Jukka Kuoppamäelle Juha Vainio -palkinto – taiteilija muistelee Junnua lämmöllä: ''Tapasimme aina, kun jollain oli bileet''

Jukka Kuoppamäki tuottaa parhaillaan omaa levyään. Toivo-kappale on tarkoitus julkaista syksyllä.

Jukka Kuoppamäki tuottaa parhaillaan omaa levyään. Toivo-kappale on tarkoitus julkaista syksyllä. Juulia Tillaeus / Yle

Kuoppamäki on säveltänyt ja sanoittanut uransa aikana lähes 2 000 kappaletta.

Vuoden 2018 Juha Vainio -palkinnon saa yli puolen vuosisadan ajan suomalaisella musiikkikentällä vaikuttanut Jukka Kuoppamäki, 75. Juha Vainion rahaston hallitus palkitsee Kuoppamäen ''hänen mestariteoksistaan ja kestäväksi osoittautuneesta rakkaudestaan sanoittamisen vaikeaan lajiin, jossa kuulijoita puhuttelevat havainnot synnytetään herkällä antennilla ja terävällä kynällä.''

Juha Vainio -palkitut 2017 Juha Tapio

2016 Paula Vesala

2015 Pelle Miljoona

2014 Timo Kiiskinen

2013 Chrisse Johansson

2012 Samuli Putro

2011 Mikko Kuustonen

2010 Maija Vilkkumaa

2009 Dave Lindholm

2008 Sinikka Svärd

2007 Pauli Hanhiniemi

2006 Edu Kettunen

2005 Mikko Alatalo & Harri Rinne

2004 Jorma Toiviainen

2003 Ismo Alanko

2002 Anni Sinnemäki

2001 Jukka Karjalainen

2000 Pekka Ruuska

1999 Hannu ''Tuomari'' Nurmio

1998 Tero Vaara

1997 Martti Syrjä

1996 Gösta Sundqvist

1995 Heikki Salo

1994 Pertti ''Pertsa'' Reponen

1993 Veikko ''Vexi'' Salmi

1992 Heikki ''Hector'' Harma

1991 Juhani ''Juice'' Leskinen

Muusikko on tunnustuksesta otettu.

– Olen pitkän linjan tekijä, ja on hienoa saada tällainen tunnustus. Niitä ei oikeastaan niin paljon ole. Tämä on yksi suurimmista, Kuoppamäki toteaa.

Kuoppamäki muistelee tuntemaansa Junnu Vainiota lämmöllä.

– Olimme suunnilleen samanikäisiä ja molemmat opettajia. Asuimme samassa kaupunginosassa Helsingissä ja tapasimme aina, kun jollain oli bileet, Kuoppamäki sanoo.

Jukka Kuoppamäen ura alkoi teini-iässä Neloset-lauluyhtyeessä. Vuodesta 1965 lähtien Kuoppamäki on säveltänyt ja sanoittanut lähes 2 000 kappaletta itselleen ja muille artisteille. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat Sininen ja valkoinen, Pieni mies, Anna mulle tähtitaivas ja Satulinna.

Sinivalkoinen suosikki

Kuoppamäellä on useita suosikkeja omassa tuotannossaan, mutta vuonna 1972 julkaistu Sininen ja valkoinen nousee ylitse muiden.

– Siitä on tullut leima. Minut tunnetaan siitä parhaiten. Se kuului aikoinaan merkittävään käännekohtaan Suomen historiassa ja kehityksessä. Rakennemuutos oli käynnissä, ja ihmiset joutuivat hakemaan muualta töitä. Pohjois-Suomi tyhjeni. Tällä hetkellä kysytään, pystyykö valtio pitämään huolta, että koko Suomi pysyy asuttuna. Olisi kiva, kun kukaan ei joutuisi lähtemään omalta kotiseudultaan pois.

Vaikka takana on valtava määrä tuotantoa, Kuoppamäellä riittää edelleen annettavaa kotimaiselle musiikkimaailmalle. Taiteilija tuottaa parhaillaan omaa levyään. Työn alla on myös Toivo-kappale, joka on määrä julkaista syksyllä.

– Luomistyö on onneksi sellainen ala, joka paranee ajan myötä. Kokemus auttaa siinä. Olen ihminen, joka luottaa inspiraatioon. Sana ja sävelet kulkevat käsi kädessä. Joskus voi tulla valmista yhdellä istumalla, mutta joskus luonnos joutuu mappiin vuosiksi. On hyvin erilaisia tilanteita ja tapoja, Kuoppamäki pohtii.

Taiteilija kokee tyylinsä parantuneen vuosien varrella.

– Kun 60-luvulla aloitin, se oli avutonta hakuammuntaa. 70-luvulla se alkoi toimia. Jossain vaiheessa päätin, etten halua tehdä enää yhtään turhaa, samantekevää laulua, vaan että jokaisessa laulussa olisi jonkinlainen mielekäs teksti. Aina välillä se onnistuu, Kuoppamäki naurahtaa.

Laulut syntyvät elämästä

Kuoppamäki imee ideoita sanoituksiinsa ympäristöstään.

– Se on varmaan sellainen tapa tarkkailla maailmaa ja ottaa sanoja ja tapahtumia talteen. Niistä se lähtee ja elämänkokemuksesta.

Tunnetun kotkalaisen laulaja-lauluntekijän Juha Vainion nimeä kantava palkinto on jaettu vuodesta 1991 saakka erityisesti sanoittajana ansioituneelle henkilölle. Palkinto luovutetaan Jukka Kuoppamäelle torstai-iltana Kotkan Meripäivien Yleisessä saunassa -konsertissa. Palkintosumma on 6 000 euroa.