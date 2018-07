Raumalainen vaeltaja joutui ukkosen silmään Lapissa – Salamanisku vei viideltä hetkeksi kävelykyvyn

LEMMENJOKI. Vaellus keskellä erämaata, Inarin Lemmenjoella (siirryt toiseen palveluun) muuttui maanantaina salamaniskusta viiden ihmisen yhteiseksi kokemukseksi, jota he tuskin koskaan unohtavat.

Raumalainen Ari Vanhala oli matkalla Lemmenjoen Joenkielisen tunturiin, kun ukkonen pakotti Vanhalan neljän muun lisäksi laavuun odottamaan ukkoskuuron ohimenoa. Satoi rajusti ja salamointi oli voimakasta. Viimeinen salama oli rajuin.

Salama iski voimalla noin 15–20 metrin päässä sijaitsevaan mäntyyn. Iskun voimasta tulisijan kivet lennähtivät ilmaan ja Vanhala löysi itsensä maasta makaamasta.

– Tajusin makaavani jäykkänä vaakatasossa. Siitä kun kampesin penkille, tunsin kuinka alakroppa oli lähes tunnoton. Oikea jalka oli kuin makaroni. Pienen hetken jälkeen alkoi aikamoinen särky, kertoo Vanhala.

Laavun suojissa ukkosta pitivät Vanhalan lisäksi suomalainen ja venäläinen pariskunta. Kaikki olivat iskun jälkeen shokissa, varsinkin venäläinen nainen. Vanhalan mukaan naisen jalan iho oli muuttunut kelta-valkoiseksi. Suomalaisella naisella oli mennyt kuulo, joka kuitenkin palasi myöhemmin. Yhteinen helpotus oli suuri, kun kaikki ymmärsivät heidän selvinneen hengissä iskusta, vaikka kävelykyky olikin hetkeksi kaikilta mennyt, Vanhala kuvailee.

– Salamanisku tapahtui joskus kolmen-neljän maissa iltapäivällä. Jalkojen toimintakyky palasi ja pystyin jatkamaan matkaani vasta kuuden maissa. Pohkeessa painoi kipeä lihas. Muut jäivät vielä laavulle toipumaan toviksi, kertoo Vanhala.

Ilmatieteen laitoksen kuvasta voi nähdä Lemmenjoelle paikannetut maasalamat 23.7.2018. Ilmatieteen laitos.

Kokemuksesta ei jäänyt pelkotiloja vaan tapahtuma käännettiin positiiviseksi

Ari Vanhala on ollut myöhemmin yhteydessä tapahtumapaikalla olleeseen suomalaiseen pariskuntaan. He olivat käyneet lääkärin vastaanotolla tutkituttamassa salamaniskun mahdolliset vammat. Lääkäri oli todennut heidät terveiksi. Poliisi tai pelastuslaitos eivät ole saaneet ilmoitusta tapahtuneesta.

Vanhala ei muistele pahalla tapahtumatta vaan tuntee, että on voimaantunut, sillä pysäyttävä kokemus sai erikoisia piirteitä aikaiseksi.

– Minulla on ranteissa kipuilua, oli vielä tapahtumapäivän aamunakin. Kivut poistuivat. Samoin kävi toiselle suomalaismiehelle. Hänellä oli niskakipuja, jotka myös poistuivat, kuvaa Vanhala erikoista tapahtumaa.

Monen päivän jälkeenkin vielä ajatukset poukkoilevat.

– Päällimmäisenä tulee mieleen, että meidän tulee kunnioittaa luonnonvoimia. Meillä on etu kulkea luonnossa ja meidän tulisi kunnioittaa sitä. Tämä on se, mikä meille kaikille on jäänyt päällimmäisenä mieleen, lopettaa Vanhala.

Lappiin ennustetaan keskiviikolle paikoin voimakkaita ukkoskuuroja. Salamointia voi seurata reaaliaikaisesti monilta eri sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)