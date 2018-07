Helleaalto on karkottanut tervapääskyn poikasia pesistään – Korkeasaaren villieläinsairaala kärsii akuutista hoitajapulasta

Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalaan on tuotu hoitoon tänä kesänä jo yli 50 pesistään pudonnutta tervapääskyn poikasta. Korkeasaari tarvitsee vapaaehtoisia tervapääskyjen hoitajia.

Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaala (siirryt toiseen palveluun) etsii vapaaehtoisia tervapääskyn hoitajia poikkeuksellisen tervapääskytilanteen takia. Korkeasaaren villieläinsairaalaan on tuotu tänä kesänä jo yli 50 tervapääskyn poikasta hoitoon, vaikka pesimäkausi on vielä selvästi kesken.

Villieläinsairaalan kuraattori Ville Vepsäläinen kertoo, että tuotujen tervapääskyjen määrä on selkeästi normaalia kesää isompi.

– Joka kesä tervepääskyn poikasia kyllä tuodaan hoitoon, kun niitä putoilee pesistä esimerkiksi kaupungissa talojen räystäiden alta. Nyt lyhyen ajan sisään orvoksi jäänyttä poikasta on löydetty harvinaisen paljon, sillä tavallisena kesänä tervapääskyjä tuodaan ehkä noin 30, Vepsäläinen kertoo.

– Hyvän pesimävuoden ja helleaallon myötä lentokyvyttömiä tervapääskyn poikasia on tullut poikkeuksellisen paljon hoitoon, kun poikaset ovat hakeutuneet pois sietämättömän kuumiksi muuttuneista pesäkoloistaan, Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n puheenjohtaja Jukka Hintikka sanoo.

Korkeasaaren villieläinsairaalan kuraattori Ville Vepsäläinen uskoo, että tervapääskyjen ongelmissa on kyse helteen ja hyvän pesimäkauden yhteisvaikutuksesta.

– Pesintä on mennyt hyvin, joten poikasia on harvinaisen paljon. Sitten niitä riittää enemmän putoileviksi. Lämpimällä linnut saattavat kurkkia enemmän pesästään, Vepsäläinen kertoo.

Ilman talkooapua hoidettavien tervapääskyjen määrää joudutaan rajoittamaan

Tringa ry ja Korkeasaari etsivät yhteistyössä vapaaehtoisia hoitamaan kuumista pesäkoloistaan karanneita tervapääskyn poikasia.

– Poikasten ruokkiminen vie aikaa, joka on pois villieläinsairaalan muusta työstä, joten ilman talkooapua Korkeasaari joutuu rajoittamaan hoitoon otettavien tervapääskyjen määrää, Tringa ry:n puheenjohtaja Jukka Hintikka sanoo.

Korkeasaaren villieläinsairaalan kuraattori Ville Vepsäläinen kertoo, että yhteydenottoja on tullut jo ilahduttavan paljon.

– Heidän joukossaan on innokkaita lintuharrastajia ja biologian opiskelijoita. Ilahduttavan paljon sellaisia ihmisiä, joilla on kokemusta lintujen hoidosta. Toki me annamme perehdytyksen kaikille, eikä kokemus linnuista ole pakollista, Vepsäläinen kertoo.

Aiempi kokemus lintujen käsittelystä ei siis ole välttämätöntä villieläinsairaalaan vapaaehtoisille, vaikka kokemuksesta toki hyötyä onkin. Tervapääskyjen hoitajat ruokkivat lintuja ja seuraavat niiden hyvinvointia. Ruoaksi tervapääskyille annetaan jauhelihaa ja lisäksi Korkeasaaressa kasvatettuja hyönteisiä.

– Lintuja ruokitaan usein, sillä niitä on lihotettava, jotta ne kasvavat lentokykyisiksi. Se on nyt kaikkein oleellisinta. Tervapääskyt ryhtyvät käyttäytymään levottomasti sitten, kun ne ovat lentokykyisiä, mutta siihen on vielä aikaa, Vepsäläinen sanoo.