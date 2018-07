Nyt sen voi kuunnella itse: "Kotka on laskeutunut" – Nasa julkaisi verkossa Apollo 11:n kuumatkan ääniarkiston

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut verkossa keskustelut Apollo 11:n miehistön ja lennonjohdon välillä. Apollo 11 oli ensimmäinen avaruusalus, joka lennätti ihmisiä Kuun pinnalle saakka. Matkasta on kulunut 49 vuotta.

Digitalisoidut keskustelut ovat kuunneltavissa Nasan sivulta tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun). Keskustelut on myös purettu tekstiksi äänitiedostojen oheen. Sivulla on lisäksi informaatiota, jonka perusteella kuulija pysyy perillä siitä, missä vaiheessa matka on meneillään.

Mukana on tietysti hetki, jolloin Eagle-moduuli kosketti Kuuta, ja totta kai Neil Armstrongin historialliset sanat hänen laskiessaan jalkansa Kuun kamaralle: "Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta iso askel ihmiskunnalle".

Apollo 11:n miehistö: Neil Armstrong, Michael Collins ja Buzz Aldrin. Nasa

Jännittävien hetkien lisäksi nauhoille on tallentunut myös hyvää tuulta ja naureskelua. Yhdessä kohdin huolestunut lennonjohto yrittää selvittää, miksi astronautti Buzz Aldrinin hengitystä seuraava monitori pätkii. Syytä ei tahdo löytyä, ja lopulta Aldrin lupaa kertoa, jos lakkaa hengittämästä.

Alkuperäisten nauhoitusten kuunteluun on enää yksi toimiva laite, Johnsonin avaruuskeskuksessa Houstonissa. Nauhojen digitalisointi oli suururakka, johon Nasa sai apua Texasin yliopistolta.

Hankkeella halutaan muistaa myös niitä lukuisia kulissien takana työskennelleitä tutkijoita, insinöörejä ja muita ihmisiä, joiden ansioista Apollo-ohjelma oli mahdollinen, sanoo päätutkija John Hansen.

Töitä riittää vielä, sillä nyt julkaistut ovat vain neljännes koko Apollo-ohjelman äänitteistä. Niitä on tallella alusta – ensimmäisistä koelennosta maapallon ympäri – loppuun eli viimeiseen kuumatkaan, josta Apollo 13:n happitankin räjähtäminen oli tehdä tragedian.

John Hansen vuosikymmenten takaisen nauhurin ääressä. Nasa

Kuun pinta saanee lisää jalanjälkiä

Ihmisen ensimmäisestä laskeutumisesta Kuuhun tulee vuoden päästä kuluneeksi puoli vuosisataa – ja pian myös viimeisestä. Ihminen ei ole käynyt Kuussa sitten vuoden 1972.

Kun Yhdysvallat oli päihittänyt kilpajuoksussa Neuvostoliiton, uusia miehitettyjä lentoja Kuuhun ei kaavailtu vakavasti vuosikymmeniin. Yhdysvallat alkoi tähytä Marsiin, ja Venäjän avaruusohjelma on ollut vakavissa vaikeuksissa.

Vaikka Yhdysvallatkin – Nasa ja sen kumppaneina yksityisyritykset – on jälleen alkanut suunnitella lentoja Kuuhun, seuraavaksi sinne lennättänee ihmisiä näillä näkymin Kiina.

Se aikoo tehdä ensin historiaa lähettämällä laskeutujan Kuun niin sanotulle pimeälle puolelle, joka ei näy Maahan. Sen jälkeen kaavailuissa ovat ensimmäiset Kuun pinnalle lähetetyt taikonautit eli kiinalaiset astronautit ja lopulta Kuuhun rakennettu sillanpääasema. Tarkkailijat arvelevat, että Kiina suunnittelee sen pystyttämistä 2030-luvulla.

Yhdysvallat on ilmoittanut, että sen asema on valmis ensi vuosikymmenellä, mutta Kuun kiertoradalla, ei pinnalla. Myös kansainvälinen kuuasema on ollut puheissa, mutta sen ratkaisee paitsi tekniikka niin maiden kulloisetkin poliittiset suhteet.

Hyttynen Kuun kupeessa on kansainvälinen avaruusasema ISS. Nasa

Elämä on voinut ennenkin lennähtää Maasta Kuuhun

Kun Kuu saa elämää, joka ei vain piipahda sen pinnalla, kerta ei tuoreen tutkimuksen mukaan ole ensimmäinen eikä toinenkaan. Kuussa on ollut kahteen otteeseen elämälle otolliset olosuhteet, arvioidaan yhdysvaltalais-brittiläisessä tutkimuksessa.

Aikaa siitä kyllä on: ensimmäinen kerta oli neljä miljardia vuotta sitten, kun Kuu oli juuri syntynyt, ja toinen puoli miljardia vuotta myöhemmin, kun Kuu oli vulkaanisimmillaan.

Molemmilla kerroilla Kuun arvioidaan sylkeneen sisuksistaan isoja määriä äärimmäisen kuumia kaasuja. Joukossa oli vesihöyryä, josta saattoi syntyä lätäköitä, ja tiheä kaasukehä piti ne paikoillaan miljoonia vuosia, uskovat Washingtonin osavaltioyliopiston (siirryt toiseen palveluun) ja Lontoon yliopiston tutkijat Astrobiology (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Kuuta kannattaa katsella aivan erityisesti nyt perjantaina, kun täydellinen kuunpimennys on poikkeuksellisen pitkä.

Kymmenen viime vuoden kansainvälisten tutkimusten mukaan Kuu ei ole tälläkään hetkellä niin kuiva kuin oli luultu. Sillä lienee ollut myös magneettikenttä, joka suojeli pintaa aurinkotuulilta. Moisissa oloissa ikkuna oli auki myös elämälle, sanovat astronomit Dirk Schulze-Makuch ja Ian Crawford

He arvelevat, että elämä saattoi lennähtää Kuuhun Maasta. Heidän hypoteesinsa on, että nuoreen Maahan ehkä osui niin suuri taivaankappale, että se roiskautti varhaista elämää Kuuhun asti. Tuohon aikaan aurinkokuntamme oli kovassa pommituksessa.

Fossiililöytöjen perusteella tiedetään, että Maassa oli syanobakteereja ainakin jo 3,5–3,8 miljardia vuotta sitten.