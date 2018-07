Asiantuntijan mukaan kaikki kalastaminen on nyt vastuutonta – pyydystä ja päästä on kalalle kohtalokasta lämpimässä vedessä

Kuumalla säällä vapautettujen kalojen kuolleisuus on suuri, oli kyseessä pyydystä ja päästä -kalastus tai alamittaisten tai rauhoitettujen kalojen vapauttaminen.

Tästä on kyse Veden lämpötila jokivesissäkin on noussut huomattavassa osassa Suomea yli 20 asteen.

Lohikalat kärsivät lämpimässä vedessä ja viettävätkin mielellään aikaansa lepäillen.

Jos lohikala joutuu kamppailemaan lämpimässä vedessä kalastajan vieheessä ja kala päästetäänkin takaisin veteen, voi se kuolla rasituksen vuoksi.

Senttiä vaille täysimittainen harjus iskee Jouni Ronkaisen itse sitomaan vieheeseen, vesiperhosen toukkajäljitelmään. Kalaa Kuusamon perhokalastajien puheenjohtaja Ronkainen ei nosta vedestä. Hetken käsittely saa kuitenkin kalan väsähtämään.

Tovin aikaa Ronkainen elvyttää kalaa pitelemällä sitä pyrstöstä kiinni antaen sille vauhtia ennen kuin kala lähtee lipumaan Irninjoen Laankosken virtaan.

– Kala liikkuu hyvin vähän tällaisilla helteillä. Se pyrkii olemaan paikoillaan ja säästää voimiaan, koska happi on vesissä vähissä tällaisena kesänä, Ronkainen sanoo.

Pyydystä ja päästä -menetelmä ei ole kalalle hyväksi etenkään vesien lämmettyä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro sanoo, että kuumalla säällä kala toipuu huonosti pyynnin aiheuttamasta stressistä. Kuumalla säällä veden happipitoisuus on pienempi.

– Kalojen kuolleisuus on huomattavasti tavallista suurempi.

Kalastaminen kielletty useissa koskipaikoissa

Helteiden vuoksi Suomessa on myös suljettu useita koskia kalastukselta kokonaan. Perhokalastajat.net sivustolle on päivitetty lista kalastuspaikoista (siirryt toiseen palveluun), joissa kalastaminen on toistaiseksi kielletty lämpimän veden takia.

Viikon puolivälissä sivustolle oli ilmoitettu parikymmentä koskikohdetta, joihin ei myydä kalastuslupia lämmenneen veden vuoksi. Viimeisten päivien aikana myös ely-keskuksille on ilmoitettu useiden eri vesistöiden kalakuolemista.

Kuolleista kaloista on tullut ilmoituksia muun muassa Vanajävedeltä ja Äimäjärveltä Hämeen ja Pirkanmaan ely-keskuksiin. Viime viikolla Vantaanjoessa happipitoisuus romahti ja joessa on havaittu kalakuolemia.

Myös Pohjois-Pohjanmaan Iijoessa (siirryt toiseen palveluun) (Koillissanomat) Pudasjärvellä on havaittu kalakuolemia viimeisten parin viikon aikana.

"Kalastuskielto tarpeen ruuhkapaikoilla"

Kuusamon perhokalastajien puheenjohtaja Jouni Ronkainen ei näe kalastuskieltoa tarpeelliseksi kaikkialla Suomessa, ei varsinkaan Kuusamossa.

– Meillä on Kuusamossa paljon vesiä, jonka vuoksi kalastuskuormitus ei ole täällä niin voimakas kuin useilla muilla koskipaikoilla Suomessa.

Hänen mukaansa Etelä-Suomessa on paljon sellaisia kalastuspaikkoja, joissa kala pyydetään ja päästetään irti. Silloin varsinkin helteet ja vähähappinen vesi rasittavat kalaa kovasti, jos sitä käsitellään päästämällä se takaisin veteen.

– Tällaisissa tapauksissa kala menee hapoille, eikä välttämättä selviä käsittelystä, Ronkainen sanoo.

Jokivesien lämpötila on noussut, jonka vuoksi lohikalat kärsivät muun muassa hapen puutteesta. Ensio Karjalainen / Yle

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma muistuttaa, että lohikalojen kalastus yli 20 asteisessa vedessä ei ole järkevää saati vastuullista.

– Vallitseva sääolosuhde ei koske ainoastaan valikoivaa tai pyydä ja päästä –kalastusta. Suomessa on erilaisia kaloja alamittoineen sekä muutoin rauhoitettuja kaloja, jotka on joka tapauksessa päästettävä vieheestä takaisin veteen, Oraluoma sanoo.

Oraluoma toivoo, että kalastajat keskittyisivät hellejaksojen aikana muiden kuin lohikalojen kalastamiseen.

SM-perhokalastus siirretään myöhemmäksi

Kuusamossa kalastusta joudutaan kuitenkin rajoittamaan niin, että elokuun alkuun kaavaillut naisten ja senioreiden perhokalastuksen SM-finaalit siirretään elokuun loppuun. Asiasta päätti keskiviikkona Vuotungin kalastuskunta yhdessä kisajärjestäjien kanssa. Kisat oli tarkoitus järjestää Kuusinkijoella.

Syy tapahtuman siirtoon on pitkään jatkunut helle, joka on nostanut Kuusingin veden lämmön pitkästi yli 20 asteen.

