Cheekin konsertti sulkee Lahden mäkimontun neljäksi viikoksi – uimarit ja mäkihyppääjät suuttuivat, korvausvaatimuksia tulossa

Jare Tiihonen on kertonut lopettavansa musiikkiuransa Lahden mäkimontun konserttiin.

Jare Tiihonen on kertonut lopettavansa musiikkiuransa Lahden mäkimontun konserttiin. Joni Tammela / Yle

Lahden mäkimontussa aletaan rakentaa jättikonserttia pari viikkoa ennakoitua aikaisemmin. Se on suututtanut muun muassa mäkihyppääjät, jotka harkitsevat nyt korvausvaatimuksia peruuntuneesta SM-kisasta.

Kun kylän oma poika konsertoi, väistyvät tieltä risut ja männynkävyt. Lahden mäkimontussa järjestetään elokuun lopussa kaksi Cheekin jäähyväiskonserttia, jotka vetävät yleisöä yhteensä 60 000.

Lahden kaupunki tiedotti keskiviikkona, että konserttia aletaankin rakentaa reilusti ennakoitua aikaisemmin (siirryt toiseen palveluun). Aikaa rakentamiseen on varattu neljä viikkoa. Aihe herätti valtaisan somekeskustelun lahtelaisten kesken jakaen mielipiteitä.

Lahden maauimala on kaupunkilaisille rakas helteiden keskellä: hyppymäkien alla sijaitsevassa uimalassa on polskinut aina hellepäivinä noin 1 500 ihmistä.

Konsertin rakentamisaikataulun aikaistuminen liki kahdella viikolla merkitsee muutoksia Lahden maauimalassa polskiville tavallisille uimareille ja kilpauimareille. Maauimala suljetaan keskiviikkona 1. elokuuta, kun aiemmin ilmoitettu ajankohta olisi ollut 12. elokuuta. Samalla peruuntuvat mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kesäkisat, jotka olisivat olleet urheilukeskuksessa ennen konserttia..

Maauimalassa on Lahden ainoa 50-metrinen allas. Janne Ahjopalo / Yle

Lahden Hiihtoseura: "Taloudellisesti erittäin raskasta"

Mäkihyppääjien keskuudessa konserttijärjestelyjen uusi aikataulu herättää närää. Seuran mäkihypyn ja yhdistetyn puheenjohtaja Matti Tiira kertoo, että asiasta on keskiviikkona otettu yhteyttä Lahden kaupungin edustajiin ja heidän kauttaan konserttijärjestäjään.

Lahden urheilukeskuksessa oli tarkoitus järjestää nuorten mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kesäkisat 11.–12. elokuuta. Jos kisat ja niitä edeltävät harjoitukset peruuntuvat, on se hiihtoseuralle Tiiran mukaan "taloudellisesti erittäin raskasta" ja muutenkin hankalaa. Lahtea vastaavia harjoitusolosuhteita mäkihyppääjille ei löydy lähempää kuin Kuopiosta.

Siinä tapauksessa seura tulisi todennäköisesti hakemaan korvauksia, mutta Tiira ei osaa vielä sanoa mikä korvaava taho olisi.

Emme halua misään nimessä, että kisat siirretään toiseen kaupunkiin. Matti Tiira

Tiira toivoo, että konserttijärjestäjän kanssa päästäisiin sopimukseen kesäkisojen järjestämisestä. Jos rakentamisen voisi aloittaa suurmäen alta maauimalan kohdalta ja kahta pienempää mäkeä saisi käyttää vielä kisoihin asti, ongelmaa ei olisi.

Mikäli ratkaisuun ei päästä, kisoja joudutaan siirtämään syksymmälle.

– Emme halua misään nimessä, että kisat siirretään toiseen kaupunkiin.

Kilpauimarit harkitsevat pyöräilyä

Lahden Uimaseuralle konserttijärjestelyjen aikaistuminen parilla viikolla tuli yllätyksenä. Varapuheenjohtaja Tommi Backmanin mukaan uimarit joutuvat nyt miettimään korvaavia tapoja treenaukselle.

– Valmennuksen puolella mietitään, voidaanko uimista korvata esimerkiksi polkupyöräilyllä.

Kaupunki avaa ensi viikolla Saksalan uimahallin korvaamaan maauimalan sulkemista etuajassa, mutta Lahden Uimaseura ennakoi uimahalliin tilanahtautta. Allas on myös pituudeltaan vain 25-metrinen, kun maauimalassa se on kaupungin ainoana paikkana 50 metriä.

Seuralla on niin sanottuja lisenssiuimareita 90, kun jäsenmäärä on kokonaisuudessaan 800.

Tavalliset uimaritkin ovat hämillään maauimalan sulkemisesta varsinkin nyt, kun hellekausi on meneillään. Luonnonvesissä on tehty paikoin sinilevähavaintoja, joten maauimala on ollut etenkin lapsiperheille varma vaihtoehto.

Sanna Keltanen arvostaa Cheekin luomaa huikeaa uraa. Vierellä Helmi ja Taika Keltanen. Janne Ahjopalo / Yle

Mäntsälästä Lahteen tyttöjen kanssa saapunut Sanna Keltanen ei kuitenkaan harmittele suuremmin maauimalan sulkemista.

– Vaikka Cheek ei ole minun musagenreäni, kyllä ihmisille pitää tarjota huikeita elämyksiä. Mutta kyllähän tuo neljä viikkoa on aikamoisen pitkä aika konserttilavan rakentamiseen.

Perheensä kanssa uimaan tullut hollolalainen Lasse Eho ihmettelee rakentamiselle varattua pitkää aikaa.

– Vaikka en ole rakennusalan insinööri, niin kyllä neljä viikkoa kuulostaa korvaani aikamoiselta liioittelulta. Ymmärrän täysin uimareiden harmituksen.

Lasse Eho kertoo, että perhe päätyi maauimalaan osittain siksi, koska luonnonvesien sinilevä askarruttaa. Janne Ahjopalo / Yle

Odotellaan betonin kuivumista

Lahden kaupungilta kerrotaan, että neljän viikon rakentamisaika johtuu erityisesti betonivalusta.

– Maauimalan allas tyhjennetään, suojataan ja täytetään hiekalla. Sen jälkeen tehdään betonista perustus. Betonin kuivuminen vie aikaa, kertoo väliaikainen kaupunginjohtaja Mika Mäkinen.

Kaupunginjohtaja kertoo, että konserttijärjestelyissä havahduttiin turvallisuusnäkökohtiin.

– Mäkimonttuun tulee 60 000 ihmistä, mikä vaatii vahvoja perustuksia. Emme voi ottaa turvallisuusriskiä. Onneksi meillä on Lahdessa käytössä uimarantoja ja Saksalan uimahallikin avataan, toteaa Mäkinen.

Kaupunginjohtaja ei halua arvioida, paljonko Lahti menettää tuloja maauimalan normaalia aikaisemman sulkemisen takia.

Cheekin taustaorganisaatiosta pahoitellaan aiheutunutta harmia uimareille ja mäkihyppääjille.

– Olen pahoillani, jos konserttijärjestelyistä aiheutuu harmia muille. Jotta näin suuri lava voidaan rakentaa paikalle turvallisesti, vaatii se mittavat perustustyöt, sanoo promoottori Rauha Kyyrö.