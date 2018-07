Anni Lötjönen uupui työssään nuorten ohjaajana ja irtisanoutui – Nyt hän esiintyy Huora-yhtyeen kanssa Suomen isoimmilla festareilla

Anni Lötjönen kohtasi työssään nuoria, joilla oli vaikeaa. Sitten omat voimat loppuivat ja töistä piti hypätä pois. Nyt hän on opetellut olemaan työnhakija ja rocktähti.

– Vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen, suhtaudun niihin oikeasti tosi vakavasti. Mun mielestä ihmiset on niin mielenkiintoisia. Ja jos sä oot ihminen, joka suhtautuu jokaiseen samalla intensiteetillä, niin kyllähän sä väsyt, Anni Lötjönen sanoo.

– Nyt haen sellaista balanssia, että miten tätä työtä voisi tehdä siten, että välittää ihmisistä, mutta muistaa välittää kuitenkin myös itsestään.

Huora-yhtyeen laulaja Lötjönen, 34, puhuu musiikin tekemisestä, mutta lähes täsmälleen samoilla sanoilla hän voisi puhua ja on puhunutkin haastatteluissa (siirryt toiseen palveluun) aiemmasta työstään sosiaalityössä.

Lötjönen työskenteli kymmenen vuotta nuorten kohtaamispaikalla Tampereella. Kohtaamispaikalle hakeutui nuoria, joilla oli tavalla tai toisella elämässään vaikeaa.

Nyt mä en pysty tekemään mitään, mutta mulla on silti ihmisarvo ja olen jollain tavalla tälle yhteiskunnalle merkittävä. Sellaista kokemusta en ole saanut.

Lötjönen oli nuorten elämässä ja ongelmissa niin vahvasti kiinni, että oma mielenterveys alkoi olla koetuksella. Lötjönen sairastui myötätuntouupumukseen ja lopulta irtisanoutui.

Sen jälkeen hän toimi samassa työpaikassa koordinaattorina, mutta jäi työttömäksi keväällä 2017 määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.

Seurannut kesä oli vuonna 2013 perustetun, mutta vasta vuonna 2015 toden teolla aktivoituneen Huoran ensimmäinen varsinainen festarikesä, jonka aikana bändi kapusi jo maan suurimpien festarien lavoille.

Haastatteluun Tampereen Laukontorille Lötjönen tulee suoraan studiolta, jossa Huora työstää tulevaa kakkosalbumiaan.

Luvassa on kuulemma samanlaista meininkiä kuin Hukutaan paskaan -debyytillä: punkin ja metallin raja-aidoista piittaamatonta paahtoa ja lauluja yhteiskunnallisesta ja yksityisemmästäkin pahoinvoinnista.

Huoran musiikki rikkoo genrerajoja, mikä ei ole kaikkien punk-puristien mieleen. Kiinnostaako Lötjöstä, mitä aidot punkkarit ajattelevat? – Totta kai! Kiinnostaa mitä niin aidot punkkarit, aidot kokoomuslaiset kuin aidot vanhat miehet ja naisetkin ajattelevat. Laura Vesa

Politiikkaan lähteminen on käynyt mielessä

Ensimmäisen levyn aikoihin Lötjöstä nätisti sanottuna otti päähän päivän politiikassa moni asia, kuten opintotukileikkaukset. Edelleen kuulemma pännii.

Kuluneen vuoden aikana pystymetsästä laulajaksi hypännyt Lötjönen on rocktähteyden opettelemisen lisäksi opetellut etsimään töitä.

Aiemmin Lötjönen oli omien sanojensa mukaan niin sanottujen normaalien ihmisten joukossa: koko ikä työelämässä eikä huomattavia mielenterveyden häiriöitä.

– Vituttaa asenne, että työtön on omasta halustaan työtön eikä halua mennä töihin, vaikka kyse ei ole siitä. Meidän elämäntilanteethan voivat muuttua ja se työ mitä on tehnyt voi muuttua mahdottomaksi. Ja se on jo tarpeeksi vaikea huomata. Sitten yrität keksiä uusia keinoja elää ja jopa toipua kokemastasi, Lötjönen sanoo.

Perustaisin oman puolueen. Ei vaan pysty millään venymään näihin nykyisiin.

Lötjösen mukaan yhteiskuntaa ei ole rakennettu siten, että olisi mahdollisuus voida huonosti tai rauhassa toipua. Tukitoimia on, mutta ne ovat kuulemma näennäisiä.

– Ilmapiiri on sellainen, että ”mene eteenpäin, ole hyödyksi, tee jotain”. Mutta, että rauhassa kokisit itsesi arvokkaaksi ja olisit paikoillasi. Että nyt mä en pysty tekemään mitään, mutta mulla on silti ihmisarvo ja olen jollain tavalla tälle yhteiskunnalle merkittävä. Sellaista kokemusta en ole saanut.

Lötjönen sanoo ohimennen, että olisi kiva tehdä seuraavaksi työtä, missä asioihin pääsisi vaikuttamaan. Onko hän sitten miettinyt politiikkaan mukaan lähtemistä?

– Tiedätkö, kun olen sitä vähän salaa miettinytkin, Lötjönen sanoo.

Onko puoluekantaa?

– Perustaisin oman puolueen. Ei vaan pysty millään venymään näihin nykyisiin, hän sanoo ja räjähtää nauramaan.

– Olen ehdottomasti vihervassari, mutta on paljon ihan omiakin ajatuksia. Luette sitten puolueohjelmasta ne!

Lötjönen purkaa sanoituksiinsa omaa pahoinvointiaan ja myös omaa työhistoriaansa. Kun on vuosia päivittäin tekemisissä toisten epäonnen kanssa, niin oma maailmankuva alkaa muokkaantumaan siihen suuntaan, että maailmassa on enemmän pahaa kuin hyvää.

– Ajattelin, että ei voi varmaan löytyä toisen levyn verran matskua näistä jutuista, mutta kyllä jumalaare… Vielä mennään muutama levy näillä ja sitten tulee iskelmää, Lötjönen nauraa.

Lötjösen mukaan työttömyyden alkuun ajoittunut Huoran todellinen läpimurto oli onnekas sattuma. Hän kunnioittaa artisteja, jotka yhdistävät työn, muusikkouden ja jopa perheen. Itse hän ei siihen pystyisi. Laura Vesa

Huora hamuaa maailmalle

Lötjösen sielunmaisema ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin sanoituksiin suodattuva. Hän kuvailee itseään äärimmäisen herkäksi ihmiseksi, joka toivottaa ikkunasta näkyville tutuille linnuille aamulla huomenet ja varoo tupakan tumppaamista nurmikolle, koska nurmikkoa voi sattua.

Herkällä ihmisellä on ollut tekemistä rockyhtyeen keulakuvaksi kasvamisessa. Musiikillista taustaa Lötjösellä ei juuri ollut ennen kuin Huoran perustajat Paavo Pekkonen ja Pasi Viitala, joka ei enää soita yhtyeessä, pyysivät häntä kännivitsistä lähteneen Huoran laulajaksi.

Anni Lötjönen ja Huora Ensi lauantaina 35 vuotta täyttävä Anni Lötjönen on tamperelaisen Huora-punkyhtyeen laulaja. Savonlinnasta kotoisin oleva, mutta pitkään Tampereella asunut Lötjönen on koulutukseltaan lähihoitaja. Huora perustettiin vuonna 2013, mutta yhtye on ollut aktiivisesti toiminnassa vuodesta 2015 alkaen. Huoraan kuuluvat Lötjösen lisäksi kitaristi Paavo Pekkonen, basisti Ere Manninen ja rumpali Saku Sahlstedt. Huoran ensimmäinen albumi Hukutaan paskaan julkaistiin maaliskuussa 2017. Yhtye työstää parhaillaan toista albumiaan. Huora-nimen taustalla on kitaristi Pekkosen isän, muun muassa Juice Leskisen yhtyeissä ja Popedassa koskettimia soittaneen Eero "Safka" Pekkosen, toteamus "sen niminen punk-bändi kuin Huora pitäisi olla".

Aiemmin esiintyminen oli Lötjöselle paniikkikohtaukseen verrattava kokemus, mutta kesällä 2017 korkatut isot lavat koulivat. Tänä kesänä on ollut jo helpompaa ja esiintymisestä on tullut jopa nautinnollista.

Jäädessään töistä pois Lötjönen ei kertonut ohjaamilleen nuorille, että syy on uupumus, koska ei halunnut heidän tietävän ja mahdollisesti syyllistävän itseään. Hän kertoi hieman pehmitellen, että täti on nyt hieman väsynyt ja siksi pidetään pieni tauko yhteydenpidossa.

Lötjönen on sittemmin pitänyt muutamiin läheisiksi muodostuneisiin nuoriin yhteyttä, vaikka suositeltavaa olisi ollut katkaista kaikki siteet oman toipumisen nimissä.

– Sosiaalityössä luo suhteen ihmiseen, ja eihän mikään suhde katkea näin, Lötjönen sanoo ja napsauttaa sormiaan.

Lötjönen kertoo, että on ollut mahtavaa huomata, että nuorilla menee hyvin.

– Se on palauttanut uskoa maailmaan. Että kyllä ne vaikeudet ratkeaa jokaisen kohdalla jossain vaiheessa.

Hän on saanut entisiltä nuoriltaan myös palautetta bändihommistaan.

– Ne on suhtautunut vähän samalla tavalla kuin sukulaiset. Osa tykkää ja osa on, että ”ai kauhee” ja joillekin on ihan sama.

Erityisen mieleenpainuvaa oli törmätä yllättäen ennen Tampereen Klubin keikkaa yhteen nuorista ja vaihtaa kuulumiset.

– Oli se vähän outoa laulaa ”ämmät hei, nyt sitä pillua”, kun sanotaan vaikka Mikko, nimi muutettu, katsoo yleisössä silmiin, Lötjönen nauraa.

Lötjönen pettyi äänittäessään tulevalle levylle itselleen tärkeätä kappaletta. – Halusin siitä tietynlaisen, mulla oli vahva visio. Mutta sitten en kuulostanutkaan Beyoncén ja Tina Turnerin kaltaiselta supervoimakkaalta naisääneltä! Laura Vesa

Nousu lähinnä treenikämpällä hauskaa pitävästä ja kaveribändien kanssa yhteiskeikkoja tekevästä kännivitsistä miljooniin Spotify-kuunteluihin ja Provinssin lavalle on ollut niin nopea, että Lötjönen on vieläkin suu auki.

Miten isoksi Huora voi ylipäätään kasvaa? Lötjösen mukaan tuleva levy näyttää suuntaa. Hinkua olisi ulkomaillekin keikkailemaan. Mielellään sellaiseen paikkaan, missä voi surffata. Euroopassakin on kuulemma surffaamiseen hyvin soveltuvia paikkoja, mutta Etelä-Amerikassa vielä enemmän.

– Ja siellähän on kova suomipunkkiskene, Lötjönen intoilee.