Ääntenlaskun hitaus herätti huolen vaalivilpistä Pakistanissa

Entisen krikettitähden Imran Khanin johtama keskustaoikeistolainen PTI-puolue johtaa parlamenttivaalien ääntenlaskentaa Pakistanissa.

Vankilassa istuvan entisen pääministerin, Nawaz Sharifin luotsaama keskustaoikeistolainen Pakistanin Muslimiliiga on ilmoittanut, ettei se tule hyväksymään vaalitulosta. Nawaz Sharifin veli Shahbaz Sharif totesi, että vaalit ovat olleet vilpilliset.

Ääntenlasku on sujunut poikkeuksellisen hitaasti, joka on myös herättänyt epäilyjä vaalivilpistä. Pakistanin vaaliviranomaiset ovat kuitenkin tyrmänneet epäilyt ja ilmoittaneet, että hidas ääntenlasku johtuu teknisistä ongelmista. Äänioikeutettuja on liki 106 miljoonaa.

Vaaleja on varjostanut väkivalta. Keskiviikkona Quettan kaupungissa tehtiin itsemurhaisku lähellä äänestyspaikkaa , jossa kuoli ainakin 31 ihmistä. Terrorijärjestö Isis ilmoitti tehneensä iskun.

