavuosi ja järjestäjät miettivät sen kunniaksi lisäohjelmaa. Syntyi Entisten nuorten bileet, jossa bailattiin 1970-, 1980- ja 1990-luvun musiikin tahtiin. Tapahtumaan tuli ihmisiä Helsingistä asti. Osallistujia toivottiin sata, mutta musiikista tulikin nauttimaan reippasti yli neljäsataa ihmistä. Siitä alkoi kalastuskilpailun ja musiikkifestareiden yhdistäminen tapahtumassa.

Tänä vuonna oheisohjelma keskittyy ysäritunnelmointiin. 90-luvun musiikki merkitsee paljon järjestäjille.

– Sen kanssa on kasvettu nuoruus ja otettu aikuisuuden ensiaskeleet. Kaikki artistit täällä ovat tuttuja niin, että laulun sanat osaa ulkoa, Janne Mikkonen kertoo.

Pikkuiseen Paltamoon saapuu esiintymään jopa ysärimusiikin maailmantähtiä kuten Culture Beat ja Pandora. Järjestäjä Janne Mikkonen on vaatimaton saavutuksestaan.

– Artisti on sellainen, että kyllähän se rahan perässä kulkee. Pitää vähän olla suhteita. Saatiin ohjelmatoimisto vakuutettua, että onnistuu tämä Paltamossakin.

Ysäribileiden jälkeen järjestäjien on tarkoitus keksiä jotain muuta, mutta suunnitelmia seuraavalle vuodelle aletaan tehdä vasta iltojen pimetessä.

– Yhdeksänkymmentäluku kävi pikkasen aikaa pidennossa, mutta lähti uudestaan elämään. Nämä ovat viimeisiä aikoja varmaan. Ei hirveästi uskota, että tämä ysäri pysyy pinnalla. Tämä on huippua. Toisaalta myös artistit alkavat ikääntymään niin, että he ovat kohta rullatuolissa, Janne Mikkonen sanoo.

Kyläläisiä vaikea saada töihin, kun kylällä tapahtuu

Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutos. Neljäntoista vuoden aikana tapahtuman kasvaessa on ihmisten asenne tapahtumaa kohtaa muuttunut.

Ensimmäisinä vuosina monikaan paltamolainen ei ollut kiinnostunut kilpailusta. Nyt kilpailua odotetaan, sillä se tuo mukanaan ohjelmaa muillekin kuin kalamiehille ja kuhanaisille.

Tapahtuman kasvulla on myös toinen puoli järjestäjien mielestä.

– Ennen kun meni kysymään esimerkiksi traktoria lainaksi, niin sanottiin "joo lainaa vain, tuossa on avaimet ja siellä on polttoainetta." Kaikki olivat avuliaita. Nyt se on mennyt sellaiseksi joka paikassa, että mistä ennen annettiin asevelihinnalla, saa nyt odottaa laskua, Kyösti Karjalainen kuvailee.

Kuhakunkku on kuitenkin säilyttänyt rennon tunnelmansa ja harva tulee tavoittelemaan voittoa hampaat irvessä. Voittoa tärkeämpää monelle on tuttujen tapaaminen, hyvät eväät ja sopivasti hyvää juomaa.

Karjalaisen mieltä lämmittää esimerkiksi muisto ensikertalaisista voittajista. Palkintona oli perämoottori, jota varten heidän täytyi ostaa sopiva vene kilpailun jälkeen.

Kuhakunkku kilpailussa yritetään napata vetouismilla tietenkin kuhaa. Kilpailussa sallittu alamitta kaloille on 48 senttiä. Jorma Korhonen / Yle

Pääsarjan voittaminen on Karjalaisen mukaan taitolaji: uistelijan tarvitsee tietää, missä kalat ovat ja mitä uistinta käyttää. Haasteena on myös pitää hyvä paikka kilpailukavereilta salassa.

Karjalainen ja Mikkonen sekä muut XXX-Fishing Club Paltamo -yhdistyksen jäsenet tekevät valtavasti työtä tapahtuman eteen. Talkoolaisia joudutaan värväämään myös muilta paikkakunnilta, sillä paltamolaisia on vaikea saada suostuteltua töihin, kun kylällä kerrankin tapahtuu.

– Mies sanoi kerran minulle, että kun Paltamossa kerran baari avataan, niin ei passaa myöhästyä, kun meillä ei ole kylällä baaria. Kukaan ei tule töihin, Karjalainen kertoo.