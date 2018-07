Myös tamperelaiset pääsevät vihdoin hyppäämään kymmenestä metristä – Tampereen odotettu maauimala avautuu ensi viikolla

Tampereen maauimala avaa ovensa ensi viikon keskiviikkona. Suomessa on noin 20 maauimalaa, mutta Tampere on isoista kaupungeista ollut tähän asti ilman ulkoallasta.

Tämä ei johdu siitä, etteivätkö tamperelaiset olisi halunneet uida muualla kuin järvissä. Jo 1960-luvulla kirjoitettiin Aamulehdessä, että kaupunkilaiset joutuvat odottamaan vielä vuosia rakentamista. Rakentamista ei aloitettu suunnitelmien mukaan 1970-luvulla, ja senkin jälkeen aikeet ovat aina pysähtyneet.

Elokuun alussa pitkä odotus päättyy.

Samalla päättyy ajanjakso, kun tamperelaiset uimahyppääjät ovat olleet ilman kymmenen metrin hyppytornia. Maauimalaa testasivat torstaina uimahyppyseura Mansen Molskiksen uimahyppääjät.

– Tuntuu hienolta saada maauimala ja korkeammat kerrokset. Uimahallissa Tampereella korkein teline on 5 metriä, ja nyt pääsemme hyppäämään 7,5 metrin ja 10 metrin korkeudesta. Kun tulee kympistä veteen, vauhti on jo 50 kilometriä tunnissa, Hannu Kivilinna sanoo.

Karoliina Blackburn sanoo, että maauimala on hyvä paikka hyppiä. Hyppääjiä varten on vedenpinnassa ikään kuin pikkusuihkut, jotka merkkaavat vedenpinnan hyppääjille. Näin he erottavat vedenpinnan taivaasta pyöriessään. Ilmakompressorit puolestaan rikkovat pintajännitystä, eikä laskeutuminen huonossa asennossa satu niin paljon.

– Tämä on ihan mielettömän hyvä. Tässä on kaikki mitä tarvitaan. Allas on viisi metriä syvä eli siinä on metri enemmän kuin hallissa. Sitten on jännittävät ja pelottavat kerrokset, Blackburn sanoo.

Blackburn kertoo, että tamperelaiset hyppääjät ovat tähän asti käyneet muualla Suomessa harjoittelemassa korkeita hyppyjä.

Kerros kerrokselta eteenpäin

Timo-Pekka Leinonen neuvoo aloittelijoita aloittamaan matalalta.

– Kerros kerrallaan ylöspäin. Ensin kolmosesta, sitten vitosesta, seiskasta ja kympistä. Toistaa vaan samaa. Ei mieti mitään ihmeellistä vaan hyppää eteenpäin jalat edellä. Silloin se on melko turvallista, Leinonen sanoo.

Tänä kesänä Tampereella huomiota ovat herättäneet vaaralliset hypyt sillalta. Leinosen mielestä maauimala tarjoaa uimahyppyihin turvallisen vaihtoehdon.

– Nuoret miehet haluavat yleensä tehdä jotakin. Uimahyppääminen on tavallaan jännittävää ja vaarallista. Mutta jos vähän läiskähtää, nahka punoittaa mutta pääsee kuitenkin seuraavana pävänä töihin. Vaikka on vauhtia, tämä on silti turvallista maauimalassa, Leinonen sanoo.

Mansen Molskiksen toiminnanjohtaja Juha-Matti Kivinen sanoo, että seuralla on noin sata harrastajaa. Kaikilla muille hyppyseuroilla on hänen mukaansa kymmenen metrin hyppypaikka.

– Hyppääjistä näkee, kuinka mahtava on, että päästään korkeammalta hyppäämään.

Allaskokonaisuuteen kuuluu neljä uintiallasta (siirryt toiseen palveluun), muun muassa hyppyallas ja pienten lasten kahluuallas. Altaissa on koko kesäkauden lämmin uintivesi.

Tampereen maauimala Avautuu Tampereella Joukahaisenkadulla 1.8.2018. Elokuun ajan auki arkisin klo 7.00–20.00, viikonloppuisin 08.00–20.00. Syyskuussa auki ma–to klo 13.00–20.00, pe klo 07.00–20.00, viikonloppuisin klo 10.00–18.00. Maauimalassa on lastenallas, kahluuallas, hyppyallas ja 50 metrin allas. Maauimalan kertalippu on 2,20–5,50 euroa. Alle neljävuotiaat pääsevät ilmaiseksi aikuisen kanssa. Maa-uimala on savuton, eikä sinne saa tuoda alkoholia tai lemmikkejä.

Uusia ratkaisuja

Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo, että Tampereen maauimalassa on edistyksellisiä ratkaisuja.

Särkänniemen lakkautetusta delfinaariosta on tuotu altaisiin suodattimia.

– Kuusi kappaletta delfinaariosta tulleita suodattimia on hyödynnetty. Maauimala hyödyntää myös Tampereen kaukokylmää. Se vesi, jolla on jäähdytetty läheisiä toimistokiinteistöjä ja palvelinhuoneita, palaa lämpöisenä maauimalaan. Täällä otetaan lämpö pois ja palautetaan kylmänä takaisin, Heinonen kertoo.

Lämmönhävikkiä estetään myös sillä, että altaiden päälle tulee yöksi suojat.

– Tämä suojelee myös ilkivallalta ja roskilta.

