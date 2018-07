Kreikan palojen uhriluku kasvaa – pelastajia arvostellaan hitaasta reagoinnista

Kreikassa viranomaiset ja pelastuspalvelu ovat joutuneet arvostelun kohteeksi tuhoisten maastopalojen jälkeen.

Maastopaloissa on tuoreimman tiedon mukaan kuollut ainakin 81 ihmistä, mutta määrän pelätään vielä nousevan. Loukkaantuneita on lähes 200, joista moni on kriittisessä tilassa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Ateenan paikallishallintoa ja alueen pelastuspalvelua on kritisioitu siitä, että ne reagoivat liian hitaasti tulipaloihin.

Korkeimman oikeuden syyttäjä on aloittanut selvityksen siitä, miten maanantain tuhoisat palot saivat alkunsa. Lisäksi syyttäjä selvittää väitteitä, joiden mukaan palon kohteiksi joutuneissa kaupungeissa ei olisi ollut kunnollista evakuointisuunnitelmaa.

Pahiten maastopaloista kärsi Matin kaupunki, joka sijaitsee lähellä Ateenaa.

Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on julistanut maahan kolmen päivän suruajan.

Italia, Saksa, Puola ja Ranska ovat lähettäneet lentokoneita, ajoneuvoja ja palomiehiä avuksi. Myös Espanja ja Kypros ovat tarjonneet apua.

Lähteet: AP, AFP, Reuters