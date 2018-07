Lempeä jättikukko Ken nauttii huomiosta – katso videolta, kun sitä työnnetään lastenrattaissa kaupungin keskustassa

Lastenrattaat lipuvat kuumalla asfaltilla kaupungin keskustassa. Yhtäkkiä alkaa päitä kääntyä. Ihmetystä herättää rattaissa istuva muhkea kukko, joka nokkii mukana olevia eväitään, auringonkukansiemeniä ja heinäsirkkoja.

– Äiti, äiti! Tuolla on kana! huutaa lapsi.

Linnun emäntä Arja Purtilo korjaa, että kyseessä on kukko. Ikää Ken-kukolla on vuoden verran.

Lappeenrannan satamassa kukko rattaineen ei pääse montaa askelta eteenpäin, kun pitää taas pysähtyä silitystä ja kuvausta kysyvien ihmisten luo.

– Silloin kun Kenin kanssa lähdetään liikkeelle, meillä ei ole kiire, kertoo Arja Purtilo.

Huomioon tottunut Ken antaa silittää, ja se saa myös mennä vieraaseen syliin.

Lastenrattaat on ulkoilureissuilla hyödyllinen kapistus, koska jättikukko painaa viisi kiloa.

Ken ja Arja eivät pääse paljoa eteenpäin, kun ohikulkijat pysähtyvät ihastelemaan lastenrattaissa matkaa tekevää Ken-kukkoa. Kari Kosonen / Yle

Ken on hellyydenkipeä herrasmies

Lemillä asuvalla Arja Purtilolla on pitänyt kanoja kaksi vuotta. Viime kesänä hän hankki kukon. Purtilo tutki erilaisia kukkoja ja päätyi jättikukkorotuun, brahmakukkoon, rodun lauhkeuden takia.

Viime talven Ken-kukko vietti kiikkustuolissa emäntänsä sylissä televisiota katsellen, koska kanat eivät vielä huolineet uutta kukkoa kanalaan. Nyt naisväki on hyväksynyt kukon kanalan viralliseksi asukkaaksi. Silti kukko tulee vielä sisälle emäntänsä kaveriksi.

– Katsottiin kukon kanssa jalkapallon maailmanmestaruuskisoja, naurahtaa Arja Purtilo.

Kenissä on parasta sen luonne. Herrasmiehen tapaan kukko jättää herkut kanojen suihin. Ken ilmoittaa heti kanoille, mikäli nurmikolle on ilmestynyt siemeniä nokittavaksi.

– Lisäksi Ken on hyvin hellyydenkipeä ja tulee syliin. Siitä on iloa myös minulle eikä pelkästään kanoille, kertoo Purtilo.

Ken-kukko daameineen asuu Lemillä Arja Purtilon kotipihalla vanhaan grillikotaan rakennetussa kanalassa. Kari Kosonen / Yle

Aku Ankkaa kanoille ja kukolle

Purtilon pihamaalla Lemin Kuukanniemessä riittää vilskettä. Kukon lisäksi ulkona pyörii kolme kanaa ja kaksi koiraa. Suuri bernhardinkoira Paddy on aikaisemmin toiminut terapiakoirana. Osa ihmisistä ei tykkää kuolaavista koirista, joten 4-vuotias koira terapoi enää vain omistajaansa ja naapureita.

Kukko on tottunut koiriin eikä ole moksiskaan, kun kaupungin kaduilla tulee vastaan kukkoa nuuskuttelevia koiria.

Arja Purtilon arki soljuu eläimiä ruokkien ja niiden kanssa touhutessa. Vehreällä pihamaalla Arja Purtilo istahtaa kirsikkapuun alle varjoon hellettä pakoon ja lukee eläimille Aku Ankkaa, lintulehti kun on kyseessä.

Lappeenrannan hiekkalinnalla kerääntyy nopeasti joukko ihmisiä ihastelemaan jaloittelevaa jättikukkoa. Kari Kosonen / Yle

"Lemmikillä pitää olla jokin tehtävä"

Arja Purtilo haluaa, että hänen lemmikeillään on tehtävä ja tarkoitus.

– Lemmikillä täytyy olla jokin virka, siis jokin muukin kuin minun viihdyttäminen.

Arja Purtilo lähti liikkeelle kukon kanssa, koska ihmiset halusivat nähdä hänen kukkoaan. Kukko käy vierailulla muun muassa sairaalassa ja palvelutaloissa.

Purtilo yritti kukkonsa kanssa mukaan kaverikoiratoimintaan, mutta kukko ei kelvannut kaverikoiraksi. Koska osa koirista on lintukoiria, mukana temmeltävä kukko olisi hankala joukossa.

– Niinpä minä kysyin itse eri paikoista, että voisiko Ken tulla käymään. He sanoivat, että ilman muuta!

Kukon jalat ovat valtavat. Ken tykkää tulla sisälle ja kiikkustuoliin emännän syliin. Kari Kosonen / Yle

Hauskoja sattumuksia on tullut kukon kanssa vastaan. Kenin vierailu kotkalaisessa palvelutalossa jäi Purtilon mieleen, koska palvelutalossa eräs rouva osasi puhua "kukkoa". Rouvan ruokailut olivat jäädä väliin, kun hän intoutui seurustelemaan kukon kanssa.

Lisäksi mieleen on jäänyt myös vierailu sairaalassa, jossa lääkäri halusi kukon vastaanottohuoneeseen. Kukko teki tarpeensa neljä kertaa lääkärin huoneessa. Odotustilassa kukko käyttäytyi sisäsiististi eikä kakkavahinkoja enää sattunut.

Kukko on päässyt omistajansa kanssa myös kesäterassille.

– Terassille olivat koirat tervetulleita, mutta myös nähtävästi kukot, naurahtaa Arja Purtilo.

Kukot voivat olla turvallisia terapiaeläimiä

Koirat, kissat ja hevoset ovat tuttuja terapiaeläimiä, mutta oikeastaan mikä tahansa eläin voi toimia terapiaeläimenä – myös kukko, kuten Ken.

– Kyse on enemmänkin yksilöistä. Usein käytetään eläimiä, joilla on vuorovaikutustaitoja. En pidä mahdottomana liskojen tai kalojen käyttöä terapiakäytössä. Niiden kanssa työskentely on kuitenkin enimmäkseen elinympäristön hoitoa, kertoo eläinkouluttaja Kaisa Hilska.

Eläinkouluttaja Hilskalla on ollut 22 vuotta siipikarjaa, mutta varsinaisesta terapiakukosta hän ei ole silti aiemmin kuullut. Hilska on kouluttanut aikoinaan oman kukkonsa ja käynyt sen kanssa päiväkodeissa ja kouluissa.

– Kyllähän linnut ovat älykkäitä ja kommunikoivat ihmisten kanssa, jos ovat ihmisistä kiinnostuneita ja kokevat sen hyödylliseksi, Hilska toteaa.

Kukkoja Hilska pitää pääosin turvallisina terapiaeläiminä.

– Kukoissa on olemassa yksilöitä, jotka ovat sukukypsäksi tultuaan hyvin territoriaalisia, varsinkin jos niillä on omia kanoja. Sen takia nämä yksilöt voivat käyttäytyä epäsosiaalisemmin ja vartioida omaa aluettaan. Ne eivät tietysti sovellu terapiakäyttöön.

Terapiaan soveltuvan eläimen pitää olla lauhkea luonteeltaan.