Pois paljuista ja autonpesut harvemmiksi – paahteen takia kymmenisen vesilaitosta neuvoo nyt harkitsemaan vedenkäyttöä

Paahtavan ja sateettoman kelin seurauksena vesilaitokset ovat alkaneet kehottaa asiakkaita käyttämään vettä harkiten. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kymmenisen vesilaitosta on suositellut vastuulliseen vedenkäyttöön. Pohjavesien pinnat ovat viidestä neljäänkymmeneen senttiä alle keskimääräisen.

Tämä on lisääntyvä ilmiö, sanoi Suomen ympäristökeskuksen hydrogeologi Mirjam Orvomaa Ylen aamu-tvssä.

– Tätä ei ole montaa kertaa tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana. Kesinä 2002 ja 2003 oli edellinen kuivuus, joka oli merkittävä uhka yhteiskunnan vedenhankinnalle. Viime kesänäkin tuli jo varoituksia. Tämä on kyllä lisääntyvä ilmiö ihan johtuen ilmastonmuutoksen aiheuttamista säätiloista.

Viihdekäyttö linssin alle

No minkälaisesta käytöksestä on siis syytä luopua? Orvomaan mukaan veden viihdekäytöstä, eli vaikkapa paljukäynneistä ja harkinnan mukaan autonpesuista.

– Kaikki mihin yksilö voi itse vaikuttaa. Suihkussa voi esimerkiksi säännöstellä itse. Suuri tekijä on, ettei Suomessa arvosteta oikein vettä. Ihan se, että jos osaisi arvostaa vettä enemmän, niin sitä ei turhaan tuhlailisikaan.

Orvomaa antaa esimerkin: Harkintaa tapahtuu vaikka kahden euron pientä vesipulloa ostettaessa, mutta ei välttämättä kun hanasta tulee kymmenen litraa vettä puolen sentin hinnalla.

– Ensimmäinen vesilaitos antoi jo toukokuussa varoituksen, ettei vettä kannata tuhlailla. Kaikki on osa luontaista vedenpinnan laskua. Se on alimmillaan maan etelä- ja keskiosissa yleensä syys–lokakuun vaihteessa, riippuen milloin sateet tulevat. Eli tämä on ennakointia, kun kehotetaan varomaan vedenkäyttöä.

Helteillä pienemmät eläimet etsivät suojaa viileistä kaivoista

Noin puoli miljoonaa suomalaista on ympäristökeskuksen mukaan yksityisen kaivon tai pienemmän vesi-osuuskunnan varassa. Monilla on myös mökillä pieni kaivo, jossa kuiva kesä saattaa jo näkyä.

– Rautapitoisuudet voivat nousta, kun vettä ei vaihdu riittävästi ja happipitoisuudet laskevat. Kaivon kunto on myös olennainen asia. Kesällä sinne viileämpään paikkaan menee ainakin näillä helteillä mielellään myös pieniä eläimiä. Se on olennaista selvittää ja tietää oman kaivon kunto.

Hyvin hoidettu betonikaivo on Orvomaan mukaan kannattava ihan senkin takia, etteivät pieneliöt ja muurahaiset pääse sisälle. Sammal kannattaa Orvonmaan mukaan painepestä, ja tähän ja muihin hoitotoimiin löytyy ohjeet ympäristökeskuksen verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

