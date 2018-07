Lämpö piinaa vanhuksia ja hoitajia laitoksissa – terveyshaitoista kertoo liki puolet kyselyyn vastanneista

Helle aiheuttaa terveyshaittoja monissa terveyden ja sosiaalihuollon laitoksissa, kertoo tuore kysely. Vuodeosastoilla ja palvelutaloissa kuumuus lisää väsymistä, huonovointisuutta, sekavuutta ja esimerkiksi virtsatieinfektioita. Oireet ovat johtaneet myös päivystyskäynteihin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti selvittää asiaa saatuaan yhteydenottoja, joissa kannettiin huolta niin asukkaiden kuin työntekijöiden jaksamisesta. Vastauksia tuli pohjalaiskunnista ja Pirkanmaalta yli 450. Haitoista raportoi lähes puolet. Vastanneissa yksiköissä on yli 15 000 ihmistä. Valtaosa on tehostetun palveluasumisen yksiköitä, loput vuodeosastoja ja vanhainkoteja.

Vastausten mukaan kolmanneksessa taloista on koneellinen ilmastointi, mutta jäähdyttävä ilmanvaihto puuttuu aluehallintoviraston mukaan valitettavan monesta. Tuulettimia käytetään myös, mutta niitä ei riitä kaikkiin tiloihin.

Joka neljännessä paikassa seurataan lämpötilaa säännöllisesti. Korkeimmillaan elohopea kipuaa huoneissa 28–34 asteeseen.

Lähes kaikki avin kyselyyn vastanneet kertoivat myös aloittaneensa työt lämpöongelman selättämiseksi. Ikkunoita pidetään päivisin kiinni ja peitettyinä, ja iltaisin tuuletetaan kunnolla. Vaatetusta ja vuodevaatteita on kevennetty, ja kasvanut nesteen tarve on otettu huomioon.

Aila Lehtimäki, Auli Riihimäki ja Saara Ylikojola sekä lähihoitaja Sari Joutasniemi nauttivat ulkoilmasta Vaiho-osaston terassilla aamulla, kun lämpötila on vielä maltillinen. Kalle Niskala / Yle

Lääkehuoneet vaikea pitää tarpeeksi viileinä

Keski-Pohjanmaan laitoksista vastaava Soiten palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma sanoo, että asukkaiden tilojen kanssa on pärjätty toistaiseksi hyvin. Viilentimet ovat tehokkaita ja ilmanvaihto pääosin hyvä. Tosin viilentimet ovat loppuneet, eivätkä kaikki vanhukset halua tuulettimia hurisemaan.

Haasteita on tullut tiloissa, joiden isoihin ikkunoihin aurinko pääsee paistamaan. Silloin ihmisiä on siirretty ja tiloja viilennetty vastaavasti yöllä. Sen sijaan terveyskeskuksiin tai sairaaloihin ei asukkaita ole Keski-Pohjanmaalla Mäkitalo-Rauman mukaan jouduttu siirtämään.

Ongelmia on ollut myös siinä, että lääkehuoneet saadaan pidettyä tarpeeksi viileinä. Lääkkeet pilaantuvat, jos lämpötila nousee liikaa. Suositus on 24 asteen tienoilla. Apua on toistaiseksi saatu tarvittaessa nopeastikin: esimerkiksi Kaustisella kunta hankki viilentimen yhteen lääkehuoneeseen ja vanhainkotiyhdistys toiseen.

Pitkät helteet heikentävät asukkaiden ruokahalua, ja unen laatu kärsii. Myös kotihoidosta on tullut yhteydenottoja, joiden mukaan asukkaat väsyvät kodeissaan pitkään lämpöjaksoon. Toisaalta aina on heitäkin, joiden mielestä helteelläkään ei ole liian kuuma. Usein huolissaan ovat Mäkitalo-Rauman mukaan omaiset.

Honkaharjun miehiä ei kuuma haittaa

Kokkolassa Honkaharjussa asuva Voitto Isokoski kuuluu niihin ikäihmisiin, joita kuumuus ei haittaa. Hän on työskennellyt tehtailla eristäjänä ja tottunut lämpöön.

– Ei vaivaa kuumuus mitenkään, ei tipan tippaa. Saisi olla vaikka viidessäkympissä, sanoo Isokoski.

Kahvi maistuu. Kotona sitä on kulunut öisinkin, termospullosta. Tuuletinta hän ei tarvitse.

Matti Tervasmäkeenkään kuumuus ei vaikuta. Päinvastoin: päivä saisi lämmetä aikaisemmin. Tuuletin pitää huoneen lämpötilan 27–30 asteen välillä.

– Minusta se ei ole liikaa, mutta jos on tottunut matalaan lämpöön, se on liikaa tietysti. Se on tottumiskysymys.

Kokkolassa Honkaharjun tehostetun palveluasumisen yksikössä lämpötiloja tarkkaillaan ja tukalaa oloa pystytään tarvittaessa helpottamaan, kertoo palveluesimies Petra Lågland.

– Toistaiseksi on pärjätty ihan hyvin. Ilmastointi pitää sisälämpötilan sopivana, ja sitä seurataan koko ajan.

Murheenkryyni on erillisessä siivessä oleva intervallihoitopaikka Vaiho, jossa ei ole viilennintä aulassa. Kaupunkiin on oltu yhteydessä, mutta ilmalämpöpumppu ei ehtine näille helteille.

Juomakärrystä ylimääräistä juotavaa

Lämpötilaa hillitään myös täällä pitämällä sälekaihtimia kiinni ja lamppuja sammuksissa. Osaston päässä on terassi, jonka ovista saadaan ilma vaihtumaan. Osin katetulla ja puiden varjostamalla terassilla vanhukset voivat myös istua vilvoittelemassa silloin, kun päivä ei ole kuumimmillaan. Öisin tilanne helpottuu hieman, ja silloin tilat yritetäänkin saada mahdollisimman viileiksi.

Siirrettäviä tuulettimia ei riitä kaikille, ja osalle omaiset ovat tuoneet oman.

Erityistä huomiota on kiinnitetty nesteytykseen: juomakärry kiertää tarjoamassa ylimääräistä juotavaa. Myös syömisestä on pitänyt välillä muistutella. Osa ikäihmisistä on käytetty suihkussa tavallista tiuhempaan.

Toini Anttiroikon huoneessa on tuuletin, ja yhteisissä tiloissa mukavan viileää. Kuumuus väsyttää, mutta onneksi Anttiroiko saa nukuttua öisin. Ulkona olisi mukava olla, mutta siihen viileämpi sää olisi parempi.

– Voi kauhia! kommentoi Anttiroiko, kun kuulee päivän lämpötilaennusteen: 30 astetta.

– Hyvä lämpötila olisi 20 astetta!